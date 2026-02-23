Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta για το πρόσωπο των ημερών στον Ολυμπιακό.

Είναι από τα πρόσωπα των ημερών στον Ολυμπιακό ο Αντρέ Λουίς. Ως το καινούριο πρόσωπο από τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, που μπήκε αμέσως κι έπαιξε.

Αυτό είναι το καλό πρώτο βήμα που έχει κάνει ο Βραζιλιάνος. Με το που ήρθε από την Πορτογαλία και τη Ρίο Άβε, κατευθείαν μπήκε στην ομάδα, ουσιαστικά χωρίς προπονήσεις και ήδη έχει καταγράψει δύο 90λεπτα βασικός και άλλα τρία ως αλλαγή, χάνοντας μόνο το ντέρμπι με τον ΠΑΟ, χωρίς δική του ευθύνη, αλλά λόγω μίας κακής απόφασης του προπονητή.

Ανεξάρτητα από το μεμονωμένο συμβάν, είναι σαφές ότι ο Μεντιλίμπαρ τον ήθελε τον Αντρέ Λουίς στον Ολυμπιακό. Εξ ου και άλλωστε τον έριξε απευθείας στα βαθιά. Τον πιστεύει. Του αρέσει που βγάζει μία ένταση στο παιχνίδι του, έχει ενέργεια, παίρνει πρωτοβουλίες και προσπάθειες, μπουκάρει στην αντίπαλη περιοχή, ανακατώνει την άμυνα της άλλης ομάδας, έστω κι αν καμιά φορά…ανακατώνεται, μπερδεύεται κι ο ίδιος, έχοντας μεγάλα κανιά για εξτρέμ.

Μόνο που τώρα πρέπει ο Αντρέ Λουίς να περάσει στο επόμενο στάδιο. Καλά είναι όλα αυτά που κάνει, να αναστατώνει την αντίπαλη άμυνα και να είναι πολύ δραστήριος και κινητικός, όμως πρέπει να βρει και την ουσία. Και η ουσία για έναν ακραίο κυνηγό είναι τα γκολ και η ασίστ. Άρα, είναι υποχρεωμένος να ψάξει καλύτερες τελικές και να επιδιώξει περισσότερες συνεργασίες με τους συμπαίκτες του και πάσες για να σκοράρουν.

Στο παιχνίδι με τον Παναιτωλικό είχε εννιά τελικές! Ήταν υπερβολή, να έχει ένας παίκτης και δη όχι σέντερ φορ, το ένα τρίτο των τελικών του Ολυμπιακού. Φυσικά, αν ήταν καλές, δεν θα είχε ουδείς το παραμικρό πρόβλημα. Αλλά η καταμέτρηση δείχνει ότι τέσσερα σουτ κόντραραν σε αμυνόμενους, τρία σουτ ήταν πολύ άσχημα κι άλλα δύο έδιωξε ο αντίπαλος τερματοφύλακας, χωρίς να χρειαστεί να κάνει κάτι σπουδαίο. Φτωχός ο απολογισμός. Ειδικά δε σε εκείνη τη φάση που έκανε την ωραία κίνηση και τον έβγαλε ο Τζολάκης με φοβερή πάσα απέναντι από τον γκολκίπερ του Παναιτωλικού και τον κρέμασε με άτσαλο τρόπο, έπρεπε να το κάνει το γκολ.

Ασφαλώς η υπερδραστηριότητα του ασφαλώς και ήταν καλή. Ακόμη και ότι συνήθως κόβονταν, αλλά κερδίζοντας κόρνερ, έξι! Κάπως έτσι, στο ένα από αυτά, και την καλή εκτέλεση του Τσικίνιο, άνοιξε το σκορ ο Πιρόλα! Πρέπει, όμως, να ολοκληρώνει καλύτερα αυτές τις πράγματι ωραίες προσωπικές του ενέργειες. Αυτή τη φορά, σε σχέση με τις προηγούμενες, είχε δύο (από τις έξι συνολικά) σέντρες που είχαν ένα βαθμό επικινδυνότητας. Και η μοναδική εκτέλεση φάουλ που πήρε ήταν καλή, δίνοντας την ευκαιρία για μία απειλητική κεφαλιά του Καλογερόπουλου.

Εκεί που θα πρέπει να εστιάσει είναι στις συνεργασίες. Δεν έχει νόημα να παίζει μόνος του, να παίρνει την μπάλα, να ντριμπλάρει και να σουτάρει από τα 20 και 25 μέτρα. Μαθηματικά, πόσα γκολ μπορεί να πετύχει έτσι; Δύο, τρία; Κι αυτά μάξιμουμ. Οδηγός του πρέπει να είναι η φάση εκείνη στην οποία συνδυάστηκε πολύ καλά με τον Κοστίνια κι ο Πορτογάλος γύρισε ωραία την μπάλα στον Ταρέμι, απλά ο Ιρανός στάθηκε άτυχος, γιατί η μπάλα βρήκε το οριζόντιο δοκάρι. Σε τέτοιες κινήσεις πρέπει να ρίξει το βάρος. Όπως με τη Λέβερκουζεν χώθηκε στην περιοχή από δεξιά και γύρισε πίσω στον Σιπιόνι, για το σουτ του Αργεντίνου από καλή θέση, άσχετα αν δεν βρήκε στόχο.

Είναι ωραίος παίκτης στο μάτι ο Αντρέ Λουίς, αλλά πρέπει να γίνει ωραίος και στα νούμερα, στα γκολ και στις ασίστ. Άλλωστε, γι΄ αυτό τον απέκτησε ο Ολυμπιακός, γι΄ αυτό τον ήθελε κι η Μπενφίκα. Γιατί είχε φέτος με τη Ρίο Άβε εφτά γκολ κι έξι ασίστ σε 19 παιχνίδια…

Άσχετο:

Τι κρίμα είναι η ΑΕΚ να βάζει ένα τσουβάλι γκολ από κόρνερ και φάουλ και στον Ολυμπιακό να συνιστά είδηση κάθε φορά που σκοράρει μία φορά από στατική φάση. Όπως τώρα, με την κεφαλιά του Πιρόλα από το κόρνερ του Τσικίνιο. Η, στα γκολ με την Μπάγερ και τον Άγιαξ, με τις κεφαλιές των Κοστίνια και Έσε από τα κόρνερ των Ρόντινεϊ και Τσικίνιο.

Γενικά, όμως, είναι λίγα τα γκολ του Ολυμπιακού από τα «στημένα». Η κεφαλιά του Ταρέμι με την ΑΕΚ από το φάουλ του Ποντένσε, η κεφαλιά του Ελ Κααμπί στο Αγρίνιο από το κόρνερ του Γιαζίτσι, η κεφαλιά του Ρέτσου με τον Λεβαδειακό από το κόρνερ του Μουζακίτη. Κι εκείνη του Καλογερόπουλου με τον ΟΦΗ στο Σούπερ Καπ από το φάουλ του Μουζακίτη.

Εφτά γκολ με κεφαλιές από «στημένα» είναι πάρα πολύ λίγα, σε ένα σύνολο 33 αγώνων. Και ειδικά στο 0-0 στη Λιβαδειά ήταν ποδοσφαιρικό έγκλημα που ο Ολυμπιακός δεν αξιοποίησε ούτε μία από τις τόσες στατικές φάσεις. Διότι είναι αχίλλειος πτέρνα του Λεβαδειακού τα «στημένα». Ο ΠΑΟΚ από δύο τέτοια είχε κερδίσει στη Λιβαδειά. Όπως κι ο Ολυμπιακός από άλλα δύο τέτοια στο Καραϊσκάκη. Και η ΑΕΚ έτσι άνοιξε χθες το σκορ. Κι ο ΠΑΟ στη Λεωφόρο…

Η φωτογραφία της ημέρας:

Ο Μεντιλίμπαρ έχει δίκιο για τον Γιαζίτσι σε αυτό που δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου μετά το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό-όντως όταν βάζει βασικό τον Τούρκο δεν παίρνει από αυτόν γκολ και ασίστ, αντιθέτως με αυτό που συμβαίνει όταν τον βάζει ως αλλαγή!

Οι αριθμοί είναι αμείλικτοι. Τον έβαλε βασικό σε τρία ματς, με τη Λάρισα (2-0), τον Ατρόμητο (2-0) και τον ΠΑΟΚ (0-2) κι ο Γιαζίτσι είχε μηδέν γκολ και μηδέν ασίστ. Τον έβαλε αλλαγή με τον Αστέρα (2-0) εντός έδρας κι είχε γκολ. Με τον Πανσερραϊκό (5-0) εντός έδρας κι είχε ασίστ. Με τον Παναιτωλικό (2-0) εκτός έδρας κι είχε ασίστ. Με τον ΟΦΗ (3-0) στο Σούπερ Καπ στο Ηράκλειο κι είχε γκολ. Με τον Παναιτωλικό (2-0) εντός έδρας κι είχε γκολ.

Για να το ολοκληρώσουμε, πρώτον αλλαγή τον έχει περάσει και σε άλλα 12 ματς χωρίς να πάρει κάτι από αυτόν. Και δεύτερον, βασικό τον έχει βάλει και σε τέσσερα ματς Κυπέλλου, με τέσσερα γκολ και τέσσερις ασίστ, αλλά μιλάμε για δύο παιχνίδια με ομάδες Β΄ κατηγορίας και άλλα δύο με ομάδες α΄ κατηγορίας που έπαιζαν με αναπληρωματικούς.

Γνώμη μου είναι ότι ο Γιαζίτσι ακόμη κι έτσι θα μπορούσε να παίξει περισσότερο, έστω ως αλλαγή σε παιχνίδια ειδικά με μικρομεσαίες ομάδες. Έχοντας και την ατυχία να είναι κι ο Καμπελά στην αρχή της σεζόν, με τον Γάλλο να παίρνει χρόνο σε τρία παιχνίδια πρωταθλήματος ως βασικός και σε άλλα τέσσερα ως αλλαγή, με μόλις μία ασίστ στο ενεργητικό του (μηδέν γκολ).

Και για το τέλος ένα ιμότζι