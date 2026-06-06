Ο Καμαρά, η υπερβατική περίπτωση του Γιένσεν και το μεταγραφικό... γκάζι του Παναθηναϊκού!

Ο Παναθηναϊκός σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta από το Βέλγιο είναι ζεστός για τον Ετιέν Καμαρά ενώ στη Δανία αναφέρουν πως δεν έχει αφήσει την δύσκολη υπόθεση του Ματίας Γένσεν. Τι ισχύει με Τσάπρα, Ζαγαρίτη, Ράστοντερ.

Η πρώτη άφιξη του Γιάκομπ Νίστρουπ αλλά και ο ερχομός του Φράνκο Μπαλντίνι στην Αθήνα μετά από καιρό, σηματοδότησαν το πάτημα του γκαζιού από τον Παναθηναϊκό στον φετινό μεταγραφικό σχεδιασμό.

Μπορεί μέχρι και σήμερα να μην έχει προκύψει λευκός καπνός, ώστε να γίνει σεφτές με την πρώτη κίνηση, ωστόσο, χάρη στη προεργασία που έχει πραγματοποιηθεί εδώ και καιρό, το Τριφύλλι ''χτυπά'' σε πολλαπλά μέτωπα και ευελπιστεί πως σύντομα θα είναι σε θέση να ανακοινώσει τις επιλογές του.

Στο κάδρο ο Ετιέν Καμαρά

Ο Παναθηναϊκός μεταξύ άλλων κινείται στην αγορά για δύο εν δυνάμει βασικούς στο ''6'' και το ''8''. Παρά το ναυάγιο του Ιανουαρίου, οι πληροφορίες του Gazzetta από το Βέλγιο αναφέρουν πως το Τριφύλλι παραμένει ''ζεστό'' για τον αμυντικό μέσο της Σαρλερουά, Ετιέν Καμαρά. Τότε η ιστορία και παρά την αρχική συμφωνία όλων των εμπλεκομένων πλευρών χάλασε λόγω Μπενίτεθ, τα δεδομένα τώρα είναι διαφορετικά, ο υψηλόσωμος μέσος αρέσει πολύ και δεν πρέπει να αποκλειστεί τίποτα σχετικά με ρελάνς των ''πρασίνων'' στη συγκεκριμένη υπόθεση. Φυσικά για την συγκεκριμένη θέση υπάρχουν κι άλλες περιπτώσεις που έχει δουλέψει ο σύλλογος.

Γιένσεν: Η επέκταση δεν έσβησε το θέμα

Από κει και πέρα, όπως είναι γνωστό εδώ και καιρό, το Τριφύλλι πάλευε την υπερβατική, πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση του κεντρικού χαφ της Μπρέντφορντ, Ματίας Γένσεν, από τον περασμένο Ιανουάριο. Ο αγγλικός σύλλογος ανανέωσε το συμβόλαιο του έμπειρου χαφ μέχρι το καλοκαίρι του 2027, έκανε την περίπτωσή του ακόμη πιο δύσκολη, ωστόσο, από το περιβάλλον του παίκτη προκύπτει πως δεν έχει κλείσει οριστικά και αμετάκλητα την πόρτα σε κάθε ενδιαφερόμενο, μεταξύ αυτών και ο Παναθηναϊκός. Οι πιθανότητες είναι λίγες αλλά υπαρκτές.

Τα δεδομένα για Τσάπρα, Ζαγαρίτη και Ράστοντερ

Στο προσκήνιο βρίσκονται και οι περιπτώσεις τον Τσάπρα, Ζαγαρίτη και Ράστοντερ. Ο αμυντικός του Λεβαδειακού, όπως έχουμε αναφέρει εδώ και μήνες, ούτε κλεισμένος, ούτε συμφωνημένος ήταν.

Ο Παναθηναϊκός τον Ιανουάριο είχε εκφράσει το ενδιαφέρον του, η συζήτηση μετατέθηκε για το φινάλε της χρονιάς και παρά τις υψηλές απαιτήσεις των Βοιωτών (3 εκατομμύρια ευρώ) κανείς δεν μπορεί να προδικάσει το οτιδήποτε, μέχρι οι διοικήσεις των δύο συλλόγων να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι για διαπραγμάτευση. Αν αυτό, τελικά συμβεί.

Ο Ζαγαρίτης είναι μια λύση για το αριστερό άκρο της άμυνας, εκεί ο Παναθηναϊκός εξετάζει κι άλλες περιπτώσεις ενώ και ο Έλληνας μπακ έχει κρούσεις από Γερμανία, Βέλγιο και Σκωτία.

Για την κορυφή της επίθεσης, το μόνο όνομα που εδώ και καιρό έχει προκύψει είναι αυτό του Έλμιν Ράστοντερ της Τουν. Ο Σκοπιανός φορ προέρχεται από την καλύτερη σεζόν της καριέρας του και είναι μία από τις πρώτες επιλογές του Παναθηναϊκού.