Ο πρωταθλητισμός του ΠΑΟΚ στο γήπεδο κόντρα στον πρωταθλητισμό εντυπώσεων…

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει για το πώς ο αγώνας ΠΑΟΚ-ΑΕΚ έμεινε στο 0-0, αλλά και για την ακατάσχετη προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων που συνεχίζεται και μετά από αυτό το παιχνίδι.

Σε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι κόντρα σε καλό, πλήρη και φρέσκο αντίπαλο, ο ΠΑΟΚ έχασε δύο βαθμούς μέσα στην Τούμπα. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, ειδικά όταν χάνεις τόσο κραυγαλέες ευκαιρίες όπως αυτές των Γιακουμάκη και Καμαρά…

Ήταν πραγματικά πολύ-πολύ δύσκολο (και το περιμέναμε) να πιάσει ο ΠΑΟΚ απόδοση άλλων αγώνων και άλλων ντέρμπι, εκεί που θυμίζουμε ότι μέχρι τώρα σε 11 αναμετρήσεις έχει εφτά νίκες, τρεις ισοπαλίες και μία μόλις ήττα, με απολογισμό 15-6 τερμάτων. Στα ελληνικά ντέρμπι που -παρεμπιπτόντως- ο ΠΑΟΚ εφτά φορές κράτησε το μηδέν, τις έξι διαδοχικά από τον Δεκέμβριο και μετά!

Δεν αποτελεί απλή και φθηνή δικαιολογία: Ο ΠΑΟΚ έπαιζε με την ΑΕΚ χθες ενώ τις περασμένες δέκα ημέρες έπαιξε δύο φορές με τον Παναθηναϊκό για να μπει σε τελικό κυπέλλου και μία στη δύσκολη έδρα του Άρη. Όχι! Δεν ήταν το μόνο θέμα αυτό. Το ζήτημα συνολικά ήταν ότι έπαιζε με την ΑΕΚ μετά από συνεχόμενα ντέρμπι και γεμάτος απουσίες στην ΙΔΙΑ θέση του γηπέδου. Εκεί που έπρεπε ο προπονητής να πάει σε αλχημείες, χαλώντας τη δομή της ομάδας του και ειδικά τις εξαιρετικές πλευρές του. Είναι όλα μαζί! Τονίζουμε ότι ένα πολύ δύσκολο ματς απέναντι σε πλήρη ΑΕΚ, που είχε όλο το χρόνο της εβδομάδας και την φρεσκάδα να προετοιμάσει ΜΟΝΟ το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, η ομάδα του Λουτσέσκου το ξεκίνησε με χαμένο πέναλτι, γεγονός που σε επηρεάζει πάντα αρνητικά!

Είναι πολύ-πολύ δυνατός ο ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου και κάνει μεγάλες προσπάθειες να ξεπερνάει συνήθως κάθε αναποδιά, χθες τα κατάφερε μέχρι το σημείο που ο Καμαρά με το κεφάλι, έπρεπε από τα οκτώ-εννιά μέτρα να σκοράρει ανενόχλητος σε σχεδόν άδειο από τερματοφύλακα τέρμα! Χάθηκε αυτό, χάθηκαν και της ΑΕΚ που -επειδή είναι ποδόσφαιρο- σαφώς θα μπορούσε να κερδίσει στο τέλος και το ντέρμπι έληξε 0-0, αφού και σε άλλα σουτ παικτών και των δύο ομάδων η μπάλα πέρασε άουτ, σε αγώνα σχετικά ισορροπημένο, μετά βέβαια το πολύ καλό ξεκίνημα του ΠΑΟΚ. Έμεινε το 0-0 λοιπόν παρά και την μεγάλη διαφορά στα xgoals (1,3-0,5) που λένε και οι μορφωμένοι…

ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ…

Εδώ είναι τα δύσκολα… Εδώ είναι τώρα η… ταλαιπωρία μας! Εδώ που τελειώνει το κανονικό ποδόσφαιρο στο οποίο ο ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου πρωταγωνιστεί και είναι ο καλύτερος, με το ποδόσφαιρο των εντυπώσεων στο οποίο φυσικά και η ΑΕΚ μπορεί να υποστηρίζει ότι φέτος με όόλη τη φασαρία που προκαλεί, κάνει… εξαιρετικό πρωταθλητισμό! Όπως γνωρίζουμε κάθε φορά που έχουμε ισοπαλία σε ντέρμπι, πρέπει να ακολουθήσει η μάχη των εντυπώσεων για το ποιος το… άξιζε περισσότερο, εκεί που η ΑΕΚ ΔΕΝ παίζεται, όχι μόνο χθες, εδώ και καιρό!

«Ο Λανούα, η ΚΕΔ, η ΕΠΟ, ο Μάκελι που ήρθε να μας «σφάξει», οι φούρνοι που κάηκαν πριν 15 χρόνια, ο Όσμερς που σφυρίζει σε πολλά ματς στην Ελλάδα» ΠΡΙΝ το ματς!

