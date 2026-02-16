Ο Ραζβάν Λουτσέσκου και οι παίκτες του πρωταγωνιστούν στο νέο ντοκιμαντέρ του Ντι Μάρτζιο για τα 100 χρόνια ιστορίας του ΠΑΟΚ.

Μια δική του ματιά στην ιστορία του ΠΑΟΚ παρουσίασε στο κοινό του ο έγκριτος Ιταλός δημοσιογράφος, Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, με τίτλο «ΠΑΟΚ, εκεί όπου η κουλτούρα συναντά το πάθος». Το ντοκιμαντέρ, που προβλήθηκε από το Sky Sports, αναδεικνύει τον Δικέφαλο του Βορρά όχι απλώς ως έναν ποδοσφαιρικό σύλλογο, αλλά ως έναν ζωντανό οργανισμό που ταυτίζεται με την ίδια τη ζωή της Θεσσαλονίκης, μέσα από τις αφηγήσεις εμβληματικών προσωπικοτήτων της ομάδας.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου, σε μια κατάθεση ψυχής, περιγράφει έναν ΠΑΟΚ που αποτελεί το μοναδικό στήριγμα και την πηγή ευτυχίας μιας ολόκληρης περιοχής, τονίζοντας ότι η σύνδεση των οπαδών με την ομάδα ξεπερνά τα όρια του φανατισμού. «Πρέπει να ζήσεις εδώ για να καταλάβεις 100% τι σημαίνει ΠΑΟΚ», δηλώνει χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στις ανεξίτηλες αναμνήσεις που έχει αποκομίσει ο Ρουμάνος κόουτς.

Στο ίδιο κλίμα, η αντιπρόεδρος της ΠΑΕ, Μαρία Γκοντσάρεβα, εμφανίζεται στο ντοκιμαντέρ και υπογραμμίζει την καθοριστική παρουσία του Ιβάν Σαββίδη στον σύλλογο, ο οποίος άλλαξε τον ρου της ιστορίας του, όπως υποστηρίζει.

Την οπτική των παικτών για το τι εστί ΠΑΟΚ συμπληρώνουν οι Μεϊτέ, Μπιάνκο και Βολιάκο, με τον δεύτερο να προχωρά σε μια ενδιαφέρουσα σύγκριση, παρομοιάζοντας το πάθος της Θεσσαλονίκης και του ΠΑΟΚ με εκείνο των οπαδών της Νάπολι.