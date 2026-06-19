Αθανασίου στους Galacticos: «Η πρόταση του Παναθηναϊκού καλύπτει τον Ντε Φράι οικονομικά και σε επίπεδο προοπτικής και περιβάλλοντος»

Ο Νίκος Αθανασίου τόνισε στους Galacticos ότι ο Στέφαν Ντε Φράι είναι πολύ κοντά στο να μετακομίσει από την Ίντερ στον Παναθηναϊκό.

Μεταγραφικό ντεμαράζ για τον Παναθηναϊκό καθώς μέσα σε λίγες ώρες συνδέεται δυναμικά με αρκετές περιπτώσεις και μία από αυτές είναι το όνομα του Στέφαν Ντε Φράι.

Ο Νίκος Αθανασίου ανέφερε στους Galacticos ότι το «τριφύλλι» είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του 34χρονου στόπερ και κατέθεσε τους λόγους που ο Ολλανδός είναι θετικός να μετακομίσει στη χώρα μας.

Ο πρώτος είναι για το διετές συμβόλαιο ύψους 1,7 εκατ. ευρώ ετησίως από τους Πράσινους, ο δεύτερος αφορά τους στόχους της ομάδας και το γεγονός ότι αγωνίζεται στην Ευρώπη και θέλει να κάνει πρωταθλητισμό και ο τρίτος έχει να κάνει με τη ζωή στην Ελλάδα, το περιβάλλον που υπάρχει ενώ είχε βρεθεί εδώ λίγες μέρες πριν.