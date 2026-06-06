Τα επόμενα 24ωρα θα αποσαφηνίσουν πλήρως το τοπίο για τον δεξιό μπακ της ομάδας του Λεβαδειακού, που αποτελεί στόχο του Ολυμπιακού.

Ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας είναι εδώ και καιρό ένας παίκτης που απασχολεί τον Ολυμπιακό από την εγχώρια αγορά. Ο 24χρονος δεξιός μπακ του Λεβαδειακού μετά την σεζόν που έχει κάνει (έχοντας 10 ασίστ) έχει προκαλέσει δικαιολογημένα το ενδιαφέρον πολλών συλλόγων.

Ο Τσάπρας είχε για την ακρίβεια 1 γκολ αλλά και τις 10 ασίστ σε 31 αναμετρήσεις που έπαιξε με τον Λεβαδειακό την χρονιά που μας πέρασε και έκλεισε και... τυπικά με τα τελευταία παιχνίδια των Play Outs της Stoiximan Super League 1. Συνολικά στους Βοιωτούς ο Τσάπρας έχει 167 αγώνες με 13 γκολ και 27 ασίστ.

Ο Λεβαδειακός φέρεται να ζητά ένα ποσό στα 3 - plus - εκατ. ευρώ για να τον παραχωρήσει ενώ ο παίκτης έχει ενδιαφέρον και από το εξωτερικό (εκτός από την εγχώρια αγορά). Για τον Τσάπρα τις τελευταίες ημέρες υπήρξε έντονη ερυθρόλευκη κινητικότητα και τα επόμενα - πιθανώς και δύο - 24ωρα θα αποσαφηνίσουν πλήρως το τοπίο για αυτήν την περίπτωση πάντα ως προς τους Πειραιώτες.

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