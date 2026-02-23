Ο Τιάγκο Νους του ΟΦΗ κόντρα στον Παναθηναϊκό έφτασε τις 3 κόκκινες στο πρωτάθλημα και 5 στη σεζόν. Θέλει άλλη μία να ισοφαρίσει παίκτη του Ατρόμητου και της Καλλονής.

Ο Τιάγκο Νους είναι ποιοτικός ποδοσφαιριστής. Ο ΟΦΗ στηρίζεται πολύ στον 25χρονο (2/2/01) Αργεντινό εξτρέμ, για τον οποίο πλήρωσε 800.000 ευρώ στην Αρχεντίνος Τζούνιορς για να τον κάνει δικό του έως το 2028.

Για να γίνει, όμως, κάποιος κι εξαιρετικός ποδοσφαιριστής χρειάζεται και πειθαρχία. Σ' αυτό το κομμάτι ο Νους υστερεί πολύ. Την τρέχουσα σεζόν ο παίκτης του ΟΦΗ έχει ήδη 5 αποβολές! Απίθανο για έναν ποδοσφαιριστή, μάλιστα, που είναι εξτρέμ και όχι στόπερ, αμυντικός χαφ... Ο Νους θα έπρεπε να κερδίζει τις κόκκινες, αλλά τις καταπίνει σαν στραγάλια.

Στο ματς με τον Παναθηναϊκό έφτασε τις τρεις στο πρωτάθλημα κι έχει ακόμα δύο στο Κύπελλο. Στη Super League αντίκρισε την κόκκινη, με δύο κίτρινες, στα ματς με Λεβαδειακό, Αστέρα Aktor και Παναθηναϊκό. Στο Κύπελλο αποβλήθηκε στην πρόκριση επί της ΑΕΚ και στο πρώτο ματς με τον Λεβαδειακό. Με τους Βοιωτούς ζήτησε την κάρτα για να εκτίσει στο πρωτάθλημα και να παίξει στη ρεβάνς, αφού είχε συμπληρώσει κίτρινες κάρτες.

Την περασμένη σεζόν αποβλήθηκε στα ματς πρωταθλήματος με την ΑΕΚ εντός (απευθείας κόκκινη) και με τον Πανσερραϊκό εκτός. Ο Νους συνολικά σε 58 συμμετοχές με τον ΟΦΗ έχει 7 αποβολές! Τι έκανε στις προηγούμενες ομάδες του; Σε 60 αγώνες με την Αρχεντίνος είχε μόνο μία κόκκινη. Με την Κόρδοβα σε 12 ματς δεν είχε αποβολή, ενώ ένα παιχνίδι είχε με την Ατλέτικο Ραφαέλα και δεν αποβλήθηκε. Αν το κατάφερνε κι αυτό... Στον ΟΦΗ, λοιπόν, δέχθηκε κατά μέσο όρο μία κόκκινη ανά 8,2 παιχνίδια!

Οι τρεις αποβολές ήρθαν σε 17 ματς πρωταθλήματος. Και οι 2 κόκκινες στο Κύπελλο σε 7 συμμετοχές. Σε 131 ματς στην καριέρα του έχει 8 αποβολές συνολικά, αλλά οι 7 είναι στον ΟΦΗ. Στους Κρητικούς, λοιπόν, δέχθηκε κατά μέσο όρο μία κόκκινη ανά 8,2 παιχνίδια!

Ισοφάρισε τον Τζουρίτσκοβιτς

Υπάρχει παίκτης με 3 αποβολές σε μία σεζόν στη Super League; Ναι, ο Πέταρ Τζουρίτσκοβιτς. Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός της Ξάνθης τη σεζόν 2018-19 αντίκρισε 3 κόκκινες. Η διαφορά είναι ότι είδε την 3η κόκκινη την 24η αγωνιστική, ενώ ο Νους τα κατάφερε μέχρι το 21ο ματς του ΟΦΗ (χρωστάει αυτό με τον Παναθηναϊκό)! Ο Τζουρίτσκοβιτς, όμως, δεν είχε την ίδια σεζόν άλλη κόκκινη στο Κύπελλο. Συνολικά είχε ακόμα μία με την Ξάνθη, αλλά την περίοδο 2017-18 στο Κύπελλο.

Ο Κεϊτά 4 αποβολές

Το ρεκόρ της δεκαετίας το κατέχει ο Πολ Κεϊτά. Ο Σενεγαλέζος, 33 ετών πλέον ο οποίος έχει αποσυρθεί, αμυντικός μέσος τη σεζόν 2015-16 αποβλήθηκε 4 φορές στο πρωτάθλημα. Με δύο διαφορετικές ομάδες. Ο Κεϊτά αντίκρισε 3 κόκκινες με τη φανέλα της Καλλονής μέχρι την 14η αγωνιστική! Στη συνέχεια πήγε στον Ατρόμητο, την ίδια σεζόν κι αποβλήθηκε μία ακόμα φορά την 26η αγωνιστική. Το λες και πρόοδο. Ο Κεϊτά, όμως, δεν είχε κι αυτός άλλη αποβολή μέσα στη σεζόν για διαφορετική διοργάνωση. Οπότε ο Νους έχει τα πρωτεία από το 2015 με 5 αποβολές συνολικά σε μία αγωνιστική χρονιά.

Οι αποβολές για έναν παίκτη από το 2015-16 κι έπειτα μέχρι να έρθει να καταγράψει αρνητικό ρεκόρ ο Νους, ήταν μάξιμουμ 2.

Αναλυτικά οι σεζόν με 2 κόκκινες για έναν παίκτη:

2024-25

Σιέλης (Παναιτωλικός), Παντελάκης (Παναιτωλικός), Μουτίνιο (Athens Kallithea), Βιγιαφάνιες (Βόλος), Πασαλίδης (Athens Kallithea).

2023-24

Ρέτσος (Ολυμπιακός), Καραχάλιος (Γιάννινα), Ιπαλίμπο (Κηφισιά), Ματέους (Κηφισιά), Χάγεκ (Πανσερραϊκός).

2022-23

Τσίμπσα (Ιωνικός), Άλχο (Βόλος).

2021-22

Μπαριέντος (Βόλος), Ρομαό (Ιωνικός).

2020-21

Μουνίθ (Ατρόμνητος).

2019-20

Μπεχαράνο (Λαμία), Λιβάγια (ΑΕΚ), Κόρμπος (Πανιώνιος), Σουάρες (Αστέρας), Άγγελος Τσιγγάρας (Παναιτωλικός).

2018-19

Νανγκίς (Λεβαδειακός), Καρανίκας (Λάρισα), Βλάντερσον (Λαμία), Μιχαήλ (Γιάννινα), Λέο Ζαμπά (ΠΑΟΚ).

2017-18

Μπεχαράνο (Λαμία), Μπαλάφας (Κέρκυρα), Τάσος Παπάζογλου (Απόλλων Σμύρνης), Μάρκος Πάολο (Παναιτωλικός), Οικονόμου

Οικονόμου (Πανιώνιος-Παναθηναϊκός), Πασαλίδης (Αστέρας), Ινσούα (Παναθηναϊκός).

