Οι παίκτες του Παναθηναϊκού πανηγύρισαν με τους οπαδούς την πρόκριση.

Ο κόσμος του Παναθηναϊκού έκανε τους παίκτες του Τζέικομπ Νίστρουπ να νιώθουν γηπεδούχοι στο «Βασίλ Λέφσκι» της Σόφιας.

Περίπου 1.500 πράσινοι οπαδοί πήραν άνετα τη μάχη της εξέδρας, δεν σταμάτησαν να φωνάζουν 120 λεπτά και στο τέλος οι ποδοσφαιριστές πήγαν κοντά τους και πανηγύρισαν την πρόκριση, ενώ ο Τεττέη έσπευσε να δώσει τη φανέλα του.

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