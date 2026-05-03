Ο Παναθηναϊκός έπαιζε με δέκα παίκτες από το 20' λόγω αποβολής του Ερνάντεθ, αλλά με κορυφαίο τον Λαφόν διατήρησε ανέπαφη την εστία του και έδωσε... παράταση στο πρωτάθλημα.

Παναθηναϊκός και ΑΕΚ έμειναν στο 0-0 στη Λεωφόρο στο τελευταίο πιθανότατα αθηναϊκό ντέρμπι που φιλοξένησε η ιστορική έδρα των «πρασίνων» για την 3η αγωνιστική των Play Offs της Stoiximan Superleague.

Οι «πράσινοι» έκαναν κατάθεση ψυχής, παρ' ότι έπαιζαν με δέκα παίκτες από το 17ο λεπτό του αγώνα εξαιτίας της αποβολής του Ερνάντεθ και μπόρεσαν να κρατήσουν στο μηδέν την ΑΕΚ, η οποία ήταν ανώτερη στο χορτάρι, όμως αυτό δεν ήταν αρκετό για να πάρει ένα παιχνίδι, που θα την έχριζε απόλυτο φαβορί για το πρωτάθλημα.

Έτσι ξεκίνησαν

Ο Ράφα Μπενίτεθ έμεινε σταθερός στο 3-4-2-1, που χρησιμοποιεί εδώ και καιρό, για άλλο ένα παιχνίδι. Κάτω από τα δοκάρια διατήρησε τον Λαφόν. Στην τριάδα της άμυνας αγωνίστηκαν οι Ίνγκασον (κεντρικά), Πάλμερ-Μπράουν (δεξιά) και Ερνάντεθ (αριστερά).

Στις θέσεις των δύο μπακ βρέθηκαν οι Καλάμπρια (δεξιά) και Κυριακόπουλος (αριστερά). Στη μεσαία γραμμή υπήρξε έκπληξη με τους Κοντούρη και Τσέριν, με τον Σιώπη που προοριζόταν για μία από τις δύο θέσεις να μένει εκτός αποστολής και τους Τσιριβέγια και Μπακασέτα να μένουν στον πάγκο.

Μπροστά τους ξεκίνησαν οι Ταμπόρδα και Αντίνο ενώ στην κορυφή της επίθεσης βρέθηκε ο Τεττέη.

Ο Μάρκο Νίκολιτς από την άλλη πήγε μ' αυτό το 4-4-2, που συνηθίζει. Στην εστία κάθισε ο Στρακόσια. Στο κέντρο της άμυνας βρέθηκαν οι Ρέλβας και Μουκουντί, με τον Ρότα να είναι στο δεξί άκρο και τον Πήλιος στο αριστερό.

Στη μεσαία γραμμή παρέταξε τους Πινέδα και Μαρίν, οι οποίοι είχαν δεξιά τους τον Κοϊτά και αριστερά τους τον Περέιρα. Το δίδυμο στην επίθεση αποτελείτο από τους Βάργκα και Ζίνι.

Το παιχνίδι είχε αρκετό πάνω-κάτω και εκατέρωθεν λάθη στο ξεκίνημά του και γι' αυτό η πρώτη καλή φάση ήρθε στο 10ο λεπτό του αγώνα.

Ο Πήλιος εκτέλεσε ένα πλάγιο, δύο παίκτες του Παναθηναϊκού πήδηξαν στη φάση, τη βρήκε ο Κοντούρης, όμως δεν μπόρεσε να διώξει και η μπάλα έφτασε στον Περέιρα, πίσω του, που εκτέλεσε άμεσα μέσα από την περιοχή, όμως ο Λαφόν του είπε «όχι» με μία δύσκολη επέμβαση.

Στο 16' η «Ένωση» απείλησε ξανά, όταν ο Κοϊτά ανέλαβε μια εκτέλεση φάουλ από κεντρική θέση, αλλά η μπάλα πέρασε ελάχιστα έξω από το δεξί κάθετο δοκάρι του Ιβοριανού κίπερ των «πρασίνων».

Στην αμέσως επόμενη φάση το «τριφύλλι» έκανε την πρώτη δική του τελική, όταν ο Τεττέη εκτέλεσε μέσα από την περιοχή της ΑΕΚ, αλλά ο Στρακόσια έπεσε και μπλόκαρε.

Η αποβολή του Ερνάντεθ και οι ευκαιρίες της ΑΕΚ

Στο 18' τα πάντα άλλαξαν στο παιχνίδι. Ο Πινέδα έκλεψε τη μπάλα, ο Βάργκα έκανε την κάθετη στον Ζίνι, που πρόλαβε τον Ερνάντεθ, ο οποίος έκανε τάκλιν και τον ανέτρεψε οριακά εκτός περιοχής αντικρίζοντας την κόκκινη κάρτα.

