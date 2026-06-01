Ο μάνατζερ του Μεξικανού μπακ του ΠΑΟΚ Χόρχε Σάντσες διέψευσε στο Gazzetta ότι ο παίκτης έχει θέμα τόσο με τις συνθήκες στον σύλλογο, όσο και με τις πληρωμές.

Οι Μεξικανοί επιχείρησαν να βάλουν φωτιά στον ΠΑΟΚ με δημοσίευμα για τον Χόρχε Σάντσες, αλλά ο μάνατζερ του παίκτη την έσβησε άμεσα.

Σε δημοσίευμα την Κυριακή στο Μεξικό αναφερόταν ότι ο Σάντσες θέλει ν' αποχωρήσει από τον Δικέφαλο, διότι δεν τηρήθηκαν κάποια πράγματα και παράλληλα ότι του οφείλονται χρήματα.

Το Gazzetta επικοινώνησε με τον ατζέντη του 28χρονου (10/12/97) Σάντσες, ο οποίος αφίχθη στην Τούμπα τον περασμένο Γενάρη και κατέγραψε 11 συμμετοχές. Ο Άλεξ Μπόες διέψευσε το δημοσίευμα και ουσιαστικά τόνισε ότι ο Σάντσες είναι απόλυτα ικανοποιημένος στον ΠΑΟΚ.

«Ό,τι κυκλοφόρησε, είναι fake news. Δεν γνωρίζουμε από πού προέρχονται αυτές οι πληροφορίες. Ούτε ο Χόρχε, ούτε εμείς είχαμε κάποιο πρόβλημα με τις πληρωμές. Όλα είναι όπως πρέπει», είπε αρχικά ο Μπόες και πρόσθεσε:

«Ο Χόρχε είναι απόλυτα συγκεντρωμένος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, που είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό γεγονός, ιδιαίτερα όταν διεξάγεται στη χώρα του, μπροστά στην οικογένεια και τους φίλους του!».

Στην ερώτηση αν υπάρχει γενικά κάτι που προβληματίζει τον Σάντσες στον ΠΑΟΚ, ο Μπόες απάντησε: «Δεν έχει κανένα πρόβλημα με τον σύλλογο, ούτε με κάποιον από το περιβάλλον της ομάδας. Ακριβώς το αντίθετο. Είναι ένας σπουδαίος σύλλογος».



