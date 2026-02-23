Με 4.000 και πλέον φιλάθλους του ο Ολυμπιακός θα πάρει ξανά σε εκτός έδρας παιχνίδι του φουλ ώθηση απέναντι στην Λεβερκούζεν. ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ – ΑΠΟΣΤΟΛΗ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΜΑΡΑΣ.

Τον Ολυμπιακό τον περιμένει μία σκληρή... μάχη με αντίπαλο την Λεβερκούζεν στον επαναληπτικό του 0-2 του Φαλήρου για τα play offs του Champions League. Οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ θα τα δώσουν όλα για να εξαντλήσουν κάθε ελπίδα ανατροπής και πρόκρισης στην επόμενη φάση.

Ο κόσμος του Ολυμπιακού πάντως θα είναι ξανά εκεί και ενώ θυμίζουμε πώς ήδη αποθέωσε την αποστολή του συλλόγου μετά την άφιξή της στην Κολωνία. Δυό χιλιάδες είναι τα εισιτήρια που έχει πάρει ο Ολυμπιακός.

Ωστόσο εκτιμάται ότι στο σύνολο θα είναι πάνω από 4.000 φίλοι των φιλοξενούμενων που θα βρεθούν στο Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός. Φίλαθλοι που θα βρεθούν εκεί ταξιδεύοντας είτε από Ελλάδα είτε από άλλες περιοχές της Γερμανίας είτε από άλλες χώρες. Μάλιστα υπήρξαν φίλοι των Ερυθρόλευκων οι οποίοι μετέβησαν στη Γερμανία από την Κυριακή.

Άλλοι το έκαναν την Καθαρά Δευτέρα, ενώ θα υπάρχει και κόσμος που θα φτάσει την ημέρα του αγώνα. Το σίγουρο είναι πώς το σύνολο του Χοσε Λουίς Μεντιλίμπαρ θα έχει εκ νέου την συνδρομή του κόσμου. Θα την έχει σε έναν ακόμα εκτός έδρας αγώνα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ολυμπιακού για τους φιλάθλους που θα βρεθούν στο ματς με την Λεβερκούζεν...

Για τον αγώνα με την Bayer 04 Leverkusen που θα γίνει την Τρίτη (24/2, 21:00 τοπική ώρα) στη Γερμανία, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φιλάθλους της για τα εξής: Το σημείο συνάντησης για τους φιλάθλους μας είναι η πλατεία “Friedrich-Ebert-Platz, Leverkusen”.

Από το σημείο συνάντησης θα μπορούν οι φίλαθλοί μας να μεταβούν στο γήπεδο είτε με το τρένο από τον σιδηροδρομικό σταθμό “Wiesdorf Leverkusen Mitte Bf”, είτε με τα πόδια (20 λεπτά). Οι Θύρες της BayArena θα ανοίξουν δύο ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα. Το κάπνισμα δεν επιτρέπεται εντός της BayArena. Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος δοχείων αναπλήρωσης για ηλεκτρονικά τσιγάρα είναι 10 ml. Σε φιλάθλους που φαίνονται εμφανώς υπό την επήρεια αλκοόλ θα πραγματοποιείται αλκοτέστ. Δεν επιτρέπεται η είσοδος μεγάλων τσαντών (μεγάλες γυναικείες τσάντες, αθλητικοί σάκοι, βαλίτσες, σακίδια κ.λπ.) στη BayArena. Επιτρέπονται μικρές τσάντες, όπως τσαντάκια μέσης ή τσάντες έως 21cm x 30cm (μέγεθος A4)».