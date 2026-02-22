Οι υποστελεχωμένοι «ξεζουμισμένοι», η ολόφρεσκη ΑΕΚ και ο οδοστρωτήρας Τετέι

Ο Γιάννης Σερέτης κάνει τη «σούμα» της 22ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague, εστιάζοντας στους τέσσερις «ευρωπαίους» και δη στον ανταγωνισμό για τον τίτλο.

Πώς το είπε ο Ραζβάν Λουτσέσκου; «Νομίζω ότι το πρόγραμμα που έχουμε δεν μας επιτρέπει να είμαστε φρέσκοι. Η ομάδα παρουσιάζεται ξεζουμισμένη. Τα παιχνίδια είναι συνεχόμενα, παίζουμε ανά τρεις ημέρες. Δεν είμαστε φρέσκοι, δεν κάνουμε προπονήσεις, απλά αποθεραπεία και πηγαίνουμε στο επόμενο παιχνίδι. Αυτό μας κοστίζει». Δεν το είπε ως δικαιολογία. Είναι μια πραγματικότητα. Kαι για τον Δικέφαλο με τις σημαντικές ταυτόχρονες απουσίες μεσοεπιθετικά και για τον Ολυμπιακό, ειδικά με τον τρόπου που αρέσει στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Οι απουσίες, ο πήχης των απαιτήσεων και οι (μη) μεταγραφές

Το βαρύ πρόγραμμά τους σε συνδυασμό με τις απουσίες τους (Ελ Καμπί, Πιρόλα, Ποντένσε) και το ντεφορμάρισμα κάποιων παικτών τους είναι η μία όψη του νομίσματος για τις απώλειες Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα, αλλά και για τα ανεπιτυχή αποτελέσματά τους εναντίον Λεβερκούζεν και Θέλτα, τα οποία τους καθιστούν βαρβάτα αουσάιντερς στις εκτός έδρας ρεβάνς. Η άλλη όψη του νομίσματος είναι η ποιότητα των χειμερινών μεταγραφών τους ή απλώς οι... μη μεταγραφές τους. Αν κάποιος πιστεύει ότι ο Ολυμπιακός που παίζει στο ανώτατο επίπεδο και θέλει και το πρωτάθλημα δεν χρειαζόταν (τουλάχιστον!) στόπερ ισάξιο των Πιρόλα – Ρέτσου και έναν παραγωγικό κεντρικό χαφ, πάω πάσο. Αν κάποιος πιστεύει ότι ο Δικέφαλος δεν χρειαζόταν έναν αριστερό μπακ ισάξιο του Μπάμπα, έναν πρωτοκλασάτο στόπερ και έναν φορ ικανότερο του Γερεμέγεφ, πάω επίσης πάσο.

Προσοχή: μιλάμε για ομάδες με υψηλούς στόχους σε όλα τα επίπεδα, δεν μιλάμε για τον Παναθηναϊκό που βρίσκεται σε φάση ανακατασκευής και έχει βγει νοκ άουτ στο πρωτάθλημα από τα τέλη Οκτωβρίου! Μιλάμε για μια ομάδα η οποία μόλις πρόπερσι κατέκτησε το Conference League και πέρυσι σήκωσε τρεις κούπες στην Ελλάδα και για μια άλλη ομάδα η οποία έχει φτάσει δις στους «8» ευρωπαϊκής διοργάνωσης τα προηγούμενα χρόνια, μόλις πρόπερσι πήρε ένα απίστευτο πρωτάθλημα – αποθέωση του ποδοσφαίρου και θεωρητικά θέλει το νταμπλ με έξτρα κίνητρο τα 100 χρόνια της.

Αν προκριθούν, οι γκέλες θα συνεχιστούν

Εκτίμηση: με το ρόστερ που διαθέτουν, αν Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ προκριθούν στον επόμενο γύρο του Champions League και του Europa League αντίστοιχα, θα βρουν κι άλλες «γκέλες» στο δρόμο τους, θα χάσουν επιπλέον βαθμούς στη regular season. Χθες οι Ερυθρόλευκοι είχαν ένα ματς ματς «ανοιχτό» μέχρι το 89' εναντίον ομάδας που σκέφτεται τα επόμενα ματς με Ατρόμητο – Κηφισιά.

Σήμερα ο ΠΑΟΚ πρέπει να είναι και ευχαριστημένος που... απέσπασε την ισοπαλία από την ΑΕΛ Novibet του Σάββα Παντελίδη, η οποία μπορούσε να νικήσει κι αυτό το ματς, όπως και το παιχνίδι της Λεωφόρου πριν από μία εβδομάδα. Στη Λεωφόρο άργησε να το πιστέψει. Σήμερα το πίστεψε 100% λόγω και του αποκαμωμένου ΠΑΟΚ που... δεν μπορούσε να πάρει τα πόδια του μετά το 65', αλλά ο Κακουτά αστόχησε στην τεράστια ευκαιρία, το αυτογκόλ του Κένι σωστά ακυρώθηκε στη λεπτομέρεια και το 1-1 την αδικεί βάσει απόδοσης.

Η φρέσκια ΑΕΚ και η έμπνευση με Μάνταλο

Αντιθέτως, ουδόλως αδικεί αυτό το 4-0 στην άδεια Allwyn Arena το Λεβαδειακό που υπέστη τη βαρύτερη εφετινή ήττα του και έκανε τη χειρότερη εφετινή εμφάνισή του. Ευφυώς ο Νίκολιτς έβαλε και τον Πέτρο Μάνταλο στην ενδεκάδα, η «φρέσκια» ΑΕΚ που δεν πιέζεται ακόμα από ευρωπαϊκές υποχρεώσεις είχε τέσσερις play makers (μαζί με Πινέδα, Μάριν, Λιούμπισιτς), έχει μάθει πια να παίζει δίχως αυθεντικό μέσο (στο μέλλον ίσως το πληρώσει σε ντέρμπι ή καυτά ματς στο Conference League) και ο φιλοξενούμενος για πρώτη φορά εφέτος έπαιξε ρόλο... κανονικού κομπάρσου. Ετσι όπως ήρθαν τα πράγματα, θα δώσει μεγάλη «μάχη» με τον Παναθηναϊκό και καθοριστικό – όπως αναμενόταν – θα είναι το μεταξύ τους παιχνίδι στη Λιβαδειά, σε δύο εβδομάδες.

Ο Τετέι σε beast mode και η σταθερά του 3-4-3

Η σημερινή νίκη του Τριφυλλιού στο Ηράκλειο ήταν ανέλπιστα εύκολη και τα λόγια του Χρήστου Κόντη που ουσιαστικά είπε για κάποιους παίκτες ότι έχουν... κατεβάσει διακόπτες μετά την πρόκριση στο Κύπελλο, είναι «καμπανάκι» για τους Κρητικούς που σήμερα έπαιζαν υποχρεωτικά χωρίς αμυντικό μέσο λόγω της απουσίας του Καραχάλιου. Ο Παναθηναϊκός, από την άλλη πλευρά έπαιζε κατ' επιλογή χωρίς δημιουργικό χαφ, καθώς ο Μπενίτεθ άφησε στον πάγκο Ταμπόρσα, Μπακασέτα, Γιάγκουσιτς και Σάντσες. Ολους δηλαδή!

Είχε, όμως, σε mode οδοστρωτήρα και πάλι τον φορτσάτο Ανδρέα Τετέι (σκόρερ ενός γκολ και δημιουργός τριών που έχασαν οι Αντίνο – Παντελίδης), είχε σε πάρα πολύ καλή μέρα τον Καλάμπρια και τον Λαφόν που κράτησε δις το 0-1, πήρε καλή απόδοση από Κοντούρη – Σιώπη και μηδέν λάθη από Ινγκασον – Γεντβάι και αν την... πάθαινε, θα την πάθαινε από τον πάρα πολύ αργό σε ταχύτητα και αντίληψη, Ερνάντεθ. Ομως οι Νους – Φούντας δεν κατάφεραν να εκμεταλλευτούν την άστοχη χρησιμοποίηση του Ισπανού, ο Παναθηναϊκός έφυγε με εύκολο «διπλό» από την Κρήτη και έχει μπροστά του Πλζεν και Αρη (με καινούριο κόουτς μετά την απόλυση Χιμένεθ).

Αν τα καταφέρει και στα δύο, η σταθεροποίηση που θα επέλθει στον οργανισμό θα οδηγήσει με βεβαιότητα σε καλύτερη ατμόσφαιρα, ίσως και σε καλύτερο ποδόσφαιρο. Σαν κι αυτό που είδαμε την προηγούμενη Πέμπτη από το 25' έως το 70'...