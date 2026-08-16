Βαγιαννίδης: Η κατάστασή του μετά την αναγκαστική αλλαγή

Επιμέλεια:  Σωτήρης Μυκονίου
Βαγιαννίδης: Η κατάστασή του μετά την αναγκαστική αλλαγή

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Οι τελευταίες πληροφορίες για τον Γιώργο Βαγιαννίδη έπειτα από την αναγκαστική αλλαγή του.

Η πορτογαλική «Record» δημοσίευσε ένα ρεπορτάζ σχετικά με την κατάσταση του Γιώργου Βαγιαννίδη, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση της Γκιμαράες.

Στο 79ο λεπτό ο Έλληνας δεξιός μπακ δέχθηκε ένα σκληρό μαρκάρισμα και βγήκε αναγκαστική αλλαγή οδηγούμενος μάλιστα στην έξοδο με το φορείο.

Φαίνεται, λοιπόν, πως σύμφωνα με τις πληροφορίες από την Πορτογαλία, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας όσον αφορά την εντός έδρας αναμέτρηση με την Αλβέρκα (22/08).

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Οι εξετάσεις που έκανε έδειξαν πως υπάρχει μονάχα ένα μικρό τραύμα από το χτύπημα και τίποτα παραπάνω, οπότε εκείνος δεν αντιμετωπίζει κάποια πρόβλημα.

     

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