Και μετά… «Ο πρόεδρος που «πρέπει» στο γήπεδο του αντιπάλου να φθάσει κοντά στον αγωνιστικό χώρο για να φανεί, ο πάγκος που διαμαρτύρεται σε ΚΑΘΕ πλάγιο άουτ (!) ο προπονητής που μπήκε στο τρυπάκι να αναφέρεται σε διαιτησία χωρίς επιχειρήματα». Ο Νίκολιτς που ήθελε και δεν ήθελε να μιλήσει για χαρακτήρα πρωταθλητή στο τέλος, εκεί δηλαδή που ο Στρακόσια πήρε κίτρινη για καθυστέρηση μετά από αλλεπάλληλες παρατηρήσεις! Μαζί και τόσοι πολλοί άνθρωποι που μετά τον αγώνα «πρέπει» να πείσουν με μεγάλη αγωνία, ότι η ΑΕΚ ήταν καλύτερη και «έπρεπε» να κερδίσει». Τι ταλαιπωρία; Πόσο κουραστικό και πόσο μακριά από το κανονικό ποδόσφαιρο;

Μέσα σε όλα και το ότι… «δεν αποτελεί πρόβλημα το να παίζεις συνεχόμενα ντέρμπι, έχοντας και τόσες απουσίες στην ίδια θέση». Μάλιστα… Η ΑΕΚ πάντως την τελευταία φορά που πέρσι την άνοιξη έδωσε τόσα συνεχόμενα ντέρμπι, δεν θέλετε να θυμηθούμε πώς έφυγε από το γήπεδο και από το πρωτάθλημα… Ίσως και αυτό τους οδηγεί σε αυτό τον απίστευτο πρωταθλητισμό στη δημιουργία εντυπώσεων λες και πρέπει να πείσουν το κοινό τους ότι μπορούν να πάρουν και το κανονικό πρωτάθλημα ΑΝ βέβαια τους αφήσουν όλες οι ευρωπαϊκές σκοτεινές δυνάμεις που έχουν συνωμοτήσει εναντίον τους…

Γκολ πάντως στον ΠΑΟΚ ακόμη δεν έβαλαν, παρά το ότι τον βρήκαν σε κατάσταση που δεν μπορεί να επαναληφθεί! Αυτόν τον ΠΑΟΚ που όταν δώσει και το παιχνίδι το οποίο χρωστάει, μάλλον θα είναι και πρώτος στην ισοβαθμία, συνθήκη πολύ χρήσιμη που πρέπει να διεκδικήσει ενόψει των playoffs γιατί εξάλλου αξίζει να είναι και πρώτος με βάση όλη την εικόνα του πρωταθλήματος.

Τώρα πάντως που ο ΠΑΟΚ μετά από τέσσερα ελληνικά ντέρμπι σε δέκα μέρες που ξόδεψε απίστευτη σωματική αλλά ΚΑΙ πνευματική ενέργεια, τώρα που πάει να παίξει με τη Θέλτα χωρίς… Κωνσταντέλια, Μεϊτέ, Γιακουμάκη Πέλκα, Ντεσπόντοφ, πιθανότατα χωρίς Τάισον, Ζίβκοβιτς, αλλά και χωρίς ακόμη-ακόμη και τον Λουτσέσκου, θα πρέπει να το αναφέρουμε ή δεν μετράει κι αυτό; Έστω και έτσι σε αγώνα που θα παίζει όλο το γήπεδο μαζί με τους έντεκα, θα γίνει η τεράστια προσπάθεια ΚΑΙ σε αυτή τη διοργάνωση. Δεν γίνεται και αλλιώς…

* Για το μόνο που αλήθεια παραδέχομαι την ΑΕΚ είναι πώς φυγάδευσαν τον Κοϊτά από τον πάγκο για να μην πάρει κάρτα σε μία ακόμη αναίτια και υπερβολική διαμαρτυρία! Εκπληκτικό σκηνικό με τον τέταρτο Παπαπέτρου να καλεί τον διαιτητή, να ψάχνει τον παίκτη στον πάγκο, αλλά οι άνθρωποι της ΑΕΚ είχαν ήδη φροντίσει με μία μυθική σπρωξιά να τον στείλουν στα αποδυτήρια για να γλιτώσει! Ο Νίκολιτς την ίδια ώρα πάντως που ο Παπαπέτρου έψαχνε τον παίκτη που εξαφανίστηκε, μιλούσε για αναίτιες κάρτες και συμπλήρωνε το αφήγημα. Τι να κάνει και εκείνος;

* Όσον αφορά στη χειρότερη απόφαση τη φετινή σεζόν με την αποβολή του Όζμπολντ στο Λεβαδειακός-Ολυμπιακός, οφείλω να διορθώσω – εν μέρει- για τον Φωτιά. Ναι μεν χρεώνεται το μεγάλο λάθος ως ο τελευταίος που αποφασίζει, αλλά είναι φανερό ότι τον επηρέασε άσχημα ο βοηθός Παπαδάκης, που… επηρεάστηκε από την απίστευτη ενέργεια του Τζολάκη! Ο Έλληνας διεθνής τερματοφύλακας τον οποίο όλοι αποθεώνουμε για τις επιδόσεις του, δεν γίνεται όμως να μην κατακρίνεται από το σύνολο του ελληνικού ποδοσφαίρου γι αυτό που έκανε το Σάββατο. Και ο Τζολάκης και πολλοί άλλοι Έλληνες παίκτες, κάποια στιγμή θα καταλάβουν από τέτοιες εμπειρίες και καταστάσεις, πώς και γιατί ΔΕΝ έχουν κερδίσει τον θαυμασμό και την αγάπη όλων των Ελλήνων φιλάθλων, όπως για παράδειγμα το πετυχαίνει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας…