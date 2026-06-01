Ο Ορμπελίν Πινέδα και ο Χόρχε Σάντσες βρίσκονται στις τελικές επιλογές του Χαβιέρ Αγκίρε για το Μεξικό, εν όψει του Μουντιάλ του 2026.

Η εθνική Μεξικού ανακοίνωσε την αποστολή των 26 παικτών της για το Μουντιάλ του 2026. Για τους Έλληνες φιλάθλους, από το squad του Χαβιέρ Αγκίρε ξεχωρίζει η παρουσία των Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕΚ και του Χόρχε Σάντσες από τον ΠΑΟΚ, οι οποίοι θα εκπροσωπήσουν τη χώρα τους στο τουρνουά.

Από την τελική λίστα δεν λείπει φυσικά ο θρυλικός τερματοφύλακας των Παγκοσμίων Κυπέλλων, Γκιγιέρμο Οτσόα, ο οποίος θα γράψει ιστορία με την παρουσία του στο έκτο Μουντιάλ της καριέρας του.

Μετά την αποτυχία στο Κατάρ το 2022, όπου το Μεξικό αποκλείστηκε από τη φάση των ομίλων για πρώτη φορά μετά το 1994, η πίεση είναι τεράστια για τους συνδιοργανωτές. Το «Ελ Τρί» θέλει φέτος να εκμεταλλευτεί το ότι παίζει στην έδρα του και να φτάσει όσο πιο μακριά μπορεί στον θεσμό.

Η αποστολή του Μεξικού

Τερματοφύλακες

Ραούλ Ράνχελ

Κάρλος Ασεβέδο

Γκιγιέρμο Οτσόα

Αμυντικοί

Ισραέλ Ρέγιες

Χόρχε Σάντσες

Σέσαρ Μόντες

Έντσον Άλβαρες

Γιόχαν Βάσκες

Χεσούς Γκαγιάρδο

Ματέο Τσάβες

Μέσοι

Άλβαρο Φιδάλγο

Μπράιαν Γκουτιέρες

Ορμπελίν Πινέδα

Έρικ Λίρα

Λουίς Ρόμο

Όμπεντ Βάργκας

Χιλμπέρτο Μόρα

Λουίς Τσάβες

Επιθετικοί

Ρομπέρτο Αλβαράδο

Σέσαρ Ουέρτα

Γκιγιέρμο Μαρτίνες

Αρμάντο Γκονσάλες

Σαντιάγο Χιμένες

Ραούλ Χιμένες

Χουλιάν Κινιόνες

Αλέξις Βέγα