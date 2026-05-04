Σε μία συνέντευξη Τύπου που κράτησε μισή ώρα ο Ράφα Μπενίτεθ έδωσε απαντήσεις για την εικόνα της ομάδας, τα δημοσιεύματα για το μέλλον του, αλλά και τις μεταγραφές.

Η «λευκή» ισοπαλία του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ στη Λεωφόρο για την 3η αγωνιστική των Play Offs της Stoiximan Superleague άφησε ικανοποιημένο τον Ράφα Μπενίτεθ, αφού είδε την ομάδα του να ανταποκρίνεται σ' ένα παιχνίδι με μία ομάδα όπως η «Ένωση» ενώ έπαιζε με δέκα παίκτες κι ενώ εκείνη είχε το ισχυρότερο κίνητρο του πρωταθλήματος.

Μετά το flash interview στην Cosmote TV, όπου ανέφερε πάνω κάτω αυτά που είπαμε στην εισαγωγή συν ότι θα έπρεπε όλοι να είναι περήφανοι για τους ποδοσφαιριστές της ομάδας και για τα όσα έχουν πετύχει μέσα στη σεζόν με όλες τις δυσκολίες που έχουν υπάρξει, εκείνος πήγε στη συνέντευξη Τύπου του ματς, η οποία διήρκεσε μισή ώρα.

Ο Ισπανός τεχνικός δέχθηκε ερωτήματα για την εικόνα της ομάδας του και το θέμα της βελτίωσης, τα αποτελέσματα της τρέχουσας σεζόν, καθώς και για τις μεταγραφές που έγιναν και θα γίνουν, με τον ίδιο να δίνει απαντήσεις και τροφή για περαιτέρω ερωτήματα. Πάμε, να δούμε τις σημαντικότερες εξ' αυτών.

Οι ατάκες του Ράφα Μπενίτεθ που κέντρισαν το ενδιαφέρον

«Όταν ήρθα μου είπαν ότι ο στόχος ήταν για την επόμενη χρονιά γιατί ήταν δύσκολο ο Παναθηναϊκός φέτος να κερδίσει κάτι»

Για μία ακόμη φορά ο Ράφα Μπενίτεθ αναφέρθηκε στη συζήτηση που είχε γίνει κατά την πρόσληψή του τονίζοντας πως οι στόχοι που του τέθηκαν αφορούσαν την επόμενη σεζόν, αφού τη φετινή δεν θα ήταν εύκολο το «τριφύλλι» να κερδίσει κάτι.

Μία ατάκα που φέρνει συχνά πυκνά στο τραπέζι με διάφορες παραλλαγές θέλοντας να δείξει πως αυτό που έχει σημασία τη φετινή σεζόν είναι η δουλειά-προεργασία που γίνεται για την επόμενη, ώστε η ομάδα να παρουσιαστεί όσο πιο έτοιμη γίνεται.

«Ένα πρότζεκτ το βλέπεις με τη βελτίωση και η ομάδα έχει βελτιωθεί»

Ο ίδιος τόνισε επανειλλημένα πως παρατηρεί βελτίωση στη φετινή σεζόν σε σχέση με το πως ήταν η ομάδα όταν πρωτοήρθε κι ένα από τα βασικά του επιχειρήματα ήταν πως ο Παναθηναϊκός μάζεψε τους περισσότερους βαθμούς στον δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος από κάθε άλλη ομάδα, αν συμπεριλάβουμε σ' αυτόν και το εξ' αναβολής ματς με τον ΟΦΗ, που ήταν να γίνει την πρώτη αγωνιστική, αλλά έλαβε χώρα αρκετά μετά χρονικά, τον Μάρτιο.

Με τα εργαλεία που έχουμε κάνουμε ό,τι μπορούμε. Αν θες καλύτερο αποτέλεσμα πρέπει να αλλάξεις κάποια από τα εργαλεία. Έχουμε κάνει πολλές συζητήσεις με τους τεχνικούς διευθυντές.

Αναγνώρισε πως δεν είναι όλα ιδανικά και ότι η ομάδα έχει αρκετά προβλήματα, κάτι που φαίνεται και στο γήπεδο, έχοντας δεχθεί περισσότερα και σημειώσει λιγότερα γκολ και από τους τρεις ανταγωνιστές της. Ωστόσο τόνισε πως και η βελτίωση αυτή μπορεί να πάει μέχρι ένα σημείο, αφού μετά υπάρχει το «ταβάνι» που βάζουν τα εργαλεία τα οποία έχει στη διάθεσή του και γι' αυτό για να ξεπεράσεις αυτό τον σκόπελο θα πρέπει κάποια εξ'αυτών να αλλάξουν. Προς αυτή την κατεύθυνση έχουν γίνει ήδη και οι πρώτες συζητήσεις με τους διευθυντές.

«Ξέρω καλά όλους τους παίκτες και τον σύλλογο και είμαι πεπεισμένος ότι του χρόνου θα είμαστε ανταγωνιστικοί και θα παλέψουμε για τον τίτλο απέναντι σε αυτές τις τρεις ομάδες»

Παρ' όλες τις αλλαγές που τόνισε ο ίδιος πως χρειάζεται να γίνουν επισήμανε πως είναι αισιόδοξος, αλλά και πεπεισμένος πως όλα θα είναι καλύτερα του χρόνου, αφού πλέον έχει το know-how. Γνωρίζει το υλικό που έχει η ομάδα, έχει μάθει τον τρόπο που λειτουργεί εκείνη. Συστατικά τα οποία θεωρεί πως θα βοηθήσουν αρκετά στο να γίνουν τα πράγματα καλύτερα το καλοκαίρι κι έτσι να υπάρξει περαιτέρω βελτίωση με τις νέες επενδύσεις που θα γίνουν.

«Πόσους από αυτούς ζήτησε ο ίδιος ο προπονητής; Δουλεύω μαζί με τους διευθυντές και γι' αυτό είμαι πεπεισμένος ότι οι επιλογές θα γίνουν με διαφορετική προσέγγιση λόγω των συναντήσεων που έχουμε ήδη κάνει και κάποια πράγματα που δεν πήγαν καλά προηγουμένως, θα τα κάνουμε καλύτερα».

Στο κομμάτι αυτό υπήρξε κι ένα σημείο που αναφέρθηκε στην μεταγραφική περίοδο του Γενάρη, όπου θέλησε να κάνει μία αποσαφήνιση λέγοντας πως εκείνος δεν επέλεξε τους παίκτες που ήρθαν στην ομάδα, αλλά έδωσε τη συγκατάθεσή του.

Ανέφερε όμως πως ακόμα και στην προσέγγιση αυτή που ακολούθησαν στον μεταγραφικό σχεδιασμό κάποια πράγματα δεν πήγαν καλά, όμως μετά τις συναντήσεις που έχουν ήδη γίνει με τους διευθυντές, θεωρεί πως θα γίνουν καλύτερα το καλοκαίρι.

«Δεν επέλεξα εγώ τους συγκεκριμένους παίκτες, αλλά συμφώνησα με τους παίκτες που ήρθαν. Αυτό είπα. Λέγαμε ότι υπάρχει η πιθανότητα να πάρουμε "αυτόν" και είπα ναι. Μίλαγα πριν (έρθω εδώ) με τον Σισοκό. Δεν τον έφερα εγώ, προτάθηκε και τον ήξερα. Κάλυπτε το προφίλ που ζητούσαμε για τη θέση. Δεν είναι ότι είπα "θέλω αυτόν". Ούτε τον Κορόνα έφερα, και έχω πολύ καλή σχέση και με τον Κορόνα και με τον Κοτσόλη. Δεν μπορούμε να εμπιστευόμαστε αυτά που γράφουν τα δημοσιεύματα, έχουμε συζητήσει με τον κύριο Κοτσόλη για αυτά που θέλουμε και μιλάμε κάθε μέρα μαζί για το μέλλον».

Έδωσε δε κι ένα συγκεκριμένο παράδειγμα με τον Σισοκό, που, παρ' ότι είναι ένας παίκτης που έχουν συνεργαστεί, ξεκαθάρισε πως δεν το ζήτησε ο ίδιος, απλώς προτάθηκε και συμφώνησε πως είναι μια περίπτωση που καλύπτει τα «θέλω» του.

Επεσήμανε δε πως δεν έχει καμία σχέση και με την πρόσληψη του Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα, παρά τα όσα ακούγονται και γράφονται και γι' αυτό δεν πρέπει να εμπιστευόμαστε ό,τι δημοσιεύεται κάνοντας δύο φορές αναφορά στο copy-paste των δημοσιογράφων και τη ανάγκη τους να παράγουν συνεχώς περιεχόμενο που οδηγεί μερικές φορές στη δημιουργία ειδήσεων που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

«Αν σας ρωτήσω ποιος είναι ο ιδανικός αριθμός για τις μεταγραφές που πρέπει να γίνουν, νομίζω ότι το νούμερο θα είναι παρόμοιο με αυτό που είπατε πριν (10-12 βασικούς παίκτες)».

Last but not least, εκείνος επιβεβαίωσε την είδηση που κυκλοφορεί στα ρεπορτάζ περί ανάγκης για 10-12 βασικούς παίκτες στο καλοκαιρινό μεταγραφικό παζάρι. Πρόσθεσε δε πως οι 33 παίκτες που υπάρχουν στο ρόστερ είναι πολλοί, αν και κατανοεί τη δυσκολία στο να αποδεσμευτούν κάποιοι ποδοσφαιριστές με μεγάλα συμβόλαια.