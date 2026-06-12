Ο Παναθηναϊκός, ο Φαν Ντρόγκελεν, ο Κρίστιανσεν και η διαχρονική πιθανότητα του Τσάπρα!

Διαβάστε στο Gazzetta για τον Ολλανδό στόπερ, Ρικ Φαν Ντρόγκελεν, που εξετάζεται από τον Παναθηναϊκό, τις ιδιαιτερότητες στη περίπτωση του Βίκτορ Κρίστιανσεν της Λέστερ και το πάντα ανοιχτό... παράθυρο για τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα.

Ο Παναθηναϊκός τις τελευταίες ημέρες έχει πατήσει... γκάζι στο μεταγραφικό κομμάτι και περιμένει άμεσα να ολοκληρώσει τις πρώτες του κινήσεις για να δώσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα τα ''εργαλεία'' που έχει ζητήσει ο Γιάκομπ Νίστρουπ για να ''χτίσει'' το νέο Τριφύλλι, στο οποίο δεν υπολογίζεται ο Τάσος Μπακασέτας αλλά και πέντε ακόμη ποδοσφαιριστές.

Εκτός από την περίπτωση του Ετιέν Καμαρά που αποκάλυψε το Gazzetta το προηγούμενο Σάββατο και πλέον βρίσκεται σε καλό δρόμο, οι ''πράσινοι'' επιχειρούν κινήσεις σε πολλαπλά μέτωπα και το εικοσαήμερο μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται ιδιαίτερα καυτό.

Στο κάδρο ο Φαν Ντρόγκελεν

Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta από το περιβάλλον του τουρκικού ποδοσφαίρου, ο Παναθηναϊκός εξετάζει ζεστά την περίπτωση του Ρικ Φαν Ντρόγκελεν.

Του 28χρονου Ολλανδού κεντρικού αμυντικού της Σαμσουνσπόρ που είχε ξεχωρίσει στα δύο παιχνίδια των ''πρασίνων'' με την ομάδα της Σαμψούντας τον περασμένο Αύγουστο για τα προκριματικά του Europa League και προέρχεται από μία εξαιρετική σεζόν.

Φημίζεται για την δύναμή του, την ικανότητά του στο 1vs1 και στην ικανότητά του με την μπάλα στα πόδια, στοιχεία που έχει ζητήσει ο Νίστρουπ από τους στόπερ που θα αποκτηθούν.

Γεννήθηκε στο Άξελ της Ολλανδίας στις 20 Δεκεμβρίου του 1998 κι έκανε τα πρώτα ποδοσφαιρικά του βήματα στην τοπική ομάδα. Αργότερα, πήγε στην JVOZ και μετέπειτα στη Σπάρτα Ρόντερνταμ, όπου έμεινε για μία τριετία. Μετά το τέλος της πρώτης του γεμάτης σεζόν εκεί με 34 συμμετοχές και τρία γκολ πήρε μεταγραφή στο Αμβούργο με 3 εκατ. ευρώ. Στη Γερμανία έμεινε για τέσσερα χρόνια. Την τέταρτη εξ' αυτών (2020-2021) στάθηκε άτυχος αφού υπέστη ρήξη χιαστού κι έχασε όλη τη σεζόν.

Το καλοκαίρι παραχωρήθηκε στην Ουνιόν Βερολίνου αντί 500 χιλ. ευρώ και λίγους μήνες μετά παραχωρήθηκε δανεικός στην Μαλίν. Την επόμενη σεζόν έφυγει ξανά δανεικός στην Χάνσα Ροστόκ στη Β' κατηγορία της Γερμανίας για ολόκληρη τη χρονιά και όταν επέστρεψε πουλήθηκε με 200 χιλ. ευρώ στην Σαμσουνσπόρ. Τη σεζόν 2023-2024 πραγματοποίησε 32 συμμετοχές (3 γκολ και 1 ασίστ), την επόμενη 33 συμμετοχές (3 γκολ) και φέτος, που υπήρχε και η Ευρώπη, έφτασε τις 47 (2 γκολ και 2 ασίστ) ξεπερνώντας τα 4 χιλ. λεπτά.

Οι ιδιαιτερότητες της περίπτωσης Κρίστιανσεν

Από κει και πέρα, το όνομα του Βίκτορ Κρίστιανσεν ήρθε στο φως της δημοσιότητας ως η πρώτη λύση του Παναθηναϊκού για την θέση του αριστερού μπακ. Ο 23χρονος Δανός άσος ανήκει στη Λέστερ, αποτελεί έναν από τους κορυφαίους παίκτες στη θέση του στο δανέζικο ποδόσφαιρο και έχει συνεργαστεί με τον Νίστρουπ στη Κοπεγχάγη, η οποία τον πούλησε αντί 14 εκατομμυρίων ευρώ στις ''αλεπούδες'' του αγγλικού ποδοσφαίρου το 2023.

Η ιδιαιτερότητα της υπόθεσης έχει να κάνει με την περσινή του χρονιά, όπου αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα τραυματισμών και αγωνίστηκε σε ελάχιστα παιχνίδια, μετρώντας μόλις 234 λεπτά συμμετοχής.

Oι τραυματισμοί αφορούσαν το γόνατό του ενώ πέρασε και την πόρτα του χειρουργείου. Έκανε επέμβαση στην αρχή της χρονιάς, επέστρεψε για 39 λεπτά στις 21.2 στο ματς με την Στόουκ και έκτοτε ξαναμπήκε στα πιτς με πρόβλημα στο γόνατο.

Αν ο Παναθηναϊκός δεν είναι σίγουρος για την κατάστασή του, δεν θα προχωρήσει σε πρόταση, πέρα από το προφανές ρίσκο που υπάρχει στη συγκεκριμένη περίπτωση εξαιτίας των περσινών προβλημάτων ενός πραγματικά σπουδαίου αριστερού μπακ με τεράστια προοπτική.

Όσο ο Τσάπρας δεν κλείνει πουθενά...

Για φινάλε η... μόνιμη υπενθύμιση στο ρεπορτάζ για το θέμα του Τριαντάφυλλου Τσάπρα. Ο Ολυμπιακός δηλώνει πως έχει αποσυρθεί, οι ομάδες από το εξωτερικό δεν έχουν μετατρέψει σε επίσημες προτάσεις τις κρούσεις τους και όσο ο Έλληνας μπακ δεν κλείνει πουθενά, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο να φορέσει τα πράσινα του Παναθηναϊκού.

Ίσα-ίσα που όσο περνούν οι ημέρες, τόσο οι πιθανότητες θα αυξάνονται, καθώς στο Τριφύλλι ''καίγονται'' για την μεταγραφή-και- του δεξιού μπακ.