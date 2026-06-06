Τσιμίκας - Ολυμπιακός: Σε τι φάση βρίσκεται η υπόθεση
Ο διεθνής αριστερός μπακ - που έβαλε και πολύ ωραίο γκολ στο φιλικό Σουηδία - Ελλάδα (2-2) έκανε πέρυσι σεζόν ως δανεικός στη Ρόμα με 25 αγώνες και 1 ασίστ. Ο Τσιμίκας εξακολουθεί φυσικά να ανήκει στην ομάδα της Λίβερπουλ έχοντας συμβόλαιο σε ισχύ.
Ο έμπειρος πλέον ακραίος αμυντικός - που στον Ολυμπιακό είχε 12 ασίστ και 86 συμμετοχές - που έχει καταγράψει 115 αγώνες στη Λίβερπουλ με 18 ασίστ έχει ως βασική του προτεραιότητα και να γυρίσει αλλά και να μείνει στους Reds. Εκεί έχει ρίξει - και θα ρίξει - το βάρος. Από εκεί και πέρα η περσινή του στάση έδειξε ότι και που έφυγε από την Αγγλία επεδίωξε να μείνει στην Ευρώπη.
Τώρα ο Ολυμπιακός σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν την περίπτωσή του την παρακολουθεί και λόγω του ερυθρόλευκου παρελθόντος του. Εάν ο Έλληνας διεθνής δεν μείνει στην ομάδα της Λίβερπουλ και εμφανιστεί θετικός σε ένα ενδεχόμενο επαναπατρισμού τότε μπορεί να προκύψει μία έξτρα κινητοποίηση.
Να τονιστεί πάντως ότι ο Athletic είχε μεταδώσει στις 2 Ιουνίου ότι ο Τσιμίκας είναι να μένει στη Λίβερπουλ. Εδώ επίσης να σημειωθεί ότι εν τέλει ο Ολυμπιακός μπορεί να πάρει 2 αριστερά μπακ και όχι 1 με το... παράθυρο πώλησης και του Ορτέγα αλλά και του Μπρούνο να παραμένει ορθάνοιχτο.
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