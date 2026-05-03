Νίκολιτς: «Υπήρχε ευφορία ότι θα τελείωνε το πρωτάθλημα, έχουμε 3 ματς ακόμη!»

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς στην κάμερα της Cosmote TV μετά τη «λευκή» ισοπαλία της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.

Τεράστια χαμένη ευκαιρία για την ΑΕΚ να «αγκαλιάσει» το πρωτάθλημα στη Λεωφόρο. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έπαιζε με παίκτη περισσότερο από το 18ο λεπτό, όμως δεν κατάφερε να βρει το γκολ της νίκης, με αποτέλεσμα το ματς να μείνει στην ισοπαλία δίχως σκορ (0-0).

Ο Σέρβος τεχνικός στις δηλώσεις του στην κάμερα της Cosmote TV στάθηκε στην «ευφορία» που υπήρχε πως το πρωτάθλημα θα τελείωνε απόψε, ενώ... χτύπησε καμπανάκι πως απομένουν ακόμα τρεις αγωνιστικές.

«Ο Παναθηναϊκός είχε την κόκκινη, είχαμε αριθμητικό πλεονέκτημα και κλείστηκαν πίσω. Αμύνθηκαν χαμηλά. Δεν είχαμε λύσεις σε αυτό, χάσαμε κάποιες φάσεις. Η ευκαιρία του Βάργκα, το δοκάρι και άλλες φάσεις που είχαμε.

Είδατε τον Παναθηναϊκό ότι στο τέλος ήταν επικίνδυνος και μας απείλησε στις αντεπιθέσεις, η ενέργειά μας δεν ήταν τόσο καλή. Πήραμε στο τέλος έναν βαθμό, η διαφορά ανέβηκε στους έξι. τρεις αγωνιστικές πριν από το φινάλε. Δεν είναι άσχημο. Υπήρχε αυτή η εφορία ότι θα τελειώσει το πρωτάθλημα δύο – τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε, επειδή είχαμε το προβάδισμα. Δεν είναι πραγματικότητα.

Ίσως αυτή η πίεση ήταν υπερβολική σε μας. Έχουμε τρεις αγωνιστικές ως το φινάλ! Μίλησα στους παίκτες αλλά δεν ήταν αρκετό. Παίζουμε με τον Παναθηναϊκό, έχουν παίκτες με υπερηφάνεια και είναι ένα ντέρμπι. Είδατε πώς έδωσαν τη μάχη τους σήμερα. Πρέπει να πολεμήσουμε μέχρι την τελευταία αγωνιστική».