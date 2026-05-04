Η διαφορά νοοτροπίας κάνει τη διαφορά και στο γήπεδο

Ο Δημοσθένης Γεωργακόπουλος εστιάζει στις δηλώσεις των δύο τεχνικών μετά το αθηναϊκό ντέρμπι, ώστε να εξηγήσει το χάσμα που υπάρχει φέτος ανάμεσα σε ΑΕΚ και Παναθηναϊκό.

Από τη μία, μία ομάδα που βρίσκεται ένα βήμα πριν από την κατάκτηση του πρωταθλήματος και από την άλλη, μία ομάδα που αποτελεί κομπάρσο των play-off. Από τη μία, μία ομάδα που αύξησε τη βαθμολογική διαφορά από τους διώκτες της και από την άλλη, μία ομάδα που εξακολουθεί να αγνοεί το γκολ σε 270 αγωνιστικά λεπτά του μίνι-πρωταθλήματος. Κι όμως, αν κάποιος άκουγε τις χθεσινές συνεντεύξεις τύπου μετά το ματς και δεν ήξερε ποιος προπορεύεται στην κούρσα ή πόσο ήρθε το ντέρμπι της Λεωφόρου, τότε πιθανότατα να πίστευε ότι ο Παναθηναϊκός είναι το «αφεντικό» σε σχέση με την ΑΕΚ. Ότι οι «πράσινοι» ήταν οι κερδισμένοι αυτής της αγωνιστικής.

Ας πάρουμε, όμως, τα πράγματα από την αρχή και από το πραγματικό... αφεντικό αυτής της συνθήκης. Την ΑΕΚ, την ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς. Πριν από την έναρξη αυτής της αγωνιστικής, η ομάδα του ήταν στο +5 από τους διώκτες της και τα ενδεχόμενα που υπήρχαν, ήταν τρία. Είτε αυτή η διαφορά να αυξηθεί, είτε να μειωθεί, είτε να παραμείνει ίδια. Όπως είναι γνωστό, η ΑΕΚ αύξησε τη βαθμολογική διαφορά της, το +5 έγινε +6. Και με μία αγωνιστική λιγότερη να απομένει. Θα περίμενε κανείς από τον προπονητή της να είναι ικανοποιημένος, αφού στη μεγάλη εικόνα της κούρσας, η ομάδα του ήρθε πιο κοντά τον τίτλο. Κι όμως, ο ίδιος μίλησε – σχεδόν – με σκληρή γλώσσα για τους ποδοσφαιριστές του και τη νοοτροπία που επέδειξαν στον αγωνιστικό χώρο. Για το γεγονός ότι ήταν «χαλαροί» και δε νίκησαν τον Παναθηναϊκό των δέκα ποδοσφαιριστών. Αυτή η νοοτροπία, ωστόσο, είναι που οδηγεί την ΑΕΚ προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Την ίδια ώρα, για την ακρίβεια με διαφορά λίγων λεπτών, ποια ήταν η αντίδραση του Ράφα Μπενίτεθ, μετά το 0-0 με την ΑΕΚ στο «Απόστολος Νικολαΐδης»; Ο Ισπανός τεχνικός, για μία ακόμη φορά, έμεινε εμφανίστηκε ικανοποιημένος από τη βελτίωση της ομάδας του, στους μήνες που βρίσκεται ο ίδιος στο τιμόνι της, ενώ έκανε ξανά λόγο για επίτευγμα (!) του Παναθηναϊκού, με την είσοδο στην πρώτη τετράδα του πρωταθλήματος. Δηλαδή, όλα καλά. Tο «τριφύλλι», βέβαια, απέχει 16 βαθμούς από την κορυφή και είναι και μαθηματικά, πλέον, εκτός οποιουδήποτε στόχου. Κι όμως, για τον Μπενίτεθ υπάρχει... μέλλον και προοπτική ανταγωνιστικού συνόλου την επόμενη σεζόν. Μόνο, που κάτι τέτοιο θα ίσχυε για μια άλλη ομάδα, όχι για τον Παναθηναϊκό των 16 ετών χωρίς πρωτάθλημα. Ο πρωταθλητισμός θέλει πίεση, όχι χαλαρότητα, ούτε απαξίωση.

Αυτή είναι μία ακόμη διαφορά, ανάμεσα στους δύο προπονητές. Από τη μία, ο Νίκολιτς πρεσάρει τους ποδοσφαιριστές του, προκειμένου να βγάλει από αυτούς τον καλύτερο εαυτό τους. Όπως έκανε κάποτε και ο συμπατριώτης του, Ζέλικο Ομπράντοβιτς, στις εποχές του μπασκετικού Παναθηναϊκού. Ωστόσο, τους εμπιστεύεται και εκείνοι τον έχουν βγάλει ασπροπρόσωπο. Ούτε ζήτησε σαρωτικές αλλαγές όταν ήρθε, ούτε τίποτα. Αντίθετα, το «πράσινο» ρεπορτάζ αναφέρει πως ο Ράφα Μπενίτεθ έχει ζητήσει δέκα (!) μεταγραφές βασικών ποδοσφαιριστών και σε κάθε ευκαιρία αναφέρεται στο «ταβάνι» που έχει ποιοτικά το ρόστερ του Παναθηναϊκού. Οι παίκτες, δηλαδή, δεν τα μαθαίνουν αυτά; Δεν ενημερώνονται πως ο ίδιος ο προπονητής τους, δεν τους εμπιστεύεται; Πως γίνεται να παίξουν ακόμα και για... πάρτη του; Για τους φίλους του Παναθηναϊκού, αρκεί κανείς να θυμηθεί τι «εργαλεία» (η λέξη που χρησιμοποίησε ο Μπενίτεθ) είχε στα χέρια του ο Γιοβάνοβιτς και που έφτασε η ομάδα μαζί του. Γιατί, απλά, τους εμπιστευόταν και δούλευε με αυτούς που είχε...

