ΤΣΣΚΑ 1948 - Παναθηναϊκός 1-2: Παίκτες και κόσμος πανηγύρισαν την πρόκριση
Ο κόσμος του Παναθηναϊκού έκανε τους παίκτες του Τζέικομπ Νίστρουπ να νιώθουν γηπεδούχοι στο «Βασίλ Λέφσκι» της Σόφιας.
Περίπου 1.500 πράσινοι οπαδοί πήραν άνετα τη μάχη της εξέδρας, δεν σταμάτησαν να φωνάζουν 120 λεπτά και στο τέλος οι ποδοσφαιριστές πήγαν κοντά τους και πανηγύρισαν την πρόκριση, ενώ ο Τεττέη έσπευσε να δώσει τη φανέλα του.
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☘️💪 Κόσμος και παίκτες έγιναν ΕΝΑ μετά την πρόκριση του Παναθηναϊκού.
Αποστολή στην Ολλανδία: Σωτήρης Μυκονιου pic.twitter.com/QsVJkl4Pek— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 11, 2026
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