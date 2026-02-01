Ντεμπούτο Αντίνο και Κοντούρη, πρώτο γκολ ο Τεττέη, πάλι γκολ ο Ταμπόρδα και τελικά εύκολη νίκη του Παναθηναϊκού με 3-0 επί της Κηφισιάς που έπαιξε με δέκα παίκτες από το 63' λόγω αποβολής του Πέτκοφ.

Ο Παναθηναϊκός συνδύασε την επιστροφή του στην Λεωφόρο με την επιστροφή του στις νίκες, αφού κέρδισε με 3-0 την Κηφισιά για την 19η αγωνιστική της Stoiximan Superleague. Ο Τεττέη άνοιξε το σκορ κόντρα στην πρώην ομάδα του πετυχαίνοντας το πρώτο του γκολ με την πράσινη φανέλα και μάλιστα με ασίστ Αντίνο ενώ οι Σφιντέρσκι και Ταμπόρδα κλείδωσαν τα νίκη με τα γκολ που σημείωσαν στο 81' και 84'.

Έτσι ξεκίνησαν

Ο Ράφα Μπενίτεθ επεφύλασσε κάποιες εκπλήξεις στην αρχική ενδεκάδα ενώ επανέφερε την τετράδα στην άμυνα για τον αγώνα αυτό.

Ο Ισπανός τεχνικός ξεκινήσει στην εστία τον Λαφόν. Κεντρικό αμυντικό δίδυμο έβαλε τους Ίνγκασον και Γεντβάι ενώ στα πλάγια τους Καλάμπρια και Κυριακόπουλο. Στην μεσαία γραμμή ο Κοντούρης στο ντεμπούτο του με το «τριφύλλι» πήγε στο «6», ο Σιώπης στο «8» ενώ πιο μπροστά σ' αυτό το 4-3-3 ήταν ο Ρενάτο Σάντσες. Στα πλάγια της επίθεσης ο Παντελίδης βρέθηκε στα δεξιά και η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του Παναθηναϊκού, Αντίνο, που έκανε επίσης ντεμπούτο, στα δεξιά. Στην κορυφή της επίθεσης ήταν ο Τεττέη.

Ο Σεμπάστιαν Λέτο κατέβασε κι εκείνος την ομάδα του μ' ένα 4-2-3-1. Κάτω από την εστία κάθισε ο Ραμίρες. Ως στόπερ μπροστά του ξεκίνησαν οι Ποκόρνι και Ούγκο Σόουζα ενώ στα πλάγια της άμυνας βρέθηκε δεξιά ο Σιμόν και αριστερά ο Μαϊντάνα.

Στην μεσαία γραμμή οι Ρούμπεν Πέρεθ και Έμπο ξεκίνησαν πίσω από τον Πόμπο ενώ δεξιά και αριστερά στα δύο άκρα της επίθεσης έπαιξαν οι Χριστόπουλος και Σόουζα. Στην κορυφή της επίθεσης ο νεοαποκτηθής Μίγιτς.

Η Κηφισιά «πατούσε» καλύτερα, ο Παναθηναϊκός βρήκε το γκολ

Ο Παναθηναϊκός έκανε κάπως νωθρό ξεκίνημα σε σχέση με την Κηφισιά που καιροφυλαχθούσε να εκμεταλλευτεί οποιονδήποτε χώρο για να μία αντεπίθεση. Εκείνη ήταν που είχε την πρώτη μεγάλη στιγμή του αγώνα όταν στο 7' έγινε το κόρνερ από τον Πόμπο, ο Ποκόρνι έπιασε την κεφαλιά, με τον Λαφόν να λείπει από την εστία έπειτα από την κακή του έξοδο και τον Τεττέη να βγάζει την μπάλα που είχε πορεία προς την εστία.

Ο Παναθηναϊκός όμως ήταν εκείνος που στην πρώτη του καλή στιγμή βρήκε και το γκολ και μάλιστα με πρώην παιδί της Κηφισιάς.

Στο 21' ο Αντίνο πέρασε ωραία την μπάλα μέσα στην περιοχή, ο Τεττέη κοντρόλαρε