ΑΕΚ- ΠΑΟΚ, δήλωση για τίτλο

Ο Αντώνης Καρπετόπουλος μετρά τα σημεία στην αναμέτρηση ΠΑΟΚ – ΑΕΚ και περιμένει στον ΠΑΟ πρώτα ψυχολόγο και μετά ψυχίατρο.

Η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ έμειναν στην λευκή ισοπαλία στο ντέρμπι κορυφής της Τούμπας μετά από ένα περίεργο ματς στο οποίο και οι δύο έφτασαν κοντά για να το κερδίσουν.

Ο ΠΑΟΚ μπήκε σαφώς καλύτερα στο παιχνίδι παρά τις τέσσερις σημαντικές απουσίες του. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου χρησιμοποίησε βασικό τον Ζαφείρη, που ήταν αρκετά καλός αρχικά δίπλα στον Μεϊτέ και στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού παίζοντας μαζί με τους Οζντόεφ και Μαντί Καμαρά στη μεσαία γραμμή, και ξεκίνησε τον ήρωα του ημιτελικού του κυπέλλου Χατσίδη που όμως αυτή την φορά δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της επίθεσης. Ο Νίκολιτς πήγε να κάνει το κόλπο στο τέλος φρεσκάροντας την επίθεση της ΑΕΚ με τους Κουτέσα – Ζίνι, αλλά και με τον Λιούμπισιτς που έτρεξε τους μέσους του ΠΑΟΚ. Δεν υπήρξαν μεγάλα ρίσκα από τους δυο προπονητές για λόγους ωστόσο διαφορετικούς. Ο Λουτσέσκου είχε μια κουρασμένη ομάδα που δεν είχε την επίθεσή της διαθέσιμη. Ο Ζίφκοβιτς βρέθηκε στα αριστερά και χάθηκε. Ο Τάισον, στο μεγαλύτερο κομμάτι του ματς, δεν έπαιξε στην θέση του και παρά τις κούρσες του δεν έφτασε σε θέση βολής – ήταν μάλλον ο καλύτερος του γηπεδούχου. Ο Κωνσταντέλιας, ο Πέλκας κι ο Ντεσπότοφ δεν ήταν διαθέσιμοι κι αυτό ήταν ένα πρόβλημα που φάνηκε. Όπως στοίχισε και η έξοδος του επιβαρυμένου Μεϊτέ: στον σκληρό αυτό κύκλο αγώνων ο ΠΑΟΚ χάνει ένα παίκτη σε κάθε ματς χωρίς να έχει επιστροφές. Η ΑΕΚ από την άλλη είχε μια σταδιακή βελτίωση στην διάρκεια του παιγνιδιού, αποτέλεσμα και των παρεμβάσεων του Νίκολιτς αλλά και της στρατηγικής του. Όπως όταν βρήκε τον Ολυμπιακό μετά το μεσοβδόμαδο ματς με τον Αγιαξ, ο Νίκολιτς αποφάσισε να περιμένει αρχικά για να εκμεταλλευτεί την πιθανή κόπωση του αντιπάλου του που ερχόταν από τρία σκληρά παιχνίδια στην σειρά – τα δυο με τον ΠΑΟ για το κύπελλο και το ντέρμπι με τον Αρη στο Βικελίδης. Και στα δυο αυτά ματς ο Νίκολιτς πλήρωσε άτυχες στιγμές στο τελευταίο λεπτό: το πέναλτι στο ματς με τον Ολυμπιακό και το δοκάρι που είχε ο ανενόχλητος από την άμυνα του ΠΑΟΚ Γιόβιτς χθες. Με διαφορετική την έκβαση των ματς αυτών η ΑΕΚ θα είχε σήμερα τέσσερις βαθμούς παραπάνω και θα είχε στο τσεπάκι την πρωτιά στην κανονική περίοδο. Μάλιστα με δεδομένο ότι υπάρχει αρχές Μαρτίου κι ένα Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ δεν θα ήταν απίθανο να μπει στα play off και με ένα μεγάλο αβαντάζ και από τους δυο!

