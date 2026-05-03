Είχε Λαφόν, ψυχή και Τεττέη, συνεχίζει χωρίς γκολ και νίκη ο Παναθηναϊκός!

Ο Νίκος Αθανασίου γράφει στο blog του στο Gazzetta για το ισόπαλο αθηναϊκό ντέρμπι της Λεωφόρου και τα δεδομένα που αφορούν τον Παναθηναϊκό.

Το φεγγάρι για την εικόνα του Παναθηναϊκού έχει δύο όψεις. Μία φωτεινή και μια σκοτεινή. Η φωτεινή αφορά το γεγονός πως κατάφερε να είναι ανταγωνιστικός μέχρι το τέλος, παίζοντας με παίκτη λιγότερο από το 19', έπειτα από την ανοησία του Ερνάντεθ. Στάθηκε στο ύψος του κόντρα στην ΑΕΚ, έχασε και την μεγάλη ευκαιρία με τον Μπακασέτα για να πάρει το ματς στο τέλος, έχοντας φυσικά τον Αλμπάν Λαφόν στο βράδυ της χρονιάς, κρατώντας ανέπαφη την εστία του.

Η δεύτερη όψη αφορά την μεγάλη εικόνα. Ο Παναθηναϊκός είναι ο μόνος που στα play offs δεν έχει νίκη, ο μόνος που δεν έχει πετύχει γκολ μετά από τρία παιχνίδια και απόψε έμεινε και μαθηματικά εκτός κάθε διεκδίκησης της τρίτης θέσης. Έχουμε ξαναπεί: Όλα είναι θέμα πήχη και απαιτήσεων. Όταν η τέταρτη θέση είναι επίτευγμα, δεν μπορείς να πεις και να γράψεις πολλά...

Ο Παναθηναϊκός μπήκε στο ντέρμπι, όπως ακριβώς θα περίμενε κανείς. Χωρίς επιθετικό σχέδιο αξιόλογο, με την μπάλα να φεύγει άμεσα προς τον Ανδρέα Τεττέη και μία πίεση στη μεσαία γραμμή, την οποία η καλοδουλεμένη ΑΕΚ έσπαγε εύκολα. Η Ένωση απείλησε τρεις φορές στο πρώτο τέταρτο, ο Λαφόν ήταν εκεί και στο 19' ήρθε ένα μεγάλο λάθος για να αλλάξει τις ισορροπίες.

Ανεπίτρεπτο πούλημα της μπάλας στη μεσαία γραμμή από τον Κοντούρη, άμεση επίθεση από την Ένωση και ο Ερνάντεθ όπως και στο Πλζεν, ενέργησε χωρίς ποδοσφαιρικό μυαλό, ανέτρεψε τον Ζίνι που ήταν σε προφανή θέση για γκολ και άφησε το Τριφύλλι με παίκτη λιγότερο. Ο Ισπανός στόπερ δεν είναι παίκτης για αυτό το επίπεδο και είναι ποδοσφαιρικά κωμική η όποια συζήτηση για να μείνει και του χρόνου στην Αθήνα. Το δοκάρι στο σουτ του Κοϊτά και η αμυντική επέμβαση του Ταμπόρδα σε προβολή του Μάριν, γλίτωσε τον Παναθηναϊκό από ένα γρήγορο γκολ μετά το 10vs11 και μέχρι το 35' οι ''πράσινοι'' κατάφεραν να ισορροπήσουν, βλέποντας τον Λαφόν να βγάζει υπέροχα την κεφαλιά του Μουκουντί.

Από την έλευσή του μέχρι και σήμερα, ο Τεττέη είναι το μόνιμο σχέδιο απειλής και από μία υπέροχη ατομική ενέργεια, έστρωσε στον Κυριακόπουλο, ο οποίος νικήθηκε από τον Στρακόσια στη μία και μοναδική μεγάλη στιγμή του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι. Με εξαίρεση ένα δεκάλεπτο(25'-35'), η εικόνα των Αθηναίων ήταν κάκιστη και στο χορτάρι εμφανίστηκε η μεγάλη διαφορά που υπάρχει στις συνολικές λειτουργίες των δύο ομάδων αυτή την εποχή.

Η ορμή, η ατομική ποιότητα, το τανκ που λέγεται Τεττέη έδωσε πνοή στον Παναθηναϊκό στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους κι έφερε δύο απειλές που ο Έλληνας φορ δεν κατάφερε να έχει καλά τελειώματα, ώστε να απειλήσει πιο ουσιαστικά την εστία της Ένωσης. Ο Λαφόν που έκανε το πιο σπουδαίο του ματς στη Λεωφόρο ήταν νικητής στο τετ α τετ με τον Βάργκα στο 55', κρατώντας για ακόμη μία φορά ανέπαφη την εστία του. Οι ''πράσινοι'' έβγαλαν εγωισμό στο χορτάρι, πήραν αρκετές μονομαχίες και δεύτερες μπάλες και είχαν το παιχνίδι σε μία ευνοϊκή ισορροπία για την κατάσταση του αριθμητικού μειονεκτήματος.

Η ΑΕΚ δεν είχε υπομονή στο παιχνίδι της, δεν είχε καλή κυκλοφορία στο επιθετικό της τρίτο και παρά τον παίκτη λιγότερο, ο Παναθηναϊκός δεν πιέστηκε ιδιαίτερα από την Ένωση. Ένα φοβερό σουτ του Ζοάο Μάριο στο 79' βρήκε τον Λαφόν να νιώθει... Ντοναρούμα στη τοποθεσία Λεωφόρος, να απογειώνεται και να κρατά το μηδέν. Ο Στρακόσα απάντησε σε αντίστοιχο σουτ του Τσέριν και ο Καλάμπρια έχασε το άχαστο αλλά ήταν ακάλυπτος, οπότε δεν έχει νόημα να συζητάμε για την μεγάλη αυτή ευκαιρία που δαπάνησε ο Ιταλός μπακ.

Όπως έχει νόημα να σταθούμε στην τεράστια ευκαιρία του Μπακασέτα, με την οποία ο Παναθηναϊκός έχασε την ευκαιρία για ένα τέλειο... ριφιφί!

