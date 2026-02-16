Ο Γιώργος Τσακίρης εστιάζει στην ισοπαλία που πήρε ο ΠΑΟΚ από την ΑΕΚ η οποία ήταν καλύτερη και παρέμεινε πρώτη διευρύνοντας το αήττητο σερί της...

Είναι υπέροχο που δεν υπάρχει λόγος για να ασχοληθούμε με τον Γερμανό διαιτητή και τις αποφάσεις του μιας και είχε ένα καλό παιχνίδι με εξαίρεση μία - δυο φάσεις και κυρίως υπερβολικές κάρτες που έδωσε, εννοείται σε παίκτες της ΑΕΚ: σε Βάργκα, Ρέλβας και Κουτέσα! Δεν είχε λάθη στις πλέον κρίσιμες στιγμές και δεν έπαιξε ρόλο στην διαμόρφωση αποτελέσματος, ή και σε ότι αφορά τις συνθήκες του αγώνα, όπως δηλαδή είχε κάνει ο Μακέλι, όταν δεν απέβαλε τον Ποντένσε (και με το σκορ στο 1-0 υπέρ της Ένωσης) και φυσικά στην απόφαση του πέναλτι που δίνει στο τελευταίο δευτερόλεπτο ενός αγώνα που είχε επιτρέψει επί πέντε πολύ σκληρότερες στιγμές, ειδικά από τους παίκτες του Ολυμπιακού... Παρεμπιπτόντως αν είχαμε Μακέλι στην Τούμπα και τον ίδιο VAR, θα έδινε πέναλτι στη φάση με πρωταγωνιστές τους Μπάμπα και Γκατσίνοβιτς, ευτυχώς δεν ήταν οι Ολλανδοί και σωστά δεν δόθηκε παράβαση.

Η μόνη αμφιβολία που μου δημιουργήθηκε και υπήρχε ήταν στη φάση του Μπάμπα με τον Γιόβιτς και το χέρι του αμυντικού του ΠΑΟΚ στον λαιμό του Σέρβου φορ εντός εστίας στο δεύτερο 45λεπτο, όπου ο ρέφερι έκρινε (όντας μπροστά) ότι δεν είναι παράβαση... Με την εικόνα και τη συνολική παρουσία του ο Γερμανός διαιτητής μου απέδειξε ότι δεν είχε καμία διάθεση να καθορίσει αποτέλεσμα, να παίξει υπέρ της μιας, ή της άλλης ομάδας. Περιμένω τις τοποθετήσεις δήθεν αντικειμενικών που έλεγαν με ευκολία ότι ήταν VARίσιο πέναλτι του Μουκουντί στον Αντρέ Λουίς τι θα πουν τώρα. Διότι για μένα επαναλαμβάνω η εσχάτη των ποινών επιμένω να σημειώνω δεν είναι τέτοιες φάσεις, είτε είναι υπέρ της ΑΕΚ είτε είναι κατά! Αν υφίσταται πίκρα με το τελευταίο σφύριγμα στο κιτρινόμαυρο στρατόπεδο (και υπάρχει ευτυχώς) είναι όντως επειδή η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς άξιζε ένα (και δυο) κλικ περισσότερο βάση της συνολικής εικόνας της αναμέτρησης την κατάκτηση της νίκης!

Η ΑΕΚ έχασε ευκαιρία για διπλό, αλλά παράλληλα διατήρησε την κορυφή και διεύρυνε το αήττητο σερί της (πλέον φτάνει τους 4 μήνες με 13 ματς όσα καμία άλλη), γεγονός πολύ σημαντικό έχοντας βγάλει από το πρόγραμμά της στην regular season όλα τα ντέρμπι και μάλιστα στο δεύτερο γύρο δίχως να χάσει κανένα από αυτά! Η Ένωση πέρασε αλώβητη από την έδρα του ΠΑΟΚ στην οποία λύγισε ο Ολυμπιακός στο κακό αγωνιστικό timing τότε της ομάδας του Λουτσέσκου και έχασε δυο φορές εκεί και ο Παναθηναϊκός σε πρωτάθλημα και Κύπελλο! Ακόμη πιο σημαντικό το γεγονός ότι κατάφερε να δείξει και σε αυτό το ματς ακόμη καλύτερο πρόσωπο από το αντίστοιχο, στην έδρα της μάλιστα, ντέρμπι του πρώτου γύρου... Όλα έχουν τη σημασία τους και περισσότερο την αξία τους για την οικονομία της αγωνιστικής ανάλυσης και φυσικά ενόψει και των play offs που έρχονται. Αυτά όμως μπορούμε να τα αναλύσουμε και να εστιάσουμε στη σημασία τους από αύριο και έως να πάμε στον αγώνα με τον Λεβαδειακό στην Νέα Φιλαδέλφεια.

Καλύτερη συνολικά η ΑΕΚ και τα πρόσωπα που ξεχώρισαν!

Επί της ουσίας και της συνολικής εικόνας της αναμέτρησης στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ πήρε την ισοπαλία από την ΑΕΚ και προφανώς μπορεί να είναι ικανοποιημένος μιας και η ομάδα ρου Νίκολιτς είχε τις πιο κλασικές ευκαιρίες για γκολ. Θα μου πει κανείς σε πρώτη ...ανάγνωση του αγώνα: "μα αν έβαζε το πέναλτι ο Γιακουμάκης άλλο ματς θα βλέπαμε και άλλα θα γράφαμε τώρα"! Το ακούω και απλά σημειώνω πως δεν το έβαλε, το έπιασε και είναι το τρίτο στην χρονιά από τον κορυφαίο τερματοφύλακα του πρωταθλήματος (και εχουμε πολλούς τέτοιους φέτος αλλά ο Στρακόσια είναι ο καλύτερος στη σεζόν έως τώρα), τη στιγμή που δεν τελειώνει ποτέ ένα ματς στο 10' με 12', όταν κερδήθηκε (από τον Ζαφείρη) και εκτελέστηκε το πέναλτι (από τον Γιακουμάκη). Από κει και πέρα όμως όταν και σταμάτησε τα δώρα η ΑΕΚ, διότι από πούλημα μπάλας του Ρέλβας φτάσαμε στη στιγμή του κερδισμένου πέναλτι του ΠΑΟΚ, η επόμενη μεγάλη (μοναδική και τελευταία φάση των φιλοξενούμενων) είναι αυτή του Καμαρά στο 88' παρακαλώ! Κοινώς από το 12' και το χαμένο πέναλτι του Γιακουμάκη για να φτάσει να δημιουργήσει νέα μεγάλη απειλή η ομάδα της Τούμπας φτάσαμε στο τέλος του αγώνα και αυτό θαρρώ τα λέει όλα...

Στο ίδιο ματς η ΑΕΚ προειδοποιεί στο 26' με άμεσο παιχνίδι αλλά τον Πινέδα να μη δίνει σωστά στον Βάργκα, ενώ βγάζει σε κατάσταση τετ α τετ τον Γκατσίνοβιτς με κεφαλιά πάσα ο Γιόβιτς αλλά ανοίγει το κοντρόλ και υπό την πίεση του Μπάμπα δεν τελειώνει καν τη φάση! Ακολουθεί το δοκάρι με τον Κοϊτά στο 40' και στο 45'+ σουτ του Μαρίν μέσα από την περιοχή και ενώ είναι μόνος του που γλύφει το δοκάρι! Η ΑΕΚ αποδεικνυει ότι είναι το... κουμάντο στο ματς και η αναμέτρηση ξεκινάει στο δεύτερο 45λεπτο με τον Γιόβιτς και ένα υπέροχο σουτ έξω από την περιοχή το οποίο στέλνει την μπάλα μια... τρίχα δίπλα από το δοκάρι της εστίας του Παβλένκα και συνεχίζει με σούπερ τετ α τετ του Γιόβιτς που τελειώνει άτσαλα τη φάση από εξαιρετική μεταβίβαση του Κοϊτά! Το παιχνίδι τελειώνει με τη μεγαλύτερη όλων των ευκαιριών στο χορτάρι, το δοκάρι του Γιόβιτς με κεφαλιά από τη συστημένη μπαλιά του Λιούμπισιτς (τον είχε βρει άριστα ο Στρακόσια)!

Προφανώς και ξεχωριστή αναφορά πρέπει να γίνει στον Στρακόσια που πιάνει το πέναλτι και κρατάει την ΑΕΚ στην αρχή του αγώνα που έψαχνε τέμπο. Αλλά από το 15' και μετά κάνουν εξαιρετικό παιχνίδι ο Μαρίν με τον Πινέδα στα χαφ όπου κυριαρχούν ακόμη και όταν ο Λουτσέσκου σωστά είδε το πρόβλημα και χρησιμοποίησε τρεις (Καμαρά, Οζντόεφ και Ζαφείρη) απέναντι σε δυο! Όπως εξαιρετικά τα πήγαν και οι Ρότα (εξαφάνισε τον Ζίβκοβιτς), Πήλιος (ακύρωσε τον Χατσίδη) και τακτικά ο Γκατσίνοβιτς. Σούπερ για άλλη μια φορά ο Κοϊτά που νομίζω ίσως να μην έπρεπε να βγει... Φάνηκε η απουσία ματς από τον Λούκα Γιόβιτς που ανέβηκε μετά το 35- με 40' και είναι λογικό αφού είχε δυο εβδομάδες εκτός μιας και στις Σέρρες ήταν τιμωρημένος. Συγκεντρωμένος και αλάνθαστος ο Βίντα όταν πέρασε στο παιχνίδι, δυστυχώς λίγα πράγματα από τον Κουτέσα, ο οποίος ωστόσο έχει καιρό να αγωνιστεί!

***Το πρόγραμμα της ΑΕΚ είναι βατό αλλά όχι εύκολο με Λεβαδειακό εντός χωρίς κόσμο και μια αναμέτρηση στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο! Ωστόσο πλέον η πρωτιά, με, ή χωρίς συγκάτοικο, πριν τα play offs, εξαρτάται αποκλειστικά από τα δικά της αποτελέσματα και αυτό είναι πολύ σημαντικό...