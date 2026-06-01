Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς και ακόμα δύο παίκτες της εθνικής Σερβίας δεν θα αγωνιστούν στο φιλικό τους με το Μεξικό, λόγω τραυματισμών που υπέστησαν στο ματς με το Πράσινο Ακρωτήρι.

Βαρύ είναι το κλίμα στην εθνική Σερβίας μετά την απρόσμενη ήττα με 3-0 από το Πράσινο Ακρωτήρι στη μεταξύ τους φιλική αναμέτρηση στη Λισαβόνα, με τον Βέλικο Παούνοβιτς να αντιμετωπίζει αρκετά αγωνιστικά προβλήματα ενόψει του επόμενου αγώνα της ομαδας κόντρα στο Μεξικό.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός τους ανακοίνωσε ότι τρεις ποδοσφαιριστές του τίθενται εκτός αποστολής. Ανάμεσά τους βρίσκεται ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ, μαζί με τον Γιόβαν Μιλόσεβιτς, καθώς όπως είπε ο 48χρονος κόουτς αμφότεροι αποκόμισαν τραυματισμούς από δυνατά χτυπήματα που δέχθηκαν κατά τη διάρκεια του πρόσφατου ματς τους. Από την αποστολή αποκλείστηκε επίσης και ο Στραχίνια Πάβλοβιτς.

«Ο Ζίβκοβιτς και ο Μιλόσεβιτς δέχτηκαν σκληρά μαρκαρίσματα. Αν και ήθελαν να ταξιδέψουν με την ομάδα, κρίναμε ότι δεν υπάρχει λόγος να παρουμε περαιτέρω ρίσκο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Παούνοβιτς στα σέρβικα Μέσα.

Οι δύο τραυματίες θα επιστρέψουν στο Βελιγράδι για να συνεχίσουν εκει την αποθεραπεία τους υπό την επίβλεψη του ιατρικού επιτελείου της εθνικής τους ομάδας. Παράλληλα, δεν υπάρχει καμία ενημέρωση για το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει ο 29χρονος εξτρέμ του Δικεφάλου.