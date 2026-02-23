Η υπέροχη ΑΕΚ που οδηγεί την κούρσα και ο μοναδικός κόσμος της

Ο Δημήτρης Βέργος γράφει για την όμορφη στο μάτι ΑΕΚ που πιάνει φόρμα παραμένοντας στην κορυφή και για το μεγαλείο του κόσμου της που δεν την αφήνει μόνη ποτέ.

Τα σημάδια που έρχονται από την εικόνα της ΑΕΚ αυτή την περίοδο είναι πολύ όμορφα και ενθαρρυντικά. Έπειτα από το ματς στην Τούμπα την προηγούμενη αγωνιστική φαινόταν ότι η απόδοση της ΑΕΚ παρουσιάζει ξανά ανοδική τάση σε ένα κομβικό χρονικά σημείο με την εμφάνισή της να δείχνει φορμάρισμα. Η Ένωση πήγαινε στο ματς με τον Λεβαδειακό να δώσει μια αναμέτρηση που έκρυβε παγίδες απέναντι σε μια επικίνδυνη και καλοδουλεμένη ομάδα, χωρίς τη δύναμη των οπαδών της στις εξέδρες και τη μετέτρεψε σε περίπατο παρουσιάζοντας στο χορτάρι της Νέας Φιλαδέλφειας ένα όμορφο ποδοσφαιρικό θέαμα.

Ήταν κρίμα που ο κόσμος της ΑΕΚ δεν είχε τη δυνατότητα να το δει από τις εξέδρες της Allwyn Arena και να το ευχαριστηθεί από μέσα. Αλλά γι' αυτό θα μιλήσουμε στο κλείσιμο του κειμένου. Ο Μάρκο Νίκολιτς γνώριζε την επικινδυνότητα της αναμέτρησης και είχε φροντίσει να κρούσει τα «καμπανάκια» τονίζοντας στους παίκτες του όλη την εβδομάδα ότι αυτό θα ήταν το πιο δύσκολο από τα πέντε τελευταία παιχνίδια της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος. Και ο τρόπος που αντιμετώπισε την αναμέτρηση ο Σέρβος κόουτς πέρασε στην ομάδα τη σοβαρότητα και τη συγκέντρωση που χρειαζόταν. Οι κιτρινόμαυροι μπήκαν αποφασισμένοι από το ξεκίνημα και εκμεταλλευόμενοι για ακόμα μια φορά το μεγάλο «όπλο» των στατικών φάσεων πήραν το γρήγορο προβάδισμα που πάντα λύνει τα πόδια.

Η ΑΕΚ απέδειξε ότι είναι σε καλή κατάσταση παράγοντας θέαμα

Αυτό σε συνδυασμό με την καλή κυκλοφορία της μπάλας, με τον Νίκολιτς να γεμίζει τη μεσαία γραμμή με καλούς χειριστές και τον Μάνταλο σε έναν διαφορετικό ρόλο που υπηρέτησε άριστα, θα μπορούσε να είχε φέρει και ένα δεύτερο γκολ αμέσως μετά. Δεν έγινε, ο ρυθμός της ΑΕΚ κάπου έπεσε, αλλά μετά από ένα τέταρτο οι κιτρινόμαυροι φρόντισαν να ανακτήσουν τον έλεγχο και ότι δεν κατάφεραν ως το τέλος του πρώτου μέρους το πέτυχαν με το ξεκίνημα του δευτέρου. Με τον Μάνταλο να ζωγραφίζει φτιάχνοντας το 2-0 για τον... εκτελεστή Γιόβιτς που πήρε το αίμα του πίσω για την τεράστια χαμένη ευκαιρία του πρώτου μέρους και σκοράροντας με φανταστική ατομική ενέργεια το 3-0, η ΑΕΚ τελείωσε με συνοπτικές διαδικασίες το ματσάκι, πριν ο Μαρίν αποδείξει ότι το φοβερό δεξί του πόδι δεν είναι απλά για να μοιράζει ασίστ από στατικές, αλλά και να πιάνει πλασέ ακριβείας διαμορφώνοντας το τελικό 4-0.

