Ο Λιβάι Γκαρσία στην πρώτη του με τα «πράσινα» και ο Ντέσερς στην επιστροφή του μετά από 8 μήνες, βρήκαν δίχτυα και ο Παναθηναϊκός που... καρδιοχτύπησε στη Σόφια, επικράτησε 2-1 της ΤΣΣΚΑ 1948 στην παράταση και προκρίθηκε στα play offs του Conference.

Ο Παναθηναϊκός το έκανε... θρίλερ, αλλά τελικά πήρε τη νίκη με 2-1 κόντρα στην ΤΣΣΚΑ 1948, έστω και μέσω της παράτασης και σε συνδυασμό με 1-1 του πρώτου αγώνα εξασφάλισε την ευρωπαϊκή του συνέχεια. Ο Λιβάι στο ντεμπούτο του και ο Ντέσερς στην επιστροφή του ήταν εκείνοι που σκόραραν τα γκολ της πρόκρισης.

Έτσι ξεκίνησαν

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ παρέταξε τον Παναθηναϊκό για πρώτη φορά με τριάδα στην άμυνα και 3-4-3. Ο Πένια διατηρήθηκε κάτω από τα δοκάρια. Στο κέντρο της άμυνας ο Ντε Φράι πήγε κεντρικά, ο Φαν Ντρόνγκελεν αριστερά και ο Κάτρης κεντρικά ενώ ως φουλ μπακ αγωνίστηκαν δεξιά ο Ζαρουρί και αριστερά ο Κυριακόπουλος.

Στη μεσαία γραμμή ξεκίνησαν οι Τσέριν και Καμαρά με τον Γιάγκουσιτς να μένει στον πάγκο. Δεξιά πήγε ο Λιβάι Γκαρσία στο ντεμπούτο του με τον Παναθηναϊκό, αριστερά ο Αντίνο και στην κορυφή παρέμεινε ο Ραστόντερ.

Ο Αλέξάντερ Αλεξαντρόφ από την άλλη παρέταξε ένα 4-4-1-1. Ο Μαρίνοφ και πάλι στο τέρμα. Στο κέντρο της άμυνας μπροστά του οι Χόφμαν και Ντβάλι. Δεξιά ο Μεντίνα, αριστερά ο Γκάσεβιτς.

Στη μεσαία γραμμή ξεκίνησαν οι Κουέγιαρ και Ζεμζέμι. Δεξί εξτρέμ ήταν ο Μασιέλ και αριστερό ο Ρούσεφ. Στην επίθεση ο Μέγερ ήταν πίσω από τον φορ Ίλιεφ.

Η πρώτη απειλή και η απάντηση του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός μπήκε και πάλι καλύτερα στο ματς από την ΤΣΣΚΑ 1948, ωστόσο εκείνη ήταν η πρώτη που είχε μεγάλη ευκαιρία στο παιχνίδι. Στο 7ο λεπτό οι Βούλγαροι έφυγαν στην αντεπίθεση, ο καλύτερος παίκτης τους, Ρούσεφ εκτέλεσε από τα όρια της περιοχής, αλλά ο Πένια έκανε μία εντυπωσιακή επέμβαση.

Τέσσερα λεπτά μετά απείλησε για πρώτη φορά και το «τριφύλλι». Ο Κυριακόπουλος εκτέλεσε το φάουλ στο δεύτερο δοκάρι, ο Ντε Φράι έκανε το γύρισμα, ο Αντίνο προσπάθησε να εκτελέσει στην κίνηση, αλλά η μπάλα πέρασε λίγο άουτ.

Στο 12' απείλησε και ο Κυριακόπουλος με σουτ από τα όρια της περιοχής, που πέρασε ελάχιστα εκτός.

Ο Πένια κράτησε ξανά τον Παναθηναϊκό

Από κει και πέρα άργησε πολύ να έρθει η επόμενη φάση στο ματς. Ο Παναθηναϊκός είχε την κατοχή, αλλά δυσκολευόταν να απειλήσει την εστία των Βούλγαρων ενώ εκείνοι προσπαθούσαν να βρουν κενά και να απειλήσουν την εστία του Πένια με άμεσες επιθέσεις, χωρίς ωστόσο κι εκείνοι να τα καταφέρουν.

Στο 39' οι «πράσινοι» απείλησαν και πάλι με τον Ραστόντερ, ο οποίος κέρδισε μία διεκδίκηση στον χώρο του κέντρου, έκανε την κούρσα μέχρι την αντίπαλη περιοχή, αλλά το τελείωμα του πήγε λίγο άουτ. Πέντε λεπτά μετά ήταν η ώρα του Ζαρουρί να απειλήσει, έπαιξε το 1-2 με τον Λιβάι, εκτέλεσε μέσα από την περιοχή, αλλά ο Μαροκινός νικήθηκε από τον Μαρίνοφ.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους η ΤΣΣΚΑ 1948 είχε την μεγαλύτερη ευκαιρία του αγώνα, όταν ο Ίλιεφ έφυγε στην πλάτη της άμυνας των «πρασίνων», αλλά ο Πένια του είπε «όχι», μπλοκάροντας τη μπάλα με διπλή προσπάθεια.

Καλό ξεκίνημα και 1-0 με τον Λιβάι

Στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους ο Παναθηναϊκός έχασε μία σημαντική ευκαιρία, όταν ο Λιβάι έκανε το σουτ, ο Μαρίνοφ έχασε τη μπάλα μέσα από τα χέρια του, ο Αντίνο μπήκε στη φάση, αλλά ο Βούλγαρος κίπερ με γενναίο πλονζόν στα πόδια του κατόρθωσε να διώξει.

Στο 56' οι «πράσινοι» απείλησαν ξανά, όταν ο Αντίνο έκανε την κούρσα, αλλά όχι την καλύτερη δυνατή επιλογή, αφού αντί να δει τις κάθετες κινήσεις των Ραστόντερ και Λιβάι, επέλεξε να πάει κατά μέτωπο, αλλά το σουτ του δεν ήταν καλό, με τον Μαρίνοφ να μπλοκάρει εύκολα.

Τέσσερα λεπτά μετά ήρθε η τρίτη και... φαρμακερή ευκαιρία του «τριφυλλιού» στο δεύτερο μέρος. Ο Λιβάι έκλεψε τη μπάλα στα πλάγια, μπήκε στην περιοχή και τελείωσε από δύσκολη γωνία τη φάση για το 0-1.

Ο Παναθηναϊκός δεν σταμάτησε εκεί και προσπάθησε να βρει γκολ στην πρώτη επαφή του Ντέσερς, μετά την επιστροφή του έπειτα από 240 μέρες, αλλά ο Μαρίνοφ εξουδετέρωσε το τσίμπημά του. Ούτε ο Κυριακόπουλος μπόρεσε να σκοράρει στο τελείωμα που επιχείρησε μέσα από την περιοχή στην επόμενη φάση.

Δεν τελείωσε το ματς και το πλήρωσε

Κάπου εκεί η απόδοση του Παναθηναϊκού άρχισε να πέφτει, το δεύτερο γκολ που θα κλείδωνε το παιχνίδι δεν ήρθε κι έτσι η ΤΣΣΚΑ 1948, που έμεινε ζωντανή, άρπαξε την ευκαιρία στις στιγμές που βρήκε.

Στο 70' ήρθε η πρώτη της ΤΣΣΚΑ 1948 με το σουτ του Μασιέλ,. Ο Γιάγκουσιτς απάντησε στο 81', αλλά νικήθηκε από τον Μαρίνοφ. Στο 84' ήταν ξανά η σειρά των Βούλγαρων, αλλά τη κεφαλιά του Ντιαλό μπλόκαρε ο Πένια. Ένα λεπτά μετά ήταν ξανά ο Ισπανός, που απέκρουσε δύσκολα σουτ.

Από το κόρνερ που προήλθε από την τελευταία του απόκρουση, ήρθε το γκολ της ΤΣΣΚΑ. Καλή εκτέλεση, η μπάλα κατέβηκε στην καρδιά της περιοχής του Παναθηναϊκού, ο Ντβάλι εκτέλεσε στην κίνηση, ο Τουμπά δεν πρόλαβε να του βάλει την κόντρα κι έτσι ήρθε το 1-1 στο 87ο λεπτό.

Κάπως έτσι το παιχνίδι κατέληξε με το σκορ του πρώτου αγώνα και οδηγήθηκε τελικά στην παράταση.

Ντέσερς ο «λυτρωτής»!

Στο ξεκίνημα αυτής ο Παναθηναϊκός βρήκε αυτό που έψαχνε. Ο Κυριακόπουλος άλλαξε ωραία με τον Γιάγκουσιτς πλάγια αριστερά, μπήκε στην περιοχή, γύρισε για τον Ντέσερς κι εκείνος έκανε αυτό που ξέρει καλύτερα, στέλνοντας τη μπάλα στα δίχτυα στα πρώτα του αγωνιστικά λεπτά έπειτα από 240 μέρες απουσίες.

Το πρώτο μέρος έκλεισε με την ΤΣΣΚΑ 1948 να χάνει μία τρομερή ευκαιρία, αλλά το σουτ του Σομπρέρο στο 105+1' πέρασε ελάχιστα πάνω από την εστία του Πένια.

Η ΤΣΣΚΑ 1948 το πάλεψε στο δεύτερο μέρος με όλες τις δυνάμεις. Στο 108' είχε μία ωραία συνεργασία, αλλά το τελείωμα του Κρεμπς μέσα από την περιοχή δεν ανησύχησε τον Ισπανό κίπερ του «τριφυλλιού», που τράβηξε τα χέρια του.

Στο 114' ο Φράνκο απείλησε με κοντινή κεφαλιά, αλλά η μπάλα πέρασε λίγο άουτ. Κάπου εκεί απείλησε ξανά και ο Παναθηναϊκός. Πρώτα με τον Ταμπόρδα στο 118' κι έπειτα με τον Ντέσερς στο 118', όμως ο Μαρίνοφ απέκρουσε δις.

Άλλη μεγάλη φάση δεν υπήρξε και ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 2-1 παίρνοντας την πρόκριση.

Ο MVP: Ο Λιβάι Γκαρσία μπήκε στο ντεμπούτο του και έλυσε τον... γόρδιο δεσμό που είχε μπροστά του ο Παναθηναϊκός με μία 100% προσωπική φάση. Έκλεψε, έτρεξε και εκτέλεσε. Μαζί του δεν θα μπορούσε να μην είναι και ο Ντέσερς, που ενώ απείχε 240 μέρες από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας, βρέθηκε εκεί που έπρεπε και σκόραρε στην επιστροφή του.

Στο ύψος τους: Ο Πένια ήταν εκεί για την ομάδα του και τις δύο σημαντικές στιγμές που χρειάστηκε κάνοντας ισάριθμες κρίσιμες επεμβάσεις στην αρχή του αγώνα και στο φινάλε του πρώτου μέρους. Ο Αντίνο ήταν επίσης πάρα πολύ καλός. Δημιουργούσε συνεχώς ανακατωσούρα στην άμυνα της ΤΣΣΚΑ 1948, πίεζε, βοηθούσε στην άμυνα. Αν δεν τα χαλούσε στην τελική απόφαση, ίσως είχε και γκολ και ασίστ.

Η γκάφα: Ο Τουμπά δεν μπόρεσε να προλάβει τον αντίπαλό του στο κόρνερ στη φάση που έφερε την ισοφάριση για την ΤΣΣΚΑ κι έτσι οι Βούλγαροι μπόρεσα να μείνουν ζωντανοί και να στείλουν το ματς στην παράταση.

Αδύναμος κρίκος: Σε μία θέση, όχι τόσο συνηθισμένη για κείνον, ο Ανάς Ζαρουρί δεν είχε από τις καλύτερές του εμφανίσεις με το «τριφύλλι» κάνοντας αρκετά λάθη με τη μπάλα.

Το στραγάλι: Ο Γιάσπερ Βεργκόοτ δεν είχε να διαχειριστεί κάποια δύσκολη φάση. Άφησε όσο μπορούσε το παιχνίδι βοηθώντας έτσι τις ομάδες να παίξουν όσο μπορούσαν.

Το ταμείο του GAZZETTA: Ο Παναθηναϊκός πέρασε, έστω και δύσκολα, από τη Σόφια επικρατώντας δίκαια με 2-1 στην παράταση της ΤΣΣΚΑ 1948, έχοντας ως σκόρερ τον Λιβάι Γκαρσία που έκανε το ντεμπούτο του και τον Ντέσερς που επέστρεψε έπειτα από 240 μέρες.

Ενδεκάδες:

ΤΣΣΚΑ 1948 (πρ. Αλεξαντρόφ): Μαρίνοφ, Χόφμαν, Ντβάλι, Γκάσεβιτς, Μεντίνα (106' Γκρίβιτς), Κουέγιαρ (101' Κρεμπς), Ζεμζέμι (72' Ζεμζέμι), Μασιέλ, Ρούσεφ (83' Σομπρέρο), Μέγερ (83' Βιτάνοφ), Ίλιεφ (65' Ντιαλό).

Παναθηναϊκός (πρ. Νίστρουπ): Πένια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κάτρης, Ζαρουρί (80' Τουμπά), Κυριακόπουλος (105+1', Καμαρά, Τσιριβέγια (88' Τσέριν), Λιβάι (66' Γιάγκουσιτς), Αντίνο (88' Ταμπόρδα), Ραστόντερ (65' Ντέσερς).