Ο έμπειρος δεξιός μπακ της Μαγιόρκα δείχνει ότι θα ακολουθήσει τον... δρόμο του Λόπεθ για να είναι ο επόμενος που θα κλείσει οριστικά - στον Ολυμπιακό - από την Ισπανία.

Είναι ένα από τα πρόσωπα των ημερών και έχετε ήδη διαβάσει σχετικά στο Gazzetta ότι ο Ολυμπιακός έχει βρει το πολύ καλό σημείο επαφής με την πλευρά του. Ο λόγος για τον 28χρονο Πάμπλο Μαφέο, που έχει ισπανικό και αργεντίνικο διαβατήριο και είναι δεξιός μπακ και ενίοτε παίζει και δεξιός χαφ.

Ο παίκτης που ανήκει στη Μαγιόρκα και τη σεζόν που μας πέρασε είχε 32 συμμετοχές με 1 γκολ και 2 ασίστ. Η διαδρομή του άρχισε από τις υποδομές της Εσπανιόλ. Έχει παίξει και εκτός Ισπανίας φορώντας τις φανέλες των Σίτι (όπου είχε 3 αγώνες στην πρώτη ομάδα και τα πιο πολλά παιχνίδια του στην U19 και την U21 της) και στη Στουτγκάρδη.

Σε αυτήν την φάση τα πράγματα οδηγούν σε θετικές εξελίξεις αλά Ουνάι Λόπεθ. Με τον Ολυμπιακό έχοντας σύμμαχο τον παίκτη - αλλά και πολύ καλή επαφή και με τον agent του - να αναμένεται να τον έχει επόμενο στην σειρά για να τον κλείσει οριστικά μετά τον χαφ Ουνάι Λόπεθ. Εφόσον πάνε όλα κατ' ευχήν για τον Ολυμπιακό φυσικά δεν θα είναι ο μόνος δεξιός μπακ που θα αποκτηθεί.

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