Η ΑΕΚ δείχνει να ανεβάζει παιχνίδι με παιχνίδι κι άλλο την απόδοσή της μπαίνοντας στην τελική ευθεία της κανονικής διάρκειας και ενώ πλησιάζουμε και στα μεγάλα ευρωπαϊκά ματς των 16 του Conference League. «Είμαστε σε καλή φάση», επιβεβαίωσε ο Νίκολιτς μετά το παιχνίδι, με τον Σέρβο τεχνικό να περνάει διάφορους παίκτες ως αλλαγή στο τελευταίο σκέλος του παιχνιδιού για να πάρουν ρυθμό. Όπως σημείωσε, «πρέπει να διευρυνθεί τη δεξαμενή των παικτών γιατί έρχονται και οι αναμετρήσεις της Ευρώπης», προκειμένου να έχει το σύνολο του ρόστερ του στην... τσίτα καθώς τα παιχνίδια από τον Μάρτιο και έπειτα θα είναι ξανά συνεχόμενα και πολύ απαιτητικά, μιας και θα ακολουθήσουν στη συνέχεια και τα play offs.

Η ΑΕΚ που παραμένει πρώτη και ο φανταστικός κιτρινόμαυρος κόσμος

Ο Νίκολιτς διάβασε πολύ έξυπνα το παιχνίδι και με τα πρόσωπα που επέλεξε στην αρχική ενδεκάδα τοποθετώντας τον Μάνταλο ως εσωτερικό μέσο έκανε την ΑΕΚ να κυριαρχήσει. Στα συν και η πρώτη παρουσία του Γκεοργκίεφ στο αρχικό σχήμα, ο οποίος αν και όχι στη φυσική του θέση, καλύπτοντας το δεξί άκρο της άμυνας, τα πήγε πολύ καλά, με τους Μουκουντί και Ρέλβας να καταγράφουν ακόμα μια σταθερότατη εμφάνιση στα μετόπισθεν, με τον πρώτο να ανοίγει και το σκορ και να μην χάνει μονομαχία πίσω και τον δεύτερο να πραγματοποιεί ακόμα μια άψογη εμφάνιση σε επίπεδο χτισίματος από πίσω όντας εξαιρετικός με την μπάλα στα πόδια. Η ΑΕΚ ήταν θεαματική, σκόραρε τέσσερα γκολ και τονώνει ακόμα περισσότερο την αυτοπεποίθησή της και από το γεγονός ότι παραμένει πρώτη και συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα εκμεταλλευόμενη και την απώλεια βαθμών του ΠΑΟΚ.

Κλείνοντας αυτό που είχαμε αφήσει ως... εκκρεμότητα. Για τον μοναδικό κόσμο της ΑΕΚ. Μπορεί να μην είχε τη δυνατότητα να γεμίσει τις εξέδρες της Νέας Φιλαδέλφειας, όμως δεν αφήνει ποτέ την ομάδα μόνη της. Αρχής γενομένης από την άφιξη της αποστολής στο γήπεδο πριν το παιχνίδι, αποθεώνοντας τους παίκτες τη στιγμή που το πούλμαν κατέβαινε την Πατριάρχου Κωνσταντίνου για να μπει στην υπογειοποίηση και από εκεί στο πάρκινγκ του γηπέδου. Και στη συνέχεια με τη δυναμική παρουσία του στην Πλατεία του Αετού, όπου δεν σταμάτησε στιγμή το τραγούδι σπρώχνοντας από εκεί την ΑΕΚ με τη φωνή προς τη νίκη. Οι Ενωσίτες έστησαν ένα κιτρινόμαυρο πάρτι βλέποντας το ματς από τις γιγαντοοθόνες έχοντας έρθει ακόμα και από την επαρχία παρότι δεν μπορούσαν να μπουν στο γήπεδο. Τα βίντεο από ψηλά μαρτυρούν απόλυτα τη συγκλονιστική παρουσία των φίλων της ΑΕΚ, οι οποίοι ετοιμάζονται τώρα να κιτρινίσουν τον Βόλο κατά χιλιάδες την επόμενη Κυριακή!