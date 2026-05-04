Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για την ΑΕΚ και την ισοπαλία στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας που προκάλεσε μικρή ζημιά και αντίστοιχο όμως όφελος ενώ συνεχίζει αήττητη...

Αν μη τι άλλο η αγωνιστική που ολοκληρώθηκε μας έκανε πολύ σοφότερους δίχως να υπάρχει σκωπτικό ύφος πίσω από τις λέξεις που διαβάζετε αλλά κυριολεξία και αφορά αποκλειστικά του καφενειακού χαρακτήρα τις αναλύσεις περί δώρων σε Τούμπα και Λεωφόρο από τους γηπεδούχους στους φιλοξενούμενους. Χαίρομαι γιατί δέχτηκα αρκετό κράξιμο στα social media επειδή έλεγα όλη την προηγούμενη εβδομάδα ότι τέτοιου είδους γελοίες αναλύσεις θα πάνε στον... κουβά και παράλληλα εύχομαι και ελπίζω να κάνουμε καιρό να ασχοληθούμε ξανά με τέτοιες βλακείες. Η ΑΕΚ έπαιξε με έναν... λυσσαμένο Παναθηναϊκό για να μη χάσει για 3η σερί φορά φέτος από τον Δικέφαλο και μάλιστα με παίκτη λιγότερο από το 19ο λεπτό της αναμέτρησης (βέβαια αυτή η συνθήκη μοιάζει να του ταιριάζει καλύτερα με την Ένωση και θα το "αναδείξουμε" παρακάτω). Για τον ΠΑΟΚ που έχει απωθημένο το Champions league πραγματικά απορούσα με την άποψη ότι θα χάσει και εύκολα από τον Ολυμπιακό στην έδρα του στη τελευταία του ευκαιρία να βρει κίνητρο ως το τέλος του πρωταθλήματος.

Όπως και να 'χει χαίρομαι που επέμενα όλες τις ημέρες στην εκπομπή μας στο YouTube στους Galacticos για το αντίθετο και περισσότερο γιατί δικαιώθηκε η συγκεκριμένη άποψη που δεν... πουλάει φυσικά. Δεν χάρηκα βέβαια καθόλου για την ευκαιρία που πέρασε ανεκμετάλευτη για την ΑΕΚ να φύγει 8 βαθμούς μακριά από τους δεύτερους γνωρίζοντας το αποτέλεσμα του άλλου αγώνα και παίζοντας με παίκτη παραπάνω για τουλάχιστον 70 λεπτά. Η αλήθεια είναι πως μέχρι να γίνει αυτό, να αποβληθεί ο Ερνάντεθ για την Ένωση τα πράγματα ήταν καλύτερα και έως εκείνη τη στιγμή είχε ήδη 3 ευκαιρίες για να βρει γκολ (και τέταρτη στην αποβολή με το δοκάρι)! Έπειτα η μαζική άμυνα του Παναθηναϊκού απέδωσε και ο Δικέφαλος δεν είχε τις σωστές ιδέες για να απειλήσει τη στιγμή που έπαιξε ρόλο και η έλλειψη ρυθμού ελέω διακοπής. Η ομάδα του Νίκολιτς έκανε άλλη μια σπουδαία φάση με την κεφαλιά του Μουκουντί που έβγαλε ο κορυφαίος των πράσινων Λαφόν και μετά απείλησε ξανά στο δεύτερο 45λεπτο...

Ναι, σίγουρα, η ΑΕΚ έχασε την ευκαιρία να τελειώσει από χθες στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας την υπόθεση τίτλος, αλλά παράλληλα κατάφερε να αυξήσει τη διαφορά από τη δεύτερη θέση, να πάει από το συν 5 στο συν 6 και να κλείσει τον πρώτο γύρο των play offs έχοντας συγκεντρώσει 7 βαθμούς σε τρία ντέρμπι εκ των οποίων τα δυο τα έδωσε μακριά από τη Νέα Φιλαδέλφεια: στο Φάληρο και την Λεωφόρο! Μπροστά της έχει τρία ματς όπου δυο αντιπάλους τους φιλοξενεί στην έδρα της και έχει μόνο ένα παιχνίδι εκτός στην Θεσσαλονίκη με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ. Έδωσε συνεχεία στο αήττητο σερί της, το οποίο τρέχει από τις 26 Οκτωβρίου του 2025, ενώ κατάφερε σε ένα ακόμη ματς - ντέρμπι, τρίτο στη σειρά, να μη δει την εστία της να παραβιάζεται, κάτι αν μη τι άλλο πολύ σημαντικό σε μια τέτοια απαιτητική διαδικασία και με τους συγκεκριμένους αντιπάλους. Όλα παίζουν ρόλο για να καταφέρει να κόψει πρώτη το νήμα στο τέλος και να κατακτήσει το πρωτάθλημα!

Στο καθαρά αγωνιστικό το αποτέλεσμα πρέπει να αναδειχθεί ως δίκαιο γιατί τέτοιο ήταν μα θαρρώ αν έπρεπε να προκύψει νικητής αυτός θα έπρεπε να ήταν ο Δικέφαλος για μια - δυο πιο σημαντικές στιγμές συγκριτικά με τον Παναθηναϊκό. Όμως γενικά πρέπει να αναγνωριστεί η προσπάθεια της ομάδας του Μπενίτεθ, οι παίκτες του έβγαλαν... λύσσα για να μη χάσουν, τη στιγμή που χάρη στη ποιότητα ορισμένων (όπως ο Τεττέη) έβγαλαν και πράγματα σωστά στις κόντρες επιθέσεις. Πρωταγωνιστής όμως ήταν ο Λαφόν που αποδείχτηκε ανίκητος και αν μη τι άλλο κράτησε στις πιο σπουδαίες ευκαιρίες συνολικά στο ματς το μηδέν. Η αδυναμία της ΑΕΚ να γίνει πιο αποτελεσματική στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου οφείλεται στο πρόβλημα αντιμετώπισης αντιπάλου που παίζει σωστά τοποθετημένος στην άμυνά του και διότι η διακοπή έκοψε ρυθμό σε παίκτες όπως ο Κοϊτά, Βάργκα και Πινέδα, οι οποίοι είναι αποδεδειγμένο στο χορτάρι ότι όσο τους δίνεις ματς, τόσο ανεβαίνουν και βγάζουν ωραία πράγματα.

Δυστυχώς δεν πήρε πράγματα ο Νίκολιτς και από τον πάγκο του και ειδικότερα τους Λούκα Γιόβιτς που φάνηκε ότι θέλει χρόνο και ματς για να επανέλθει (ήταν εκτός αγώνων σχεδόν ένα μήνα και με 3 γεμάτες προπονήσεις), αλλά και τον Ελίασον: ο συγκεκριμένος αγνοείται γενικά και δείχνει ανήμπορος να βρει τον καλό του εαυτό όλη τη διάρκεια της σεζόν. Ίσως να ήταν προτιμότερο να συνεχίσει με Ζίνι και να τον περνούσε στο άκρο και αριστερά, αλλά είναι πάντα εύκολο να διαπιστώνεις κάτι τέτοιο αφού ολοκληρώνεται το ματς, τότε πάντα είναι όλα πιο εύκολα για όλους. Κι αν κάποιος ρωτούσε, ή απορούσε γιατί δεν επέλεξε ο Νίκολιτς τον Κουτέσα, η απάντηση είναι απλή και εύκολη: σωστά δεν το έκανε απέναντι σε ομάδα όπου έπαιζε στο δικό της μισό και περίμενε μιας και πρόκειται για ποδοσφαιριστή που μπορεί να κάνει ομορφιές στο χώρο και όχι στο ένας εναντίον ενός... Προχωράμε παρακάτω με την ΑΕΚ πάντα πρώτη και πλέον με ένα παραπάνω πόντο διαφορά από τη δεύτερη θέση: not bad!

***Βάλτο ρε Βάργκα αγόρι μου, τέτοια μπαλιά σου περνάει ο Μαρίν, τέτοιο πάρσιμο και γύρισμα άδειασμα αντιπάλου δικό σου, πλάσαρε μη μου αγχώνεσαι και το τελειώνει όπως κι όπως. Κρίμα... Πάντως εξαιρετικές οι δηλώσεις του Νίκολιτς μετά το ματς τη στιγμή που μπορεί να κάνει μεγάλο καλό αυτό το παιχνίδι στη συνέχεια και έως το φινάλε...