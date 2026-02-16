Νικολαΐδης: «Η ΑΕΚ παρουσιάζει ένα άλλο πρόσωπο, θα μπορούσε να έχει τέσσερις επιπλέον βαθμούς»

Ο Ντέμης Νικολαΐδης μιλώντας για το ντέρμπι της Τούμπας τόνισε πως η ισοπαλία μεταξύ ΠΑΟΚ και ΑΕΚ δεν ήταν άδικη, αλλά η Ένωση θα μπορούσε να είχε φύγει με το διπλό, έχοντας διαφορετικό πρόσωπο από τον πρώτο γύρο.

Στην εκπομπή Monday FC της NOVA ο Ντέμης Νικολαΐδης ανέλυσε το ντέρμπι της Τούμπας μεταξύ του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ, υποστηρίζοντας πως η ισοπαλία δεν ήταν άδικο αποτέλεσμα όμως η ΑΕΚ ήταν αυτή που είχε καλύτερες ευκαιρίες στο παιχνίδι και θα μπορούσε να είχε φύγει με τους τρεις βαθμούς της νίκης.

«Ο ΠΑΟΚ επειδή κρατούσε την μπάλα λίγο παραπάνω στο πρώτο μέρος φαινόταν να έχει τον έλεγχο, αλλά δεν τον είχε. Η ΑΕΚ φαινόταν να προσέχει τα νώτα της, αλλά δημιούργησε τις περισσότερες ευκαιρίες στο ματς. Αυτό ήταν το στυλ. Δεν ήταν άδικη η ισοπαλία, αλλά η ΑΕΚ ήταν λίγο καλύτερη στις ευκαιρίες για να κερδίσει. Το πέναλτι προήλθε από μια φάση που δεν ήταν επικίνδυνη, ήταν μια απροσεξία. Κουρασμένος ο ΠΑΟΚ, δικαίως. Η ΑΕΚ παίρνοντας ισοπαλία ή νίκη θα ήταν θετικό αποτέλεσμα. Είναι η οπτική που το βλέπεις. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να πει επίσης ότι και η ισοπαλία είναι μια χαρά γιατί στην ισοβαθμία έχει την ΑΕΚ. Μετράει και αυτό», σχολίασε αρχικά και πρόσθεσε:

«Η ΑΕΚ έχει ένα καλό σουτ του Κοϊτά στο οριζόντιο, ένα του Μαρίν, καλό σουτ, ένα του Γιόβιτς πολύ ωραίο πλασέ και την κεφαλιά του Γιόβιτς. Τέσσερις φάσεις. Ο ΠΑΟΚ έχει το πέναλτι, την ευκαιρία του Οζντόεφ και την κεφαλιά του Καμαρά. Άλλο ένα ματς που βοηθάει πολύ ο Στρακόσα. Ήταν καλοχτυπημένο το πέναλτι από τον Γιακουμάκη, αλλά το έπιασε ο Στρακόσα. Ο Τάισον ήταν ενεργητικός, θα δημιουργούσε περισσότερα προβλήματα στη γραμμή, αλλά λόγω απουσιών πήγε στον άξονα. Επίσης ο Μιχαηλίδης είχε τις περισσότερες ενέργειες. Από την ΑΕΚ πρώτοι ήταν Μαρίν και Πινέδα, ο Κοϊτά ήταν καλός και ο Ρότα επίσης. Ο Βάργκα πήρε μέρος σε 22 εναέριες μονομαχίες. Τρομερό νούμερο».

Στη συνέχεια, ο Ντέμης Νικολαΐδης αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η ΑΕΚ θα μπορούσε μετά τα τελευταία ντέρμπι με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ να έχει τέσσερις επιπλέον βαθμούς από ό,τι έχει αυτή τη στιγμή: «Η ΑΕΚ παρουσιάζει ένα άλλο πρόσωπο. Έχει να χάσει από τον Οκτώβρη στο πρωτάθλημα μετά το 2-0 από τον Ολυμπιακό. Αν βάλουμε και το Κύπελλο έχει μια ήττα από τον ΟΦΗ. Η ΑΕΚ είχε πρόβλημα στην αρχή που φτιαχνόταν με ήττες από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, τώρα πάει σε δύο ντέρμπι και παίζει με τον Ολυμπιακό που ισοφαρίζεται στο τέλος και παίζει με τον ΠΑΟΚ που μπορούσε να νικήσει. Αν ήταν διαφορετικά τα πράγματα η ΑΕΚ θα μπορούσε να ήταν +4 από ό,τι τώρα. Εκεί θα κριθεί το πρωτάθλημα, στα ντέρμπι. Όλες οι ομάδες περνάνε κόπωση. Κατά τη γνώμη μου όλες έχουν κάμψη. Κάποιες παίζουν μεσοβδόμαδα, είχαν ματς μεσοβδόμαδα στην Ευρώπη. Το θέμα είναι τι χαρακτήρα θα φτιάξουν ενόψει πλέι οφ».

Όσο για τη μάχη του τίτλου; «Δεν μπορώ να σου πω φαβορί για τον τίτλο. Διαφορές τριών-τεσσάρων βαθμών στα πλέι οφ δεν είναι τίποτα για να μιλήσουμε για απόλυτο φαβορί. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει τέτοιο όταν μπούμε στα πλέι οφ», σχολίασε ο Νικολαΐδης. Τέλος, υπογράμμισε: «Ο ΠΑΟΚ στο πρώτο μέρος δεν έχει καταγεγραμμένη καλή τελική προσπάθεια. Η ΑΕΚ είχε το σουτ του Κοϊτά και εκείνο του Μαρίν. Στο δεύτερο μπήκε και ο ΠΑΟΚ με τις δύο φάσεις που έκανε. Στο τέλος ήταν τρομερή η κεφαλιά του Γιόβιτς. Σχεδόν τέλεια την κάνει. Και αν πήγαινε πέντε εκατοστά αριστερά μπορεί να την έβγαζε ο Παβλένκα».