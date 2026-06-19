Ο Παναθηναϊκός δουλεύει ταυτόχρονα πολλές μεταγραφικές υποθέσεις, κάποιες από αυτές ολοκληρώνονται, κάποιες θέλουν χρόνο. Διαβάστε τα στοιχεία όλων των περιπτώσεων στο Gazzetta!

Ο Παναθηναϊκός ήταν δεδομένο πως θα πατήσει... γκάζι στο μεταγραφικό πεδίο και αυτή την στιγμή δουλεύει σε αρκετές και διαφορετικές υποθέσεις για να δώσει στον Γιάκομπ Νίστρουπ τα ''εργαλεία'' που χρειάζεται για να δημιουργήσει το δικό του Τριφύλλι.

Κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις μπαίνουν στη τελική ευθεία, κάποιες θέλουν χρόνο. Πάμε να δούμε όλα τα δεδομένα για καθεμία περίπτωση ξεχωριστά.

Ανακοινώνεται το Σάββατο ο Καμαρά

Ο Ετιέν Καμαρά βρίσκεται από το απόγευμα της Πέμπτης στην Αθήνα, πέρασε σήμερα από ιατρικά και καλώς εχόντων των πραγμάτων θα ανακοινωθεί το Σάββατο, επιβεβαιώνοντας το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Gazzetta από τις 6/6.

O Παναθηναϊκός δαπάνησε ένα ποσό κοντά στα 4 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει από την Σαρλερουά και με αυτή την κίνηση κλείνει το κενό βασικού που υπήρχε στο ''6''. Σημαντικό ρόλο στην υπόθεση έπαιξε η επικοινωνία του Κοτσόλη και του Νίστρουπ με τον ποδοσφαιριστή.

Περιμένει την υπογραφή του Ντε Φράι

Οι Ιταλοί αποκάλυψαν την πρόταση του Παναθηναϊκού στον Στέφαν Ντε Φράι και το πρωί της Παρασκευής το Gazzetta έκανε γνωστό πως ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός είναι πολύ κοντά στο Τριφύλλι, όπως προκύπτει από το περιβάλλον του.

Διετές συμβόλαιο, απολαβές περίπου 1.7 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, ως ελεύθερος από την Ίντερ ο 34χρονος στόπερ έρχεται να δώσει ποιότητα και εμπειρία στο κέντρο της άμυνας.

Σε πολύ καλό δρόμο του Ινάκι Πένια

Εκτός από τον Ολλανδό στόπερ, ο Παναθηναϊκός είναι κοντά και στην αγορά του Ινάκι Πένια από την Μπαρτσελόνα, το όνομα του οποίου έφερε στο φως το Gazzetta το απόγευμα της Πέμπτης.

Το Τριφύλλι έχει βρει σημείο επαφής με τον καταλανικό σύλλογο και με τον έμπειρο κίπερ και περιμένει τα... ευχάριστα μέσα στο σαββατοκύριακο.

Από το ρεπορτάζ των Καταλανών επιβεβαιώνεται το προχωρημένο της υπόθεσης και όλα φαίνεται πως έχουν πάρει τον δρόμο τους.

Απόλυτο φαβορί για Τσάπρα

Στο σίριαλ του καλοκαιριού που αφορά τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα. Ο Ολυμπιακός έχει αποσυρθεί, ομάδα από το εξωτερικό που να καλύπτει τον Λεβαδειακό δεν φαίνεται πως υπάρχει και στην ποδοσφαιρική πιάτσα ο Παναθηναϊκός θεωρείται το απόλυτο φαβορί.

Επειδή η συγκεκριμένη υπόθεση έχει περάσει από... χίλια κύματα, δεν κάνει κακό λίγη υπομονή, ώστε να προκύψει οριστικό και αμετάκλητο deal. Ίσως και μέσα στο σαββατοκύριακο.

Θέλει άμεσα απάντηση από Γιάνσεν

Για τον Ματίας Γιάνσεν, ο Παναθηναϊκός δεν έχει εγκατελείψει την υπόθεση. Είναι έτοιμος να κάνει υπέρβαση οικονομική τόσο για τον παίκτη όσο και για τις απαιτήσεις της Μπρέντφορντ.

Ο 30χρονος διεθνής άσος, όμως, είναι ακόμη επιφυλακτικός, περιμένει επίσημες προτάσεις από τοπ ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Το Τριφύλλι θα επιδιώξει μια απάντηση οριστική μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, για να μπορέσει να ''τρέξει'' αν χρειαστεί άλλες υποθέσεις για τον άξονα της μεσαίας γραμμής.

Το παλεύει για Φαν Ντρόγκελεν

Ο Ρικ Φαν Ντρόγκελεν, όπως επίσης αποκάλυψε το Gazzetta στις 12/6, απασχολεί σοβαρά για το κέντρο της άμυνας. Η υπόθεση είναι δύσκολη λόγω των υψηλών απαιτήσεων της Σαμσουνσπόρ.

Ο Παναθηναϊκός έχει ως ατού την επιθυμία του παίκτη να φορέσει την πράσινη φανέλα και πιέζει. Για να φτάσει σε happy end, όμως, θα χρειαστεί χρόνο.

Τι παίζει με αριστερό μπακ και σέντερ φορ

Τέλος, πάμε να δούμε τι συμβαίνει για τις θέσεις του αριστερού μπακ και του φορ.

Ο Κρίστιανσεν της Λέστερ είναι πάντα μια επιλογή με ρίσκο που δεν θα προχωρήσει αν δεν ανάψει... πράσινο το ειδικό κέντρο που θα εξεταστεί ο Δανός άσος που αντιμετώπισε πολλά προβλήματα πέρσι.

Ο Ζαγαρίτης είναι στη λίστα, υπάρχει και 1-2 περιπτώσεις που δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Ο Βήχος δεν απασχολεί το Τριφύλλι.

Για την κορυφή της επίθεσης, ο Ράστοντερ είναι πάντα ψηλά στις επιλογές μαζί με έναν φορ που αποτελεί προσωπική επιλογή του προπονητή. Αναμένονται κι εκεί, εξελίξεις...