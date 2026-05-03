Superleague, η βαθμολογία της 3ης αγ.: Η ΑΕΚ άνοιξε τη διαφορά, στο +6 από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό!
- Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής
- Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (3η αγωνιστική)
- H επόμενη αγωνιστική - 4η (Κυριακή 10 Μαϊου)
- Το υπόλοιπο πρόγραμμα των Playoffs
Μετά το παιχνίδι της Τούμπας και πριν την σέντρα σε αυτό της Λεωφόρου η ΑΕΚ γνώριζε πως βρίσκεται στο +5 τόσο από τον Δικέφαλο του Βορρά, όσο κι από τον Ολυμπιακό και με μια νίκη ουσιαστικά θα... αγκάλιαζε τον τίτλο του πρωταθλήματος 3 αγωνιστικές πριν από το φινάλε. Τελικά, αν και ο Παναθηναϊκός έπαιζε από το 17' με 10 παίκτες λόγω της αποβολής του Ερνάντεθ, η Ενωση δεν κατάφερε να... νικήσει τον καταπληκτικό Λαφόν που έκανε μερικές σημαντικές επεμβάσεις. Το 0-0 έμεινε μέχρι τέλος, αλλά και πάλι οι «κιτρινόμαυροι» βρήκαν κέρδη αφού πλέον είναι στο +6 από τους διώκτες, έχοντας δύο από τα τρία ματς που απομένουν ως τη λήξη, στην Νέα Φιλαδέλφεια!
Aπό την άλλη πλέον ο Παναθηναϊκός που συνεχίζει χωρίς γκολ και νίκη στα playoffs, θα είναι και μαθηματικά 4ος και θα ξεκινήσει από τον 2ο προκριματικό του Conference.
Ο Ολυμπιακός πήγε στην Τούμπα με ζητούμενο το «διπλό» που θα μείωνε τη διαφορά και θα έβαζε... έξτρα πίεση στην ΑΕΚ στη μάχη του τίτλου! Όμως ο πληγωμένος από την απώλεια του Κυπέλλου ΠΑΟΚ είχε... άλλη άποψη. Εβγαλε ποδοσφαιρικό εγωισμό και πήρε μια σπουδαία νίκη με 3-1, που τον έφερε στη 2η θέση (στην ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό) και κρατάει και... ζωντανές τις όποιες ελπίδες για κατάκτηση του πρωταθλήματος.
Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής
ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 3-1
Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 0-0
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (3η αγωνιστική)
1. AEK 67
2. ΠΑΟΚ 61
3. Ολυμπιακός 61
4. Παναθηναϊκός 51
H επόμενη αγωνιστική - 4η (Κυριακή 10 Μαϊου)
ΑΕΚ – Παναθηναϊκός (7.30μμ)
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (7.30μμ)
Το υπόλοιπο πρόγραμμα των Playoffs
5η αγωνιστική (Τετάρτη 13 Μαϊου)
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (7.30μμ)
ΠΑΟΚ – ΑΕΚ (7.30μμ)
6η αγωνιστική (Κυριακή 17 Μαϊου)
ΑΕΚ – Ολυμπιακός (7.30μμ)
Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ (7.30μμ)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.