Στα σημεία κερδισμένη η ΑΕΚ, αλλά…

Εφτασε πιο κοντά η ΑΕΚ στο να κερδίσει; Εξαρτάται από το πρίσμα που βλέπει κανείς το πράγμα. Αν σταθούμε στο γεγονός ότι είναι δική της η τελευταία ευκαιρία, που είναι και η πιο μεγάλη της στο παιχνίδι, μπορούμε να πούμε πως ναι. Από την άλλη σε όλο το ματς ήταν σαν η ΑΕΚ να απαντά σε όσα ο ΠΑΟΚ έκανε – κατά κάποιο τρόπο να τον ακολουθεί. Ο ΠΑΟΚ μπήκε πολύ καλύτερα, αλλά έχασε ένα πέναλτι γιατί και ο Γιακουμάκης υπήρξε θύμα του καταπληκτικού φέτος Θωμά Στρακόσια. Η ΑΕΚ σε αυτή την κορυφαία ευκαιρία των γηπεδούχων απαντά με το σουτ στο δοκάρι του ασταμάτητου Κοϊτά, που ομολογώ δεν κατάλαβα γιατί βγήκε. Ο ΠΑΟΚ στο φινάλε έχει στο 88΄μια τεράστια ευκαιρία με τον Καμαρά. Η ΑΕΚ απαντά με το δοκάρι του Γιόβιτς.

Ποιος είναι ο κερδισμένος; Κι αυτό είναι θέμα οπτικής γωνίας. Θα έλεγα πως θα φανεί προσεχώς. Ο ΠΑΟΚ με κούραση από το βαρύ του πρόγραμμα και απουσίες μπορεί να είναι ευχαριστημένος γιατί δεν έχασε: στον δύσκολο κύκλο του προγράμματός του η άμυνα (εύκολα ή δύσκολα) ανταποκρίνεται – ο ΠΑΟΚ δεν έχει δεχτεί γκολ σε τέσσερα σερί δύσκολα ματς- κι αυτό είναι κάτι που δεν είχαμε συνηθίσει. Η ΑΕΚ έφυγε από την Τούμπα έχοντας τρομάξει τον γηπεδούχο, αφού χρειάστηκε αρχικά να αντέξει, δείχνοντας χαρακτήρα. Ο ΠΑΟΚ έχει μέταλλο: ο Λουτσέσκου έχει απουσίες που άλλη ομάδα θα την λύγιζαν. Η ΑΕΚ έχει οριστικά διαγράψει την περσινή δυσκολία της στα ντέρμπι: αν σκεφτεί κανείς τις ήττες και τις εμφανίσεις της στον πρώτο γύρο από τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό η πρόοδός της είναι μεγάλη. Κατά κάποιο τρόπο και οι δύο έκαναν δήλωση κατάκτησης πρωταθλήματος – ο καθένας με τον τρόπο του. Σήμερα, και γνωρίζοντας το πρόγραμμα των δυο μέχρι το τέλος της κανονικής περιόδου, η ισοπαλία μοιάζει καλύτερο αποτέλεσμα για την ΑΕΚ. Αλλά ας μην ξεχνάμε πως στον ΠΑΟΚ αρκεί μια νίκη με την Κηφισιά στο εξ αναβολής ματς για να περάσει κι αυτός πρώτος. Στην πραγματικότητα θα δούμε ποιος θα είναι ο κερδισμένος προσεχώς.

Σήμερα πάντως στα σημεία μου μοιάζει κερδισμένη η ΑΕΚ. Αλλά την ίδια στιγμή βλέπω και μια χαμένη ευκαιρία της ΑΕΚ να ξεφύγει. Εντός ολίγου θα βαρύνει και το δικό της πρόγραμμα. Ο Νίκολιτς γκρίνιαξε για την ακριβοδίκαιη διαιτησία του Γερμανού Οσμερς και των συνεργατών: κάποια δίκια έχει, αν και ο Γερμανός είναι κοντά σε όλες τις φάσεις. Αν πάντως ήταν πέναλτι αυτό που ο ΠΑΟΚ κέρδισε, θα μπορούσε να δοθεί πέναλτι και στην σφαλιάρα του Μπάμπα στον Γιόβιτς, αν όχι και στην πτώση του Γκατσίνοβιτς πάλι από μαρκάρισμα του Μπάμπα.

Η μια νίκη της ημέρας

Την νίκη της αγωνιστικής κατά τα άλλα την έκανε ο Παναιτωλικός, όχι μόνο γιατί η επικράτησή του με 3-1 επί του φαντάσματος του Αστέρα Τρίπολης που περιφέρεται στο πρωτάθλημα αλλάζοντας προπονητές ήταν η δεύτερη στη σειρά και του έδωσε αναπνοές, αλλά και γιατί ήταν η μοναδική που υπήρξε στο πρωτάθλημα. Η βελτίωση του Παναιτωλικού είναι απλή: μια ομάδα που είχε επιθετικό παιχνίδι χάρη στην δουλειά του Γιάννη Αναστασίου βρήκε επιθετικούς στις μεταγραφές του Ιανουαρίου ικανούς να του δώσουν οντότητα – καλή η θεωρία, αλλά χρειάζονται και παίκτες, δηλαδή ο Μπαντζί και ο Ρόσα, άξιοι συμπαραστάτες του Μαντσάν, που έβαλε το γκολ της αγωνιστικής. Ο Βόλος στην επιστροφή του Μπράτσου έφερε ισοπαλία με τον Αρη, που προηγήθηκε χάρη στο αυτογκόλ του Κάργα, αλλά δέχτηκε την ισοφάριση από ένα μάλλον ανόητο πέναλτι που έκανε ο Σούντμπεργκ βρίσκοντας την μπάλα με το χέρι και στο τέλος χρειάστηκε την τύχη και τον τερματοφύλακα Αθανασιάδη για να μην ηττηθεί καθώς ο Βόλος είχε και δοκάρι με τον Λάμπρου. Ματσάρα έγινε στην Νεάπολη όπου η Κηφισιά γύρισε το σε βάρος της 0-2 εκμεταλλευόμενη την κούραση του φορμαρισμένου ΟΦΗ που βρήκε στο πρόσωπο του Αθανασίου ένα αριστερό ακραίο μπακ που μοιράζει ασίστ: ο Κόντης είπε ότι η ομάδα του πίστεψε ότι στο 0-2 το ματς τελείωσε. Η Κηφισιά έβαλε ένα μίνι φρένο στην κάθετη πτώση της χάρη στα γκολ του Αμανί και του Θεοδωρίδη, αλλά είχαμε και παλιομοδίτικα επεισόδια στο γήπεδό της (συμπλοκές οπαδών είχα να δω χρόνια και μάλιστα με πρωταγωνιστές κάποιους που δηλώνουν οπαδοί του Ιωνικού…) και αναμένονται τιμωρίες.

Ψυχολόγο αρχικά και μετά ψυχίατρο

Τέλος ισοπαλία είχαμε και σε ένα ακόμα ματς του ΠΑΟ, αυτή τη φορά σε αυτό με την ΑΕΛ στο γήπεδο της Λεωφόρου. Η ομάδα του Σάββα Παντελίδη, που βελτίωσε την ΑΕΛ έχοντας στον πάγκο της λιγότερο χρόνο από όσο ο Μπενίτεθ στον ΠΑΟ, προηγήθηκε με τον Τούπτα που εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι στη φάση η άμυνα του ΠΑΟ (που παίζει με τρία στόπερ και δυο έμπειρα ακραία μπακ) έχει συμπεριφορά πιτσιρικάδων της τρίτης γυμνασίου που έχουν μαζευτεί να παίξουν μπάλα χωρίς να γνωρίζονται μεταξύ τους. Ισοφάρισε ο Μπακασέτας, τον οποίο αποδοκίμαζε το γήπεδο γιατί βρήκε φταίχτη που είναι και Ελληνας και άρα ικανός να καταλάβει την γκρίνια, αλλά τον ΠΑΟ έσωσε ο Λαφόν που απέτρεψε το 0-2 όταν και πάλι ο Τούπτα διέσχισε όλο το γήπεδο σχεδόν ανενόχλητος. Αλλά λέω ο ΠΑΟ και συγχωρέστε με: αυτό που βλέπουμε δεν είναι ακριβώς ο Παναθηναϊκός. Είναι κάτι που λέγεται «ομάδα Μπενίτεθ»: μια πειραματική κατάσταση στην οποία ένας προπονητής γίνεται βασικός και μόνος πρωταγωνιστής διαχειριζόμενος παίκτες σαν να προσπαθεί να τρελάνει όλους όσους το πράγμα το παρακολουθούν. Είναι σαφώς ενδιαφέρον. Αρκεί να έχεις γερά νεύρα ή καλό ψυχολόγο. Πριν καταλήξεις στον ψυχίατρο…