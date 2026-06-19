Ο Στέφαν Ντε Φράι, όπως αποκάλυψαν οι Ιταλοί είναι στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού και το Gazzetta καταθέτει όσα ενθαρρυντικά για το Τριφύλλι προκύπτουν από το περιβάλλον του Ολλανδού στόπερ της Ίντερ.

Τα ξημερώματα της Παρασκευής, ο Ιταλός δημοσιογράφος, Αλφρέντο Πεντούλα αποκάλυψε πως ο Παναθηναϊκός έχει καταθέσει πρόταση στον Στέφαν Ντε Φράι, ο οποίος αποχωρεί από την Ίντερ.

Το Τριφύλλι κινείται στην αγορά για δύο κεντρικούς αμυντικούς που θα έρθουν ως-θεωρητικά- βασικοί.

Ο ένας στόχος είναι ο Ρικ φαν Ντρόγκελεν της Σαμσουνσπόρ και όπως φαίνεται ο 34χρονος στόπερ με σπουδαία καριέρα σε Φέγενορντ, Λάτσιo, εθνική Ολλανδίας και ''νερατζούρι'', είναι η έτερη περίπτωση που απασχολεί σοβαρά τους ανθρώπους του Τριφυλλιού αυτή την εποχή.

Ντε Φράι: Το σκέφτεται σοβαρά και πλησιάζει

Από κει και πέρα και σύμφωνα με όσα προκύπτουν από το περιβάλλον του έμπειρου ποδοσφαιριστή η προοπτική της Ελλάδας και του Παναθηναϊκού μόνο αδιάφορο δεν τον αφήνει.

Από τις προτάσεις που έχει στα χέρια του, εκείνη των ''πρασίνων'' βρίσκεται σε περίοπτη θέση, καθώς τον καλύπτει σε μια σειρά από παραμέτρους.

Στο οικονομικό(στην Ιταλία αναφέρουν για 1.7 εκατομμύρια ευρώ ετησίως), στο ποδοσφαιρικό μιας και θα συνεχίσει να κάνει πρωταθλητισμό με παρουσία στην Ευρώπη και φυσικά στο κομμάτι της ποιοτικής διαβίωσης για εκείνον και την οικογένειά του.

Φαίνεται, σύμφωνα πάντα με όσα προκύπτουν από το περιβάλλον του ποδοσφαιριστή, πως οι ''πράσινοι'' έχουν πολύ καλές πιθανότητες να αποσπάσουν το ''ναι'' του διεθνούς άσου τις επόμενες ημέρες.

Σιγή ιχθύος από τον Παναθηναϊκό

Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε πως στον Παναθηναϊκό, όπως συμβαίνει στις περισσότερες μεταγραφικές υποθέσεις αυτό το καλοκαίρι, τηρούν σιγή ασυρμάτου, δεν επιβεβαιώνουν και δεν διαψεύδουν το παραμικρό και... παραπέμπουν στις επίσημες ανακοινώσεις.