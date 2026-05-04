Μπενίτεθ: «Αν σας ρωτήσω για τον ιδανικό αριθμό μεταγραφών, τότε αυτός θα είναι περίπου δέκα με δώδεκα όπως είπατε»

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ μετά την ισοπαλία με την ΑΕΚ τόνισε πως η ομάδα θα πρέπει να κάνει το καλοκαίρι διψήφιο αριθμό μεταγραφών, προσθέτοντας πως οι πράσινοι του χρόνου μπορούν να είναι ανταγωνιστικοί για τον τίτλο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ράφα Μπενίτεθ στη συνέντευξη Τύπου μετά το 0-0 του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ στη Λεωφόρο:

Για το αν ο Παναθηναϊκός με αυτή τη στρατηγική μπορεί να πάρει τον τίτλο μακροπρόθεσμα και τι πρέπει να αλλάξει για να γίνει η ομάδα ανταγωνιστική: «Υπάρχουν δύο τρόποι να βελτιωθείς. Ο ένας έχει να κάνει με το συναισθηματικό, να είσαι δυνατός για να κερδίσεις τις μονομαχίες και ο δεύτερος να έχεις ένα ξεκάθαρο πλάνο. Όταν ήρθα μου είπαν ότι ο στόχος ήταν για την επόμενη χρονιά γιατί ήταν δύσκολο ο Παναθηναϊκός φέτος να κερδίσει κάτι. Όλοι όσοι ξέρουν από ποδόσφαιρο, καταλαβαίνουν ότι ήταν πολύ δύσκολο με τον αριθμό των παικτών του ρόστερ, αλλά και με τις μεταγραφές που κάναμε των νεαρών παικτών φαίνεται ότι υπάρχει πλάνο. Θα είμαι πολύ περήφανος ανεξάρτητα από τον σχηματισμό αν κερδίζουμε. Βλέποντας τα δικά μας αποτελέσματα, βλέπω πως με τριάδα στην άμυνα σκοράρει περισσότερα γκολ και δέχεται λιγότερα γκολ σε σχέση με όταν παίζαμε με τετράδα. Ένα πρότζεκτ το βλέπεις με τη βελτίωση και η ομάδα έχει βελτιωθεί. Έχει πάρει τους περισσότερους βαθμούς από τους διαθέσιμους που υπήρχαν και αυτό δείχνει πρόοδο. Δεν το θεωρώ αποτυχία. Η ομάδα έχει καταφέρει αυτά που έχει καταφέρει σε Ελλάδα και Ευρώπη. Η τετράδα στο ελληνικό πρωτάθλημα ήταν ο στόχος όταν ήρθαμε. Είμαστε βελτιωμένοι, αυτό το βλέπω. Ξέρω καλά όλους τους παίκτες και τον σύλλογο και είμαι πεπεισμένος ότι του χρόνου θα είμαστε ανταγωνιστικοί και θα παλέψουμε για τον τίτλο απέναντι σε αυτές τις τρεις ομάδες. Πάντα πρέπει να σκεφτόμαστε πιο μακριά. Αυτό που σκέφτομαι είναι πως η ομάδα να είναι ανταγωνιστική από τον επόμενο χρόνο και όταν μετά μπει στο νέο γήπεδο. Αυτό προσπαθώ να κάνω, σκέφτομαι αυτό το πρότζεκτ σε αυτή τη λογική και έτσι θα συνεχίσω».

Για το τι λείπει στον Παναθηναϊκό: «Έχουμε αναλύσει και προσπαθούμε να βελτιώσουμε την ομάδα. Πρέπει να βελτιώνεσαι συνεχώς αν θες να κατακτήσεις τίτλους. Με τα εργαλεία που έχουμε κάνουμε ό,τι μπορούμε. Αν θες καλύτερο αποτέλεσμα πρέπει να αλλάξεις κάποια από τα εργαλεία. Έχουμε κάνει συζητήσεις για το προφίλ των παικτών που θέλουμε να προσθέσουμε, έχουμε πλάνο και πιστεύω ότι κάνουμε βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση. Δεν είμαστε χαζοί, ξέρουμε τι χρειαζόμαστε. Κι εσείς θέλετε να μάθετε, αλλά προσπαθούμε να δουλέψουμε με επαγγελματισμό. Δεν μπορούμε να έχουμε διαρροές για τους παίκτες που θέλουμε γιατί αυτό θα επηρεάσει πολλά πράγματα. Τα κρατάμε κλειστά και μυστικά για να έχουμε τις κατάλληλες επιλογές. Έχουμε κάνει επαφές και συζητήσεις και γνωρίζοντας το προφίλ που θέλουμε θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να γίνουμε ανταγωνιστικοί απέναντι στις τρεις ομάδες. Ελπίζω να καταφέρουμε να αλλάξουμε πράγματα. Παίζαμε σήμερα με έναν αντίπαλο που προσπαθεί να κατακτήσει τον τίτλο. Είχαν διαφορετικό κίνητρο κι όμως η ομάδα με δέκα παίκτες κοίταξε στα μάτια τον αντίπαλο. Και θα μπορούσαμε και να είχαμε νικήσει».

Για το αν θεωρεί παράλογο αν δεν συνεχίσει του χρόνου και αν διαβάζει τι γράφεται στα media: «Δεν διαβάζουμε δημοσιεύματα. Εδώ στην Ελλάδα είναι πιο δύσκολο για μας. Αλλά λαμβάνουμε πληροφορίες. Από την πρώτη στιγμή που ακούστηκε κάτι τέτοιο, ήταν τον Φεβρουάριο. Ένας δημοσιογράφος από την Αγγλία που ήταν φιλικά προσκείμενος στον Ολυμπιακό. Στο ποδόσφαιρο με τα media και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπάρχει το copy paste, υπάρχει έντονος ρυθμός στη δημοσιογραφία που το καταλαβαίνω. Είμαι πεπεισμένος ότι θα μπορέσουμε στο καινούργιο γήπεδο να είμαστε ανταγωνιστικοί. Όταν ήρθα τον Οκτώβριο μου είπαν να κάνω το καλύτερο που μπορώ φέτος και νομίζω ότι έχουμε βελτιωθεί αρκετά. Ξέρω όμως ότι δεν είμαστε χαζοί. Αυτό που βλέπετε ότι πρέπει να αλλάξει, το βλέπουμε και εμείς. Βλέπουμε τους παίκτες, αναλύουμε την κατάσταση και γνωρίζουμε το προφίλ των παικτών που θέλουμε να φέρουμε Έχουμε κάνει πολλές συζητήσεις με τους τεχνικούς διευθυντές, έτσι δουλεύουμε και πιστεύω ότι θα κάνουμε ότι καλύτερο γίνεται».

Για το ότι λέγεται πως η ομάδα του δεν παίζει καλό ποδόσφαιρο και ότι αν ισχύει πως ο ίδιος έχει ζητήσει δέκα με δώδεκα μεταγραφές παικτών, αλλά και για το αν ο Παναθηναϊκός είχε εχθρική διαιτησία: «Η ομάδα ήταν συμπαγής και καλά οργανωμένη. Για τη διαιτησία αποφεύγω να μιλάω, ξέρουμε ότι είμαστε στην Ελλάδα και διάφορα πράγματα συμβαίνουν, αλλά είμαι συγκεντρωμένος στη δουλειά μου. Πρέπει να βελτιώσουμε τους παίκτες που έχουμε και να φέρουμε αυτούς που θα βοηθήσουν στην πρόοδο που στοχεύουμε. Εγώ βλέπω πως η ομάδα έχει βελτιωθεί σε όλους τους τομείς και επιθετικά και αμυντικά. Γνωρίζουμε όμως ότι είμαστε μακριά ακόμα από αυτό που θέλουμε. Έχουμε κάνει διάφορες συζητήσεις με τους τεχνικούς διευθυντές για τα προφίλ των παικτών και τον αριθμό που θέλουμε. Ξέρετε πως για να μπορέσεις να οργανώσεις μια ομάδα και να την κάνεις ανταγωνιστική πρέπει να έχεις αρκετό αριθμό παικτών. Αλλά οι 33 παίκτες που έχουμε τώρα είναι πολλοί. Ξέρω επίσης ότι είναι πολύ δύσκολο να αποδεσμεύσεις παίκτες που έχουν υψηλά συμβόλαια. Αν σας ρωτήσω ποιος είναι ο ιδανικός αριθμός για τις μεταγραφές που πρέπει να γίνουν, νομίζω ότι το νούμερο θα είναι παρόμοιο με αυτό που είπατε πριν. Τον Ιανουάριο πήραμε εννιά παίκτες. Πόσους από αυτούς ζήτησε ο ίδιος ο προπονητής; Είμαι πεπεισμένος ότι οι επιλογές θα γίνουν με διαφορετική προσέγγιση και κάποια πράγματα που δεν πήγαν καλά προηγουμένως, θα τα κάνουμε καλύτερα. Από τις 9 μεταγραφές τον Γενάρη, οι έξι ήταν κάτω από 25 ετών κάτι που δείχνει το μέλλον. Πρέπει να στηρίξουμε αυτό το γκρουπ των παικτών για να κερδίσουν τους αγώνες που έχουν μπροστά τους. Ξεχνάμε ότι σήμερα πήραμε ισοπαλία απέναντι σε μια ομάδα που είναι κοντά στον τίτλο με δέκα παίκτες. Έδωσαν τα πάντα».

Για το αν με αυτά που λέει για τις μεταγραφείς του Γενάρη κάνει πιο δύσκολο το μέλλον του στον Παναθηναϊκό και αν αυτά που είπε είναι μομφή για τους τεχνικούς διευθυντές: «Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν επέλεξα εγώ τους συγκεκριμένους παίκτες, αλλά συμφώνησα με τους παίκτες που ήρθαν. Αυτό είπα. Λέγαμε ότι υπάρχει η πιθανότητα να πάρουμε "αυτόν" και είπα ναι. Μίλαγα πριν με τον Σισοκό. Δεν τον έφερα εγώ, προτάθηκε και τον ήξερα. Κάλυπτε το προφίλ που ζητούσαμε για τη θέση. Δεν είναι ότι είπα "θέλω αυτόν". Ούτε τον Κορόνα έφερα, και έχω πολύ καλή σχέση και με τον Κορόνα και με τον Κοτσόλη. Δεν μπορούμε να εμπιστευόμαστε αυτά που γράφουν τα δημοσιεύματα, έχουμε συζητήσει με τον κύριο Κοτσόλη για αυτά που θέλουμε και μιλάμε κάθε μέρα μαζί για το μέλλον».