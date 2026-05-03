Μπενίτεθ: «Ικανοποιημένος από την εμφάνιση των παικτών, αξίζαμε τη νίκη» (vid)

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την εμφάνιση των παικτών του στο 0-0 με την ΑΕΚ, τονίζοντας πως οι «πράσινοι» άξιζαν τη νίκη.

Χωρίς νικητή έληξε το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ με το 0-0 με τους «πράσινους» και τους «κιτρινόμαυρους» να μην καταφέρνουν να σκοράρουν. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο τεχνικός του «τριφυλλιού», Ράφα Μπενίτεθ μιλώντας στην κάμερα της Cosmote TV ανέφερε τα εξής: «Είμαι ικανοποιημένος από την απόδοση των ποδοσφαιριστών που βρέθηκαν στο γήπεδο. Βρεθήκαμε νωρίς με αριθμητικό μειονέκτημα, οι ποδοσφαιριστές μου πραγματικά προσπάθησαν πάρα πολύ, τα έδωσαν όλα. Αξίζαμε τη νίκη, είχαμε τις ευκαιρίες, είχαν και οι αντίπαλοι τις ευκαιρίες τους αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αντιμετωπίσαμε μια ομάδα που είναι στην κορυφή της βαθμολογίας, που θέλει να κατακτήσει το πρωτάθλημα οπότε είμαι ικανοποιημένος από την προσπάθεια των παικτών μου.

Πρέπει να είμαστε υπερήφανοι για τους ποδοσφαιριστές, για όλα αυτά που έχουν πετύχει με όλες αυτές τις δυσκολίες που έχουν περάσει αυτή η σεζόν».