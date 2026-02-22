Μόνη, πρώτη, καλύτερη και με διαφορά!

Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για την ΑΕΚ που έστειλε μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση με τεσσάρα και μπαλάρα, ενώ υποκλίνεται σε κόσμο και Μάνταλο...

Πριν τη διεξαγωγή της 22ης αγωνιστικής της Superleague ήταν γεγονός ότι την πλέον δύσκολη αποστολή την έχει η πρωτοπόρος ΑΕΚ απέναντι στον σούπερ Λεβαδειακό φέτος που βρίσκεται ακόμη εντός τετράδας... Η ομάδα της Βοιωτίας εκτός της θέσης, της καλύτερης επίθεσης που διαθέτει, διέθετε και σούπερ συγκομιδή στα εκτός έδρας παιχνίδια της, όπου μετρούσε 4 νίκες, 4 ισοπαλίες και μόλις δυο ήττες! Αν μη τι άλλο το σύνολο του Παπαδόπουλου εκτός από το όμορφο ποδόσφαιρο που παρουσιάζει όλη τη σεζόν μιας και φτάσαμε Μάρτιο σχεδόν (την επόμενη εβδομάδα) είχε και δικαίως και τα αποτελέσματα. Την ίδια ώρα ο ανταγωνισμός είχε πιο εύκολα παιχνίδια από αυτό της Ένωσης κάτι που απογείωνε το συντελεστή υποχρέωσης ανταπόκρισης του Δικέφαλου. Σε όλα τα παραπάνω δεν γίνεται να μη προσθέσουμε το γεγονός ότι η Νέα Φιλαδέλφεια ήταν άδεια λόγω τιμωρίας κάτι που σήμαινε ότι η Ένωση δεν θα είχε αρκετή από τη δύναμή της...

Μάλιστα με την ολοκλήρωση των υπολοίπων αναμετρήσεων προέκυψε για την ΑΕΚ μια σούπερ συγκυρία, μια σπουδαία και μάλλον όχι αναμενόμενη ευκαιρία, να ανοίξει τη διαφορά από τον έναν εκ των δυο ανταγωνιστών της. Έλαχιστα λεπτά και πριν το γκολ του Μουκουντί στο 5' στην Νέα Φιλαδέλφεια, ο ΠΑΟΚ άφηνε δυο βαθμούς και βάση εικόνας αγώνα, μάλλον πήρε έναν βαθμό στην Θεσσαλία με αντίπαλο την ΑΕΛ! Αυτό απογείωσε το πρέπει ανταπόκρισης για την Ένωση απέναντι στον Λεβαδειακό και θαρρείς σα να μεταφέρθηκε το μαντάτο (πού έγινε λόγω του κόσμου εκτός γηπέδου) εντός αγωνιστικού χώρου. Οι "κιτρινόμαυροι" ξεκίνησαν με απίστευτη... λύσσα για νίκη στο παιχνίδι και όπως προαναφέρω άνοιξε το σκορ στο 5ο λεπτό αλλά η συνέχεια ήταν αυτή που έδειξε τη διάθεση των παικτών του Νίκολιτς, μιας ότι έως το 16' θα έπρεπε να είχε βρει τουλάχιστον ένα ακόμη γκολ στις 7 τελικές που ήδη είχε καταγράψει!

