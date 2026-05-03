Superleague, η βαθμολογία της 3ης αγ.: Η ΑΕΚ άνοιξε τη διαφορά, στο +6 από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό!

Η ΑΕΚ δεν εκμεταλλεύτηκε στο 100% την ήττα του Ολυμπιακού, αλλά και πάλι με το «Χ» στη Λεωφόρο βγήκε κερδισμένη πηγαίνοντας την διαφορά από ΠΑΟΚ και «ερυθρόλευκους» στο +6!

Μετά το παιχνίδι της Τούμπας και πριν την σέντρα σε αυτό της Λεωφόρου η ΑΕΚ γνώριζε πως βρίσκεται στο +5 τόσο από τον Δικέφαλο του Βορρά, όσο κι από τον Ολυμπιακό και με μια νίκη ουσιαστικά θα... αγκάλιαζε τον τίτλο του πρωταθλήματος 3 αγωνιστικές πριν από το φινάλε. Τελικά, αν και ο Παναθηναϊκός έπαιζε από το 17' με 10 παίκτες λόγω της αποβολής του Ερνάντεθ, η Ενωση δεν κατάφερε να... νικήσει τον καταπληκτικό Λαφόν που έκανε μερικές σημαντικές επεμβάσεις. Το 0-0 έμεινε μέχρι τέλος, αλλά και πάλι οι «κιτρινόμαυροι» βρήκαν κέρδη αφού πλέον είναι στο +6 από τους διώκτες, έχοντας δύο από τα τρία ματς που απομένουν ως τη λήξη, στην Νέα Φιλαδέλφεια!

Aπό την άλλη πλέον ο Παναθηναϊκός που συνεχίζει χωρίς γκολ και νίκη στα playoffs, θα είναι και μαθηματικά 4ος και θα ξεκινήσει από τον 2ο προκριματικό του Conference.

Ο Ολυμπιακός πήγε στην Τούμπα με ζητούμενο το «διπλό» που θα μείωνε τη διαφορά και θα έβαζε... έξτρα πίεση στην ΑΕΚ στη μάχη του τίτλου! Όμως ο πληγωμένος από την απώλεια του Κυπέλλου ΠΑΟΚ είχε... άλλη άποψη. Εβγαλε ποδοσφαιρικό εγωισμό και πήρε μια σπουδαία νίκη με 3-1, που τον έφερε στη 2η θέση (στην ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό) και κρατάει και... ζωντανές τις όποιες ελπίδες για κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 3-1

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 0-0

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (3η αγωνιστική)

1. AEK 67

2. ΠΑΟΚ 61

3. Ολυμπιακός 61

4. Παναθηναϊκός 51

H επόμενη αγωνιστική - 4η (Κυριακή 10 Μαϊου)

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός (7.30μμ)

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (7.30μμ)

Το υπόλοιπο πρόγραμμα των Playoffs

5η αγωνιστική (Τετάρτη 13 Μαϊου)

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (7.30μμ)

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ (7.30μμ)

6η αγωνιστική (Κυριακή 17 Μαϊου)

ΑΕΚ – Ολυμπιακός (7.30μμ)

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ (7.30μμ)

