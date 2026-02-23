Ο ΠΑΟΚ τα πηγαίνει καλά στα ντέρμπι, αλλά με ομάδες κάτω από την 8η θέση έχει χάσει σημαντικούς βαθμούς.

Ο πρωταθλητισμός θέλει νίκες. Με ή χωρίς καλή εμφάνιση. Το αν το πρωτάθλημα χάνεται στα ντέρμπι, όπου οι νίκες θεωρούνται «εξάποντα» ή με τους πιο «μικρούς», θα έχει πάντα διαφορετική ανάγνωση. Το σίγουρο είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει χάσει βαθμούς με ομάδες που στο πρόγραμμα θεωρητικά υπολογίζονται ως σίγουροι... Κι αυτό μπορεί στο τέλος που θα γίνει το ταμείο να προκύψει απώλεια του τίτλου.

Ο ΠΑΟΚ όταν είναι πλήρης παίζει καλό ποδόσφαιρο, έχει συνοχή. Όταν έχει απουσίες, όπως συμβαίνει εδώ και πολύ καιρό, σχεδόν μία σε κάθε ματς, τότε εμφανίζονται οι αδυναμίες του. Όπως έγινε με την ΑΕΛ Novibet. Πολλοί παίκτες του Δικεφάλου έχουν υπερφορτωθεί με αποτέλεσμα να μην έχουν ενέργεια. Σωματική και πνευματική. Το ένα κομμάτι είναι η κούραση. Το άλλο είναι ότι σε ορισμένες θέσεις ο ΠΑΟΚ δεν έχει την ανάλογη ποιότητα στον πάγκο σε σχέση με τους βασικούς. Δεν είναι εύκολο και σαφώς κοστίζει πολύ να έχεις 22-23 ισάξιους παίκτες. Για παράδειγμα, ο Τέιλορ αριστερά δεν μπορεί να φτάσει την ποιότητα του φρέσκου Μπάμπα.

Στα χαφ δεν υπάρχει άλλος Μεϊτέ, με την ποιότητα και τον όγκο του Γάλλου. Στα εξτρέμ παρά τις απουσίες, δεν υπάρχει κλασικός αριστερός ακραίος επιθετικός. Ούτε ο Κωνσταντέλιας, ούτε ο Πέλκας ή ο Ιβανούσετς είναι κλασικοί εξτρέμ. Αν ήταν υγιείς φυσικά, θα μπορούσε κάποιος να ξεκουράσει τον Τάισον έστω και μισή ώρα. Το ίδιο να κάνει και ο Ντεσπόντοφ. Είτε αριστερά είτε δεξιά για να πάρει ανάσες και ο Ζίβκοβιτς.

Σε κάθε περίπτωση, ο πλήρης ΠΑΟΚ στα ντέρμπι είναι δυνατός, αν εξαιρέσει κανείς την μέτρια εικόνα στη Λεωφόρο, όπου και γνώρισε τη μοναδική του ήττα κόντρα σε μεγάλο αντίπαλο. Ο ΠΑΟΚ έχει δώσει 21 ματς και από τους 63 βαθμούς στο σύνολο, έχει χάσει τους 16. Οι 7 είναι με ομάδες των playoffs και οι 9 με ομάδες των playouts.

Στα playoffs θα κριθούν όλα, αλλά σε έξι ματς δεν είναι εύκολο να καλυφθεί διαφορά που μπορεί να είναι περισσότερη από μία νίκη.

Ο ΠΑΟΚ αν πάρει το ματς που χρωστάει με την Κηφισιά θα είναι ισόβαθμος με τον Ολυμπιακό και στο -2 από την ΑΕΚ. Μέχρι τα playoffs έχει να δώσει ένα ακόμα ντέρμπι. Αυτό με τον Ολυμπιακό εκτός. Εχει επίσης Κηφισιά, Βόλο εκτός και Τρίπολη, Λεβαδειακό εντός. Με αυτές τις βαθμολογικές συνθήκες ασφαλώς και το πρωτάθλημα παίζεται. Αλλά πλέον για τον ΠΑΟΚ και κάθε διεκδικητή του τίτλου, τώρα που η σεζόν μπαίνει στην τελική ευθεία, κάθε απώλεια βαθμών μπορεί να κοστίσει ακριβά.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου, λοιπόν, στα ματς με τις ομάδες από τις θέσεις 1 έως 8 έχει χάσει επτά βαθμούς. Δύο εντός με την ΑΕΚ, 3 εκτός με τον Παναθηναϊκό κι ακόμα 2 με την ισοπαλία στο ντέρμπι με τον Άρη. Όπως αναφέραμε, έχει να παίξει ακόμα με Ολυμπιακό εκτός και Λεβαδειακό εντός από τις ομάδες που τώρα είναι σε θέσεις playoffs.

Αντίθετα, οι Θεσσαλονικείς έχασαν 3 βαθμούς εκτός με την ήττα από τον Ατρόμητο, όταν πάλι είχαν απουσίες και ήταν ξεζουμισμένοι από τα ματς σε Ελλάδα κι Ευρώπη. Πέταξαν 2 στη Λάρισα κι ακόμα 2 με Παναιτωλικό εντός και Αστέρα εκτός. Με τις ομάδες δηλαδή που τώρα είναι στις θέσεις 9 (Ατρόμητος), 10 (Παναιτωλικός) 12 (ΑΕΛ Novibet) και 13 (Αστέρας) έχασε δύο βαθμούς περισσότερους απ' ό,τι στα ντέρμπι. Ομάδες που λογικά θα είναι στα playouts, με τον Ατρόμητο να έχει περισσότερες πιθανότητες να μπει στην οκτάδα. Κι όταν έχεις χάσει τόσους βαθμούς σε ματς που είναι... εκτός προγράμματος, τότε θα παίζεις πάντα με την πλάτη στον τοίχο.