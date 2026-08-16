Σενάριο για επαφή Παναθηναϊκού-Χαλ για Τεττέη, διαψεύδει το «τριφύλλι»

Δημοσίευμα από το εξωτερικό ήθελε τον Παναθηναϊκό να έχει επαφή με την Χαλ για τον Τεττέη, όμως υπήρξε άμεση διάψευση από την πλευρά του πρώτου.

Η ιστοσελίδα «Transferfeed», που ασχολείται αποκλειστικά με νέα που αφορούν τις μεταγραφές, δημοσίευσε ένα ρεπορτάζ με φημολογούμενο ενδιαφέρον της Χαλ για τον Ανδρέα Τεττέη του Παναθηναϊκού.

Συγκεκριμένα ανέφερε πως υπήρξε επαφή της αγγλικής ομάδας με τους «πράσινους» για πιθανή μετακόμιση του Έλληνα επιθετικού, που συζητήθηκε στο κορυφαίο επίπεδο, μεταξύ των ιδιοκτητών των δύο ομάδων, του Ατζούν Ιλιτζαλί και του Γιάννη Αλαφούζου, οι οποίοι διατηρούν φιλική σχέση.

Μάλιστα, διευκρίνιζε πως υπάρχουν τρεις όροι για να γίνει το deal αυτό, να προκριθεί ο Παναθηναϊκός στη League Phase του Conference League, να είναι εντελώς έτοιμος ο Ντέσερς και να έρθει μία προσφορά που καλύπτει τα «θέλω» των δύο πλευρών. Το τελευταίο σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές ξεπερνά τα 25 εκατ. ευρώ που πήρε το «τριφύλλι» από τη Σπόρτινγκ.

Πάντως από τον Παναθηναϊκό δηλώνουν πλήρη άγνοια σχετικά με τα όσα αναφέρει το δημοσίευμα αυτό τονίζοντας πως δεν έχει συμβεί το παραμικρό μεταξύ των δύο ομάδων για τον Έλληνα φορ.

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