Θα είχε γράψει το 2-0 αν εκμεταλλευόταν ο Λούκα Γιόβιτς την εξαιρετική ενέργεια και κάθετη του Γκεοργκίεφ, αλλά όπως γνωρίζουμε στο ποδόσφαιρο, χάνονται δυστυχώς για την ΑΕΚ, ακόμη και τα άχαστα! Αλλά αυτό μπορεί να συμβεί μόνο μια φορά, να βγει τετ α τετ ο διεθνής Σέρβος killer και πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος (αν θυμάμαι σωστά με τον Ελ Καμπί) και να λαθέψει ξανά! Έτσι στο δεύτερο 45λεπτο, αλλά και αφού η Ένωση είχε χάσει άλλες δυο σπουδαίες φάσεις με Μάνταλο και Μουκουντί, ήρθε η σουπερ ενέργεια του αρχηγού της ΑΕΚ (που πρόσφατα συμφώνησε για έναν ακόμη χρόνο με την ομάδα) με κλέψιμο και άρρωστη κάθετη στον Γιόβιτς να βάλει τις βάσεις νίκης με το δεύτερο τέρμα της Ένωσης να έρχεται μόλις στο 49'! Ιδανικά ξεκινήματα στο πιο απαιτητικό παιχνίδι για τον Δικέφαλο όπου έβγαλε την υποχρέωση στέλνοντας μήνυμα παντού και σε όλους που τόλμησαν να την αμφισβήτησουν...

Μόνη, πρώτη, καλύτερη (με 4αρα στον Λεβαδειακό) και με διαφορά ενώ έχει βγάλει το πλέον απαιτητικό πρόγραμμα η ΑΕΚ του Νίκολιτς, σε μία δύσκολη αναμέτρηση, απέναντι σε καλό αντίπαλο και δίχως κόσμο, εντός γηπέδου διότι εκτός ήταν ανεπανάληπτο το πάρτι που στήθηκε από χιλιάδες φίλους του Δικέφαλου. Το 2-0 ήταν το γκολ που χρειαζόταν η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς για να ξεκλειδώσει, να αποβάλλει το άγχος, να ξεδιπλώσει το υπέροχο παιχνίδι της. Με έναν εκπληκτικό Πινέδα, με έναν μοναδικό μαέστρο Μάνταλο (τι γκολ έφτιαξε, τι γκολ έβαλε), έναν φανταστικό Μαρίν, αλλά και τους υπόλοιπους, κανείς δεν υστέρησε και αναφορά ειδική πρέπει να γίνει στον Γκεοργκίεφ ο οποίος τα πήγε εξαιρετικά (θα είχε και ασίστ αλλά αστόχησε ο Γιόβιτς) και κάλυψε δίχως να φανεί το κενό του σημαντικού φέτος Ρότα. Υπόκλιση και στον Σέρβο προπονητή ο οποίος έκανε όλους να αναρωτηθούν για την 11αδα και όμως έκανε σπουδαία ανάγνωση του αντιπάλου και τον έσβησε από το χορτάρι με τέσσερα χαφ και ένα περίεργο 4-2-2-2...

Δεν γίνεται να τελειώσει το κείμενο αυτό και να μην γίνει αναφορά στον υπέροχο, μοναδικό και μαγικό κόσμο της ΑΕΚ. Περισσότεροι σε χιλιάδες από οποιοδήποτε άλλο κεκλεισμένων των θυρών ματς έξω από το γήπεδο. Συγκλονιστική υποδοχή της αποστολή της Ένωσης και ταυτόχρονα παραμονή στο γήπεδο απ' έξω με συνθήματα, πυροτεχνήματα, γιορτή απίστευτη και πρωτοφανή στα ελληνικά γήπεδα (ίσως και όχι μόνο), με τα τραγούδια των φίλων του Δικέφαλου να ακούγονται καθαρά και να φτάνουν στα αυτιά των παικτών του Νίκολιτς, σε όλους μας που ήμασταν εντός γηπέδου, απίθανο, απίστευτο και όμως αληθινό και ΑΕΚτζηδικο από το γαλατικό... χωριό με τους τρελούς και παλαβούς με τα τρία γράμματα που έχουν σημαδέψει τη ζωή τους... Και τώρα οποίος πρόλαβε στον Βόλο πήγε μιας και αυτός ο κόσμος θα έχει στερηθεί την ΑΕΚ του τουλάχιστον τρεις εβδομάδες!

***Άντε και καλή Σαρακοστή...