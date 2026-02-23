Το μοτίβο του Καλάμπρια ξεκλείδωσε το ματς με τον ΟΦΗ

Οι τρεις από τις τέσσερις ασίστ του Ντάβιντε Καλάμπρια τη φετινή σεζόν έχουν έρθει με τον τρόπου που είδαμε απέναντι στον ΟΦΗ.

Ο Παναθηναϊκός πήρε μία πολύ σημαντική νίκη στην έδρα του ανεβασμένου ΟΦΗ του Χρήστου Κόντη με 2-0 για την 22η αγωνιστική της Stoiximan Superleague και σε συνδυασμό με την επικράτηση της ΑΕΚ επί του Λεβαδειακού με 4-0 κατόρθωσε να μειώσει σημαντικά την διαφορά του από τον τέταρτο Λεβαδειακό, η οποία έφτασε τους τρεις βαθμούς.

Τον έφερε έτσι σε απόσταση... βολής, αφού πλέον, αν κερδίσει το μεταξύ τους παιχνίδι στην Λιβαδειά, θα μπορεί να τον προσπεράσει και να μπει κανονικά στα Play Offs που αναδεικνύουν τον πρωταθλητή αποφεύγοντας ένα μεγάλο στραπάτσο.

Οι «πράσινοι» προηγήθηκαν μόλις στο 6ο λεπτό με τον Ανδρέα Τεττέη, ο οποίος έφυγε στην πλάτη της άμυνας των Κρητικών, μετά από ωραία μπαλιά του Καλάμπρια, εκμεταλλεύτηκε τις κακές αντιδράσεις των Λαμπρόπουλου και Χριστογεώργου και σκόραρε με υπέροχο τελείωμα για το 0-1. Στο φινάλε του αγώνα ο Τσέριν κέρδισε πέναλτι και ο Ιταλός ανέλαβε την εκτέλεση, απόντως και του Μπακασέτα, σκοράροντας για το 0-2 και σφραγίζοντας τη νίκη.

Κάπως έτσι ο 29χρονος Ιταλός μπακ τελείωσε το ματς έχοντας ένα γκολ και μία ασίστ, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά στην μέχρι τώρα καριέρα του, με το «τριφύλλι» να βλέπει έναν από τους πιο ακριβοπληρωμένους του ποδοσφαιριστές να είναι κομβικός σ' ένα παιχνίδι την πιο κρίσιμη στιγμή της σεζόν του.

Αυτό όμως που πρέπει να κρατήσουμε από την εμφάνιση του Καλάμπρια το απόγευμα της Κυριακής (22/02) στο Παγκρήτιο δεν ήταν το γκολ του, αλλά ο τρόπος που ήρθε η τέταρτη φετινή του ασίστ.

Οι 3 από τις 4 ασίστ του Καλάμπρια έχουν έρθει με τον ίδιο τρόπο

Η χθεσινή ασίστ του Ιταλού δεξιού μπακ, που ήταν η τέταρτη τη φετινή σεζόν, αποτελέσε συνέχεια ενός συγκεκριμένου μοτίβου.

Τις τρεις φορές που έχει δώσει ασίστ ο Καλάμπρια στο πρωτάθλημα, το έχει κάνει ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Εξαίρεση αποτελεί η ασίστ στη Βουδαπέστη στον Ζαρουρί, που στην ουσία απλά έδωσε τη μπάλα στον Μαροκινό δίπλα του κι εκείνος έκανε τα υπόλοιπα πετυχαίνοντας ένα υπέροχο τέρμα.

Στις τρεις εκείνες που έχει μοιράσει στο πρωτάθλημα χρησιμοποιήσε την ικανότητα που έχει στις μακρινές μεταβιβάσεις και δει εκείνες που στοχεύουν τη κίνηση του φορ στην πλάτη της άμυνας του αντιπάλου.

Η πρώτη φορά που το έκανε αυτό ήταν στο εκτός έδρας ματς με τον Άρη, όταν ο Χρήστος κόντης, που ήταν χθες αντίπαλος, ήταν ακόμα προπονητής της ομάδας.

Ο Καλάμπρια έβγαλε μία ωραία χαμηλή μπαλιά από το μισό του Παναθηναίκού στον Σφιντέρσκι, που έφυγε ανάμεσα από τους δύο στόπερ των «κιτρίνων» και τελείωσε ιδανικά τη φάση.

Η δεύτερη ήταν στον εντός έδρας αγώνα με την Κηφισιά. Εκεί οι «πράσινοι» δεν άνοιξαν το σκορ, όπως συνέβη στον αγώνα με τον Άρη, αλλά έκαναν το 2-0 κλειδώνοντας το ματς. Ο Ιταλός έβγαλε ξανά για τον Πολωνό, που κινήθηκε ανάμεσα στους κεντρικούς αμυντικούς του κλαμπ των βορείων προαστίων, έφυγε στην πλάτη της άμυνας και πλάσαρε σωστά.

Κάτι αντίστοιχο συνέβη και χθες, αυτή τη φορά με τον Ανδρέα Τεττέη. Στο 5' ο Γέντβαϊ μονομάχησε με τον Νους, η μπάλα έφτασε στον Καλάμπρια, που έβγαλε με τη μία μπαλιά στον Έλληνα φορ που κινήθηκε ανάμεσα στους δύο κεντρικούς αμυντικους του ΟΦΗ, εκμεταλλεύτηκε την κακή αντίδραση τόσο του στόπερ Λαμπρόπουλου όσο και του κίπερ Χριστογεώργου και με άψογο τελείωμα κρέμασε τον Έλληνα πορτιέρε κάνοντας το 0-1.

Βλέπουμε, λοιπόν, πως εδώ υπάρχει ένα μοτίβο, αφού ο Καλάμπρια φαίνεται να έχει συνεχώς το νου του για τη συγκεκριμένη κίνηση του εκάστοτε συμπαίκτη του, που βρίσκεται στη θέση του σέντερ φορ για να ψάξει την μακρινή μεταβίβαση που θα φέρει μια μεγάλη ευκαιρία όταν οι συνθήκες το ευνοούν.

Το εντυπωσιακό είναι πως ο Ιταλός έχει φτάσει τις τέσσερις ασίστ φέτος, χωρίς καμία να προέρχεται από σέντρα ή cutback (όταν ο μπακ μπαίνει στην περιοχή και γυρίζει την μπάλα σε κάποιον επερχόμενο παίκτη).