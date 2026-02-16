Η ατάκα του Μάρκο Νίκολιτς στον Ραζβάν Λουτσέσκου μετά το ντέρμπι ΠΑΟΚ - ΑΕΚ.

Το ντέρμπι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ δεν είχε νικητή.

Αυτή τη φορά, πάντως, σε σχέση με άλλες συναντήσεις υπήρξε ποδοσφαιρικός πολιτισμός. Πριν το ματς παίκτες των δύο ομάδων είχαν πηγαδάκια, ενώ για λίγα λεπτά συζήτησαν και ο Ρουμάνος τεχνικός του ΠΑΟΚ Ραζβάν Λουτσέσκου με τον Σέρβο τεχνικό της Ένωσης Μάρκο Νίκολιτς.

Στο τέλος του ματς ξεχώρισε η θερμή αγκαλιά του Βίντα στον Τάισον. Δύο γερόλυκοι που αποτελούν παράδειγμα για τους συναδέλφους τους στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Ξεχώρισε, όμως και η χειραψία του Νίκολιτς με τον Λουτσέσκου. Ο τεχνικός της ΑΕΚ μάλιστα, όπως θα δείτε στο βίντεο μετά το 4'.05'' ευχήθηκε στον Λουτσέσκου καλή τύχη στα playoffs του Europa League με τη Θέλτα.

Η ευχή του Νίκολιτς στον Λουτσέσκου και η αγκαλιά Τάισον-Βίντα στο τέλος του ματς