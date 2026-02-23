Η ΑΕΚ στον β' γύρο ανέβασε στροφές, ακολουθεί ο Παναθηναϊκός παρά τα προβλήματά του, ενώ τέταρτος είναι ο Ολυμπιακός, πίσω και από τον Λεβαδειακό.

Ο δεύτερος γύρος έχει φέρει ανατροπή στην κορυφή της Super League. Η τρίτη στο τέλος του πρώτου γύρου ΑΕΚ πήρε την πρώτη θέση από τον Ολυμπιακό και ο ΠΑΟΚ υποχώρησε στην τρίτη θέση από τη δεύτερη.

Οι διαφορές τους δεν είναι μεγάλες και θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι Θεσσαλονικείς έχουν ένα ματς λιγότερο, αυτό με την Κηφισιά εκτός έδρας. Αν θεωρήσουμε ότι θα νικήσει ο ΠΑΟΚ, τότε θα είναι ισόβαθμος με τον Ολυμπιακό και στο -2 από την ΑΕΚ.

Το εντυπωσιακό, όμως, είναι ότι ο πρωτοπόρος την 13η αγωνιστική Ολυμπιακός, είναι τέταρτος στον δεύτερο γύρο! Κι όπως αναφέραμε αν υπολογίσουμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει και τρεις βαθμούς διεκδικίσιμους με την Κηφισιά, τότε στον β' γύρο την 22η αγωνιστική, οι Πειραιώτες είναι εκτός τετράδας σε συγκομιδή βαθμών! Ακόμα και με 4/4, πάντως, ο Ολυμπιακός στον β' γύρο θα έχει λιγότερους βαθμούς σε σχέση με τον πρώτο του γύρο.

Στα 9 ματς του β' γύρου έχει χάσει 8 βαθμούς με τις ισοπαλίες κόντρα σε Κηφισιά, Άρη, ΑΕΚ, Λεβαδειακό και 3 με την ήττα από τον Παναθηναϊκό. Τα τέσσερα από τα πέντε ματς με αυτούς τους αντιπάλους, τα κέρδισε στον πρώτο γύρο κι έφερε ισοπαλία με το τριφύλλι στη Λεωφόρο.

Η ΑΕΚ έχει πάρει 21 βαθμούς σε 9 ματς και είναι στην κορυφή. Οι 6 βαθμοί που έχασε είναι από τις ισοπαλίες με ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό και Άρη. Αν πάρει όλα τα ματς που έχει και δεν είναι απίθανο, τότε θα έχει καλύτερο δεύτερο γύρο.

Ισόβαθμοι Παναθηναϊκός, Λεβαδειακός

Στη δεύτερη θέση ισοβαθμούν Παναθηναϊκός και Λεβαδειακός. Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ, παρά την προβληματική της εικόνα, τις απουσίες βασικών στελεχών και τις πολλές αλλαγές τον Γενάρη, σε συγκομιδή είναι δεύτερη, με 17 βαθμούς. Οι «πράσινοι» έχουν επίσης ένα ματς λιγότερο, το εντός έδρας με τον ΟΦΗ που θα γίνει στις 4 Μαρτίου, αλλά ήταν στο πλαίσιο του πρώτου γύρου και δη... «οφείλεται» από την πρεμιέρα του πρωταθλήματος!

Ο Παναθηναϊκός στον πρώτο γύρο είχε 19 βαθμούς κι αν θεωρήσουμε ότι θα είχε νικήσει στη Λεωφόρο τον ΟΦΗ, τότε στο πρώτο μισό θα είχε 22. Θέλει δύο νίκες σε τέσσερα ματς στα παιχνίδια που απομένουν για το δεύτερο μισό, ώστε να ξεπεράσει την επίδοση που είχε στο πρώτο μισό και λογικά θα τα καταφέρει. Ο Λεβαδειακός έχει 5 βαθμούς λιγότερους κι έχει να παίξει με ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό στα τέσσερα ματς που απομένουν.

Αυτή τη στιγμή εκτός τετράδας στον β' γύρο είναι ο ΠΑΟΚ που έχει 15 βαθμούς σε 8 ματς. Λόγω Κηφισιάς αν θεωρήσουμε ότι είχε παίξει και είχε νικήσει, τότε θα μπορούσε να είναι δεύτερος στον β' γύρο με 18 βαθμούς και να είναι εκτός τετράδας, στην παρούσα φάση βέβαια, ο Ολυμπιακός! Ο ΠΑΟΚ, πάντως, ακόμα κι αν κάνει πέντε νίκες, θα πάει μάξιμουμ στους 30 βαθμούς στον β' γύρο, ενώ είχε 32 στον πρώτο!

Οι τρεις βελτιωμένοι και οι απογοητεύσεις

Ασφαλώς στις βελτιωμένες ομάδες στον β' γύρο είναι η ΑΕΛ Novibet, ο ΟΦΗ και ο Ατρόμητος. Οι Κρητικοί με τον Χρήστο Κόντη στον πάγκο έχουν πάρει τους ίδιους βαθμούς με τους Πειραιώτες. Η ομάδα του Περιστερίου με προπονητή τον Κέρκεζ έχουν 15 βαθμούς, όσους και ο ΠΑΟΚ! Όσο για την ομάδα του Σάββα Παντελίδη; Με 13 βαθμούς κάνει πορεία εισόδου στην οκτάδα στον β' γύρο.

Ο δεύτερος γύρος για τις υπόλοιπες ομάδες είναι απογοήτευση. Ο Άρης είχε 16 βαθμούς στον πρώτο γύρο και έως τώρα στον δεύτερο έχει πάρει άλλους 12. Βρίσκεται, μάλιστα, εκτός οκτάδας σε θέση playouts… Προχώρησε κι αυτός σε νέα αλλαγή προπονητή.

Ο Παναιτωλικός με τις δύο νίκες στη Λάρισα και με Αστέρα, έσωσε κάπως την κατάσταση, αλλά μέτρησε 6 σερί ήττες και είχε τραγική πορεία στην αρχή του δεύτερου μισού.

Κάκιστος και ο Βόλος. Στο τέλος του πρώτου γύρου η ομάδα της Μαγνησίας ήταν ισόβαθμη με τον Λεβαδειακό κι έκανε όνειρα μέχρι και για τετράδα. Έκτοτε, έχει πάρει τον κατήφορο, έχοντας πάρει μόνο 4 πόντους. Τόσους έχει και ο Αστέρας Aktor και γι' αυτό βλέπει κι αυτός τον υποβιβασμό να είναι πιθανός. Γι' αυτό μετά τον Παντελίδη και τον Κόουλμαν ήρθε και ο Ράσταβατς.

Όσο για την Κηφισιά, μετά την πώληση των Τετέι, Παντελίδη, προσπαθεί να πάρει βαθμούς για την παραμονή. Έχει 5 και μάξιμουμ αν θεωρήσουμε ότι νικούσε τον ΠΑΟΚ στο ματς που εκκρεμεί, θα είχε 8. Τους μισούς απ' ό,τι στον πρώτο γύρο. Γι' αυτό βγήκε από τις θέσεις 5-8 και παλεύει για τη σωτηρία. Ο ουραγός Πανσερραϊκός στον δεύτερο γύρο είναι 10ος, αλλά με την πορεία στο πρώτο μισό, τώρα απλά κάνει ό,τι μπορεί για το θαύμα...

Η βαθμολογία του α' γύρου

1.Ολυμπιακός 34

2. ΠΑΟΚ 32

3. ΑΕΚ 31

4. Λεβαδειακός 22

5. Βόλος 22

6. Παναθηναϊκός* 19

7. Άρης 16

8. Κηφισιά 16

9. Παναιτωλικός 15

10. Αστέρας Aktor 12

11. Ατρόμητος 9

12. ΟΦΗ* 9

13. ΑΕΛ Novibet 8

14. Πανσερραϊκός 5

Με ματς λιγότερο Παναθηναϊκός και ΟΦΗ

Η βαθμολογία του β' γύρου

1. ΑΕΚ 21

2. Παναθηναϊκός 17

3. Λεβαδειακός 17

4. Ολυμπιακός 16

5. ΟΦΗ 16

6. ΠΑΟΚ* 15

7. Ατρόμητος 15

8. ΑΕΛ Novibet 13

9. Άρης 12

10. Πανσερραϊκός 7

11. Παναιτωλικός 6

12. Κηφισιά* 5

13. Βόλος 4

14. Αστέρας Aktor 4

ΠΑΟΚ και Κηφισιά έχουν αγώνα λιγότερο.

