Superleague, η βαθμολογία (19η αγων.): Πρώτη η ΑΕΚ, στο +1 από ΠΑΟΚ και +2 από Ολυμπιακό

Το εύστοχο πέναλτι του Ταρέμι στο 106' (!!!)... σφράγισε το ντέρμπι της Νέας Φιλαδέλφειας και πλεόν η ΑΕΚ είναι στην κορυφή της βαθμολογίας στο +1 από τον ΠΑΟΚ και το +2 από τον Ολυμπιακό, με Θεσσαλονικείς και Πειραιώτες να έχουν ματς λιγότερο.

Η ΑΕΚ ως το 106' κρατούσε τη νίκη στα χέρια της, όμως σε εκείνο το σημείο το γκολ πέναλτι του Ταρέμι, που ήρθε μετά από υπόδειξη του VAR, ήταν αυτό που έγραψε τον επίλογο της ισοπαλίας και το 1-1 ανάμεσα στην Ένωση και τον Ολυμπιακό. Μετά από αυτή την εξέλιξη η ΑΕΚ συνεχίζει να απολαμβάνει την γλυκιά μοναξιά της κορυφής, έχοντας όμως απόσταση ενός βαθμούς από τον 2ο ΠΑΟΚ και δύο βαθμών από τον Ολυμπιακό, με τους Θεσσαλονικείς και τους Πειραιώτες να... χρωστάνε από ένα ματς.

Στην... μάχη της 4ης θέσης των playoffs, η έκπληξη της σεζόν, ο Λεβαδειακός συνεχίζει την ξέφρενη πορεία του και διατηρεί σημαντικό «μαξιλαράκι» με το +9 κόντρα στον Παναθηναϊκό που πάντως έχει ματς λιγότερο. Η 19η αγωνιστική... έκλεισε με αλλαγή στο «5-8», εκεί όπου ο ΟΦΗ πήρε πλέον την θέση της Κηφισιάς, με τις δύο ομάδες να έχουν επίσης παιχνίδι λιγότερο.

Τα αποτελέσματα (19η αγωνιστική)

Παναιτωλικός – Αρης 0-1

Ατρόμητος – ΟΦΗ 1-2

Βόλος – ΑΕΛ Νovibet 0-2

Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης 3-1

Παναθηναϊκός – Κηφισιά 3-0

ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός 4-1

ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1

Η βαθμολογία (19η αγωνιστική)

1.ΑΕK 45

2. ΠΑΟΚ 44 (18 αγ.)

3. Ολυμπιακός 43 (18 αγ.)

4. Λεβαδειακός 38

-------------------------------------

5. Παναθηναϊκός 29 (18.αγ)

6. Άρης 25

7. Βόλος 25

8. ΟΦΗ 21 (18 αγ.)

--------------------------------------

9. Κηφισιά 19 (18 αγ.)

10. ΑΕΛ Novibet 19

11. Ατρόμητος 17

12. Παναιτωλικός 15

13. Αστέρας Τρίπολης 13 (18 αγ.)

14. Πανσερραϊκός 8

*Εκκρεμούν τα εξ αναβολής παιχνίδια Παναθηναϊκός – ΟΦΗ, Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός, Κηφισιά – ΠΑΟΚ

H επόμενη αγωνιστική (20η)

Σάββατο 7 Φεβρουαρίου

AΕΛ Νovibet – Παναιτωλικός (5μμ)

Αστέρας Τρίπολης – Βόλος (6μμ)

Κηφισιά – Ατρόμητος (8μμ)

Κυριακή 9 Φεβρουαρίου

Πανσερραϊκός – ΑΕΚ (4μμ)

ΟΦΗ – Λεβαδειακός (5μμ)

Αρης – ΠΑΟΚ (7μμ)

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (9μμ)

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:

Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:

-το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

-τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

-τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.