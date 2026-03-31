Το «Ξέρεις από Μπάλα;» αλλάζει ώρα!

Από σήμερα, Τρίτη 31 Μαρτίου, η εκπομπή «Ξέρεις από Μπάλα» στο YouTube του Gazzetta θα μεταδίδεται καθημερινές στις 18.00 και την Κυριακή στις 23.00.

O Δημήτρης Γρηγορόπουλος και ο Χρήστος Σιούτος θα σας περιμένουν με ανοιχτές τις γραμμές του YouTube του Gazzetta κάθε Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη από τις 18.00 μέχρι τις 20.00 και κάθε Κυριακή από τις 23:00 μέχρι τη 01:00 για live συζήτηση επί παντός αθλητικού! Μαζί τους μπορείτε να επικοινωνήσετε τόσο τηλεφωνικά (χωρίς χρέωση πάντα!), όσο μέσω μηνυμάτων στη γνωστή πλατφόρμα.

Στην... τελική ευθεία της σεζόν με play offs στη Superleague, καθοριστικά ματς στη Euroleague πριν από τα μπασκετικά play offs, ΑΕΚ στο Conference League, play offs στη Novibet Volley League και σπουδαίες αναμετρήσεις στο Champions League οι δυο καταξιωμένοι δημοσιογράφοι και παραγωγοί δίνουν το λόγο στο... λαό του Gazzetta και ανοίγουν διάλογο για τα πάντα.

Το νέο πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής

Τρίτη: 18:00 - 20:00

Τετάρτη: 18:00 - 20:00

Πέμπτη: 18:00 - 20:00

Κυριακή: 23:00 - 01:00