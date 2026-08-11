Παναθηναϊκός: Η μέρα, ο πιθανός αντίπαλος και το κανάλι του επόμενου αγώνα
O Παναθηναϊκός άφησε εκτός την ΤΣΣΚΑ 1948 με την γκολάρα του Λιβάι Γκαρσία και τον εκτελεστή Ντέσερς, βρίσκεται στα playoffs του Conference League και περιμένει την ηττημένη του ζευγαριού Χράντετς Κράλοβε - Μπεσίκτας στην προσπάθειά του να μπει στη League Phase.
Οι Τσέχοι με τους Τούρκους θα παίξουν την Πέμπτη, ενώ στον πρώτο αγώνα η ομάδα της Κωνσταντινούπολης επικράτησε στην Τσεχία με 1-0. Πιθανότερος αντίπαλος, λοιπόν, είναι η Κράλοβε.
Ο πρώτος αγώνας του Τριφυλλιού για τα playoffs του Europa League θα γίνει στις 20 Αυγούστου στο ΟΑΚΑ, ενώ η ρεβάνς εκτός έδρας μια εβδομάδα αργότερα, στις 27/8.
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Οι ακριβείς ημερομηνίες και ώρες θα ανακοινωθούν σύντομα από την UEFA.
Όσον αφορά τον εντός έδρας αγώνα, θα μεταδοθεί από τον ΣΚΑΪ κι από το ίδιο κανάλι θα μεταδοθεί και η ρεβάνς, αφού είναι ελεύθερα τα παιχνίδια των playoffs και δεν ανήκουν σε πακέτο συνδρομητικής πλατφόρμας.
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