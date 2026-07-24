Ο Σίριλ Ντέσερς μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του κι από τη δική του εικόνα και τα γκολ θα κριθούν πολλά για τον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός στο πρώτο του επίσημο ματς κι ενώ δεν είναι σε σημαντικό ποσοστό έτοιμος, πέτυχε δύο γκολ και νίκησε σχετικά άνετα την Πάκσι.

Θα μπορούσε να πετύχει ακόμα 1-2 γκολ, αλλά όπως και να έχει, έκανε τη μισή δουλειά και στο ΟΑΚΑ πάει να τελειώσει την υπόθεση της πρόκρισης. Μένουν ουσιαστικά ακόμα δύο βήματα για να μπει ο Παναθηναϊκός στη League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης που είναι ο άμεσος σημαντικός στόχος της σεζόν που ξεκίνησε.

Το τριφύλλι είναι σ' έναν καλό δρόμο, ωστόσο, έχουμε επισημάνει ότι θα πρέπει να μπει στη League Phase του Conference League για πολλούς λόγους. Όπως θα είναι πολύ κρίσιμο για να είναι επιτυχημένη η σεζόν, να διαχειριστεί όποια αγωνιστική κρίση υπάρξει.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ προσπαθεί να δώσει ταυτότητα στην ομάδα κι ενώ δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα όλες οι μεταγραφές. Έρχεται ο Κάνγκουα, θα μπουν σταδιακά Φαν Ντρόγκελεν, Κρίστιανσεν και θα υπάρξουν ορισμένα ακόμα κομμάτια στο παζλ. Εξαιρετικά σημαντικό, όμως, θα είναι για τον Παναθηναϊκό να μπει ο Σίριλ Ντέσερς.

Όλοι θα πρέπει να κάνουν σωστά τη δουλειά τους, αλλά ένας εκτελεστής πάντα ανεβάζει επίπεδο μία ομάδα. Ο Νιγηριανός φορ ήταν άτυχος την περασμένη σεζόν, δεν κατάφερε να προσφέρει και τώρα μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του. Ο έμπειρος επιθετικός, ο οποίος τον ερχόμενο Δεκέμβριο θα κλείσει τα 32 του χρόνια, είναι πολύτιμη μονάδα για το γκρουπ του Νίστρουπ.

Ο Τεττέη είναι θωρηκτό, ο Ραστόντερ έχει προοπτική, όμως, ο Ντέσερς είναι το κλειδί. Ένας ικανός επιθετικός, δυνατός τόσο χαμηλά, όσο και στον αέρα. Ένας παίκτης που εφόσον βρεθεί στο 100%, έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει και στην πίεση ψηλά και στο συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Είναι παίκτης με το εύκολο γκολ κι έστω και στα λίγα ματς που έπαιξε στην πρώτη του χρονιά με το τριφύλλι το διαπίστωσαν όλοι.

Με την εικόνα που είχε ο Παναθηναϊκός στην Ουγγαρία για πρώτο επίσημο ματς και με τις φάσεις που έκανε, ο Ντέσερς εύκολα θα μπορούσε να έχει ένα γκολ. Κι όταν μία ομάδα έχει τον παίκτη να τελειώνει τις φάσεις που δημιουργεί, τότε ασφαλώς και μπορεί να πετύχει τους στόχους της. Όπως είναι σημαντικό να φτιάχνει ένα σύνολο φάσεις, άλλο τόσο κομβικό είναι και να τις τελειώνει.

Ο Ντέσερς είναι ένας παίκτης κλειδί για να ξεκλειδώνει ο Παναθηναϊκός τις κλειστές άμυνες που θα βρει στην Ελλάδα, αλλά και για να είναι ακόμα πιο ανταγωνιστικός σε υψηλής δυσκολίας ματς στην Ευρώπη. Οι δύο ανταγωνιστές του Παναθηναϊκού, έχουν ικανότατους φορ. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ Γιόβιτς και Βάργκα. Όλοι γνωρίζουν τι έχει πάρει από τους δύο παίκτες και ειδικά από τον Σέρβο πέρσι. Ο Ολυμπιακός έχει Ελ Καμπί, Ταρέμι και Γιάρεμτσουκ. Είναι ισχυρός στη γραμμή κρούσης. Ο ΠΑΟΚ θέλει να φέρει ικανότατο φορ.

Ο Παναθηναϊκός, λοιπόν, όση ποιότητα κι αν έχει σε όλες τις γραμμές και σε όλες τις θέσεις, χρειάζεται έναν εκτελεστή. Τον έχει στο ρόστερ κι αν ο Νίστρουπ καταφέρει να πάρει από τον Ντέσερς το 100%, τότε θα παρουσιαστεί ένας πολύ δυνατός Παναθηναϊκός, ικανός να πετύχει όλους τους υψηλούς στόχους που έχει.