Ο Μάριν εκτέλεσε, όμως το σουτ του κόντραρε, η μπάλα στρώθηκε στον Κοϊτά, εκείνος σούταρε, όμως η μπάλα βρήκε ξανά στα σώματα των αμυνομένων, πήγε στο δοκάρι κι ύστερα κόρνερ.

Από αυτό οι «κιτρινόμαυροι» είχαν νέα τελική. Ο Ρέλβας πήρε την κεφαλιά, η μπάλα κόντραρε στον Κυριακόπουλο, όμως στη συνέχεια ούτε ο Πορτογάλος στόπερ, το σουτ του οποίου σταμάτησε ο Ταμπόρδα, ούτε ο παρτενέρ του Μουκουντί, που σημάδεψε άουτ, μπόρεσαν να στείλουν τη μπάλα στα δίχτυα.

Από μία τελική για την κάθε ομάδα και η ένταση στο φινάλε

Η επόμενη ευκαιρία ήταν και πάλι για την ΑΕΚ στο 30'. Ο Μάριν εκτέλεσε ένα κόρνερ, ο Μουκουντί νίκησε τους πάντες στον αέρα, αλλά ο Λαφόν απέκρουσε εντυπωσιακά τη σκαστή κεφαλιά που έκανε.

Ακολούθησε η πρώτη μεγάλη στιγμή του Παναθηναϊκού στο ματς στο 39'. Ο Τεττέη, που είχε αλλάξει θέση με τον Ταμπόρδα στο σημείο αυτό και είχε πάει πλάγια δεξιά, έκανε την επέλαση από κείνη την πλευρά, πέρασε τον Πήλιο, έκανε το γύρισμα, ο Αντίνο βρήκε... αέρα, αλλά ο επερχόμενος Κυριακόπουλος πλάσαρε στην κίνηση, όμως ο Στρακόσια απέκρουσε με δυσκολία.

Κάπου εκεί τελείωσαν οι σημαντικές φάσεις του πρώτου μέρους με τον Μέλερ να σφυρίζει την λήξη και να ακολουθεί μία ένταση μεταξύ Τεττέη και Πήλιου, με τον Έλληνα φορ να κινείται έξαλλος προς το μέρος του Αλβανού μπακ της ΑΕΚ, όμως οι ψυχραιμότεροι τον συγκράτησαν.

Η φάση με τους Τεττέη-Περέιρα και η μεγάλη ευκαιρία του Βάργκα

Στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους ο Παναθηναϊκός διαμαρτυρήθηκε για ένα πέναλτι σε μία μονομαχία του Τεττέη με τον Περέιρα, ωστόσο τόσο ο διαιτητής Μέλερ όσο και ο VAR Ρούπερτι αποφάσισαν πως δεν υπάρχει παράβαση.

Στο 53' ο Τεττέη, που συνέχισε εκεί απ' όπου σταμάτησε στο πρώτο μέρος, είχε την πρώτη ευκαιρία του δευτέρου μέρους, όταν ο Τεττέη πήρε τη μπάλα και σούταρε γλιστρώντας λίγο έξω από την περιοχή της ΑΕΚ και κεντρικά, αλλά ο Στρακόσια μπλόκαρε.

Δύο λεπτά μετά η «Ένωση» απάντησε με μεγάλη ευκαιρία. Ο Μάριν έβγαλε κάθετη στον Βάργκα, που υποδέχθηκε εξαιρετικά τη μπάλα και πλάσαρε, αλλά ο Λαφόν έκανε ακόμη μία μεγάλη επέμβαση.

Στην αμέσως επόμενη φάση, ο Τεττέη απείλησε ξανά, αυτή τη φορά μέσα από την περιοχή, αλλά το σουτ του έπειτα από την πάσα του Αντίνο πέρασε ψηλά άουτ.

Πέρασε περίπου ένα δεκάλεπτο μέχρι την επόμενη τελική. Στο 62' ο Μάριν έπιασε ένα σουτ με σκάσιμο εκτός περιοχής και ο Λαφόν έδιωξε σε κόρνερ για σιγουριά

Τρομερές αποκρούσεις Λαφόν και Στρακόσια, έχασε το άχαστο ο Καλάμπρια

Με τις συνεχόμενες αλλαγές, ο όποιος υπήρχε στο παιχνίδι έσπασε κι έτσι η επόμενη τελική ήρθε στο 78'. Ο Κοϊτά πήρε τη μπάλα από τα αριστερά και σούταρε, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ χωρίς να ανησυχήσει τον Λαφόν.

Ένα λεπτό μέτα η ΑΕΚ απείλησε ξανά. Ο Κοϊτά έδωσε τη μπάλα στον Ζοάο Μάριο, εκείνος βρήκε χώρο κι έκανε τεχνικό σουτ λίγο έξω από την περιοχή, αλλά ο τρομερός απόψε Λαφόν έβγαλε εντυπωσιακά.

Στο 84' τη «σκυτάλη» πήρε ο Στρακόσια, που έβγαλε με δυσκολία το εντυπωσιακό σουτ του Τσέριν, ο Ζαρουρί πήρε το ριμπάουντ και γύρισε τη μπάλα, όμως ο Καλάμπρια, που βρισκόταν σε οριακή θέση όσον αφορά το οφσάιντ, στην προσπάθειά του να πλασάρει σχεδόν προ κενής εστίας, βρήκε λάθος τη μπάλα με το πίσω μέρος του παπουτσιού και δεν την έδωσε κατεύθυνση προς τα δίχτυα.

Στο 90+2' ο Παναθηναϊκός έχασε μία τεράστια ευκαιρία, όταν αναπτύχθηκε ωραία από τα αριστερά, ο Κυριακόπουλος έβγαλε την κάθετη για τον Μπακασέτα μέσα στην περιοχή, εκείνος εκετέλεσε από πλάγια θέση, όμως η μπάλα πήγε λίγο άουτ.

Αυτή ήταν και η τελευταία μεγάλη στιγμή του αγώνα, με τον Μέλερ να σφυρίζει τη λήξη λίγα λεπτά μετά και τον Παναθηναϊκό με την ΑΕΚ να μένουν στο 0-0.

Κάπως έτσι η «Ένωση» έχασε μία μεγάλη ευκαιρία να κερδίσει ένα παιχνίδι που ο αντίπαλός της έπαιζε με δέκα από το 17ο λεπτό του αγώνα και την αποβολή του Ερνάντεθ και να γίνει το απόλυτο φαβορί για τον τίτλο, παρ' ότι ήταν καλύτερη συνολικά. Από τη μεριά του ο Παναθηναϊκός στάθηκε αρκετά καλά, παρά το αριθμητικό μειονέκτημα και είχε κι εκείνος τις στιγμές του για να πάρει το ματς.

MAN OF THE MATCH: Αλμπάν Λαφόν. Ο Ιβοριανός κίπερ είναι ο κυριότερος λόγος που το παιχνίδι ολοκληρώθηκε στο 0-0. Τρομερή εμφάνιση, είχε πέντε σπουδαίες επεμβάσεις, οι δύο από αυτές στην επανάληψη. Σε τετ α τετ με τον Βάργκα και σε φοβερό σουτ του Ζοάο Μάριο.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ: Μάριν. Ο Ρουμάνος κεντρικός χαφ της Ένωσης έκανε σπουδαία δουλειά στη μεσαία γραμμή του γηπέδου. Για τον Παναθηναϊκό ξεχώρισε ο Ανδρέας Τεττέη που ήταν σαν να παίζει... μόνος του την άμυνα της ΑΕΚ.

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Βάργκα. Ο σέντερ φορ της ΑΕΚ μία φορά στο πρώτο και μία στο δεύτερο ημίχρονο σπατάλησε τεράστιες ευκαιρίες, αμαρκάριστος από το ύψος της μικρής περιοχής.

Η ΓΚΑΦΑ: Ρεσιτάλ γκάφας στην αποβολή του Ερνάντεθ. Πούλημα μπάλας σε φάουλ στη μεσαία γραμμή από τον Κοντούρη, ανοήτο μαρκάρισμα του Ισπανού στόπερ που άφησε με παίκτη λιγότερο τον Παναθηναϊκό από το 19΄.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Ο Μέλερ σε ζωντανή ροή αγώνα πήρε σωστή απόφαση στο 19'. Ο Ερνάντεθ ανέτρεψε τον Ζίνι σε προφανή θέση για γκολ, εκτός περιοχής. Φάουλ και απευθείας κόκκινη. Στο 49' ο Παναθηναϊκός ζητά πέναλτι σε τράβηγμα του Περέιρα πάνω στον Τεττέη εντός περιοχής. Ο ρέφερι και ο VAR έκριναν πως δεν υπήρχε παράβαση.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Παναθηναϊκός και ΑΕΚ έμειναν στο μηδέν. Ένα αποτέλεσμα που είναι γλυκό για την Ένωση, η οποία πήγε στο +6 από τους δεύτερους της βαθμολογίας και έκανε ακόμη ένα βήμα για τον τίτλο.

Ενδεκάδες:

Παναθηναϊκός (πρ. Μπενίτεθ): Λαφόν, Ίνγκασον, Πάλμερ-Μπράουν, Ερνάντεθ, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Κοντούρης (69' Μπακασέτας), Τσέριν, Ταμπόρδα (69' Πελίστρι), Αντίνο (76' Ζαρουρί), Τεττέη (88' Πάντοβιτς).

ΑΕΚ (πρ. Νίκολιτς): Στρακόσια, Μουκουντί, Ρέλβας, Ρότα, Πήλιος (46' Πενράις), Μάριν, Πινέδα (73'), Κοίτά, Περέιρα (58' Μάριο), Ζίνι (58' Γιόβιτς), Βάργκα.