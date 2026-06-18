Ο Παναθηναϊκός κρατά ζεστή την πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση του Οδυσσέα Βλαχοδήμου ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta στο Τριφύλλι δεν περνά απαρατήρητη η περίπτωση του Ινάκι Πένια. Τα ''γιατί'' της παραμονής του Τσάβες.

H ενίσχυση κάτω από τα δοκάρια αποτελεί προτεραιότητα και μάλιστα μεγάλη στον μεταγραφικό σχεδιασμό του Παναθηναϊκού αυτό το καλοκαίρι και το Gazzetta καταγράφει τα δεδομένα, βάζοντας στο... κάδρο και μια νέα περίπτωση από την Ισπανία.

Οι λίγες πιθανότητες για Βλαχοδήμο

Εξαρχής ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος αποτελούσε τον διακαή πόθο του Παναθηναϊκού.

Ο διεθνής άσος θέλει να γυρίσει κάποια στιγμή στην ομάδα της καρδιάς του, έχει άριστη σχέση με την διοίκηση του συλλόγου αλλά αυτή την στιγμή οι πιθανότητες είναι λίγες.

Ποτέ μην λες ποτέ στη ζωή και στο ποδόσφαιρο αλλά ο Έλληνας κίπερ έχει κρούσεις από ομάδες σπουδαίων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων και δεν φαίνεται πως είναι προτεραιότητά του να φορέσει άμεσα το τριφύλλι στο μέρος της καρδιάς.

Στο κάδρο ο Ινάκι Πένια

Από κει και πέρα, πληροφορίες του Gazzetta από την Ισπανία αναφέρουν πως μία από τις περιπτώσεις που έχουν εξεταστεί είναι αυτή του Ινάκι Πένια, ο οποίος ανήκει στη Μπαρτσελόνα και πέρσι έπαιξε ως δανεικός στην Έλτσε.

Γεννήθηκε στο Αλικάντε της Ισπανίας στις 2 Μαρτίου του 1999. Ο ύψους 1,84μ. τερματοφύλακας ξεκίνησε το ποδόσφαιρο στην τοπική ομάδα, όπου κι έμεινε για πέντε χρόνια.

Το 2009 πήγε στις ακαδημίες της Βιγιαρεάλ, όμως τρία χρόνια μετά αποχώρησε από κει για να κάνει το μεγάλο βήμα και να πάει στη Μπαρτσελόνα. Τη σεζόν 2017-2018 κατέκτησε το Youth League με τους «Μπλαουγκράνα» όντας βασικός σε όλα τα παιχνίδια. Από την επόμενη χρονιά πήρε προαγωγή στη δεύτερη ομάδα.

Ταυτόχρονα είχε γίνει διεθνής με όλες τις μικρές ομάδες της Ισπανίας σταματώντας στην Κ21 το 2020, όπου έκανε μόλις μία συμμετοχή. Το δεύτερο μισό της σεζόν 2021-2022 παραχωρήθηκε δανεικός στην Γαλατάσαραϊ κάνοντας συνολικά οκτώ συμμετοχές, έξι στο πρωτάθλημα και δύο στο Europa League κάνοντας έτσι το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο.

Επέστρεψε στους Καταλανούς και την επόμενη χρονιά έμεινε στην ομάδα κάνοντας τις πρώτες του συμμετοχές με το ανδρικό τμήμα, πέντε τον αριθμό πραγματοποιώντας ντεμπούτο σε πρωτάθλημα, Κύπελλο και Champions League. Τις δύο σεζόν που ακολούθησαν εκείνος είχε σαφώς μεγαλύτερη συμμετοχή με την ομάδα πραγματοποιώντας 17 συμμετοχές στις οποίες κράτησε τρία clean sheets τη μία (2023-2024) και 23 συμμετοχές με έξι clean sheets τη δεύτερη.

Φέτος, όμως, που η Μπαρτσελόνα πήρε τον Γκαρθία, κράτησε τον Σέζνι για δεύτερο και ανέβασε τον νεαρό Κότσεν για τρίτο ο Ινάκι Πένια παραχωρήθηκε δανεικός στην Έλτσε.

Κατόρθωσε να τη βοηθήσει να αποφύγει τον υποβιβασμό, που ήταν ο βασικός στόχος, παίζοντας σε 16 παιχνίδια, όπου κράτησε τέσσερις φορές την εστία του όλα μέχρι λίγο μετά το πρώτο μισό της σεζόν. Από τον Φλεβάρη και πέρα, πέρασε σε δεύτερη μοίρα, αφού πήρε γάντια βασικού ο 39χρονος Ντιτούρο.

Η λογική για την παραμονή Τσάβες

Τέλος και όσον αφορά τον Λούκας Τσάβες και την παραμονή του, τα πράγματα είναι απλά:

Ο Παναθηναϊκός ήθελε να διατηρήσει έναν τερματοφύλακα ο οποίος του λύνει τα χέρια σε διάφορες περιπτώσεις. Είναι ένας ιδανικός δεύτερος κίπερ που μπορεί να δώσει ασφάλεια και εμπιστοσύνη κάτω από τα δοκάρια, όπως και να έχει καλή συμμετοχή στη πρώτη ανάπτυξη του παιχνιδιού με την μπάλα στα πόδια.

Στο πρώτο του εξάμηνο στο Κορωπί κέρδισε τους πάντες με την συμπεριφορά του. Τόσο ως συμπεριφορά στα αποδυτήρια τόσο και ως νοοτροπία στις προπονήσεις. Μπορεί να μην έπαιξε ούτε λεπτό αλλά με την παρουσία του κέρδισε την παραμονή του στο ρόστερ.

Ο Τσάβες αποκτήθηκε εκ νέου δανεικός με οψιόν αγοράς κοντά στο 1 εκατομμύριο δολλάρια.