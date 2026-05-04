Το αρνητικό ρεκόρ του Παναθηναϊκού, που δεν σκόραρε ούτε στον αγώνα με την ΑΕΚ και οι μοναδικές φορές που είχε μικρότερη βαθμολογική συγκομιδή.

Ο Παναθηναϊκός κατόρθωσε να αποσπάσει ισοπαλία 0-0 από την ΑΕΚ στη Λεωφόρο για την 3η αγωνιστική των Play Offs της Stoiximan Superleague, παρ' ότι αγωνιζόταν με δέκα παίκτες από το 17ο λεπτό της αναμέτρησης εξαιτίας της κόκκινης κάρτας που αντίκρισε ο Ερνάντεθ στην ανατροπή του Ζίνι.

Οι «πράσινοι» δεν σκόραραν ούτε σε αυτό το παιχνίδι το πρώτο τους γκολ στο φετινό μίνι τουρνουά των Play Offs μένοντας έτσι στο μηδέν στις τρεις πρώτες αγωνιστικές αυτής της φάσης του πρωταθλήματος.

Το περίεργο είναι πως το χθεσινό ήταν πιθανότατα το καλύτερο παιχνίδι τους επιθετικά στη διαδικασία αυτή ενώ η ομάδα έπαιζε με παίκτη λιγότερο σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Όπως μπορεί εύκολα να υποθέσει κανείς, ποτέ ξανά στην ιστορία των Play Offs του ελληνικού πρωταθλήματος δεν έχει μείνει ο Παναθηναϊκός χωρίς να σκοράρει τις πρώτες τρεις αγωνιστικές δημιουργώντας ένα νέο αρνητικό ρεκόρ στην ιστορία του.

Δεν ισχύει το ίδιο για την βαθμολογική του συγκομιδή στα πρώτα τρία αυτά ματς, αφού οι δύο που έχει μαζέψει δεν είναι η χαμηλότερη που έχει κάνει σ' αυτή τη διαδικασία. Έχει ξεκινήσει με δύο βαθμούς σε τρία ματς τη σεζόν 2019-2020, αλλά και με μόλις έναν βαθμό τις σεζόν 2011-2012 και 2016-2017.

Τα φετινά πρώτα τρία ματς (δύο βαθμοί, μηδέν γκολ)

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 0-0

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 0-2

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 0-0

Τα τρία ματς τις σεζόν που αναφέραμε

2019-2020 (δύο βαθμοί, ένα γκολ)

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 1-1

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 0-0

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 3-0

2016-2017 (ένας βαθμός, ένα γκολ)

Πανιώνιος - Παναθηναϊκός 1-1

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 0-3 α.α.

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 1-0

2012-2013 (ένας βαθμός, ένα γκολ)

Παναθηναϊκός - Ατρόμητος 1-1

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 2-0

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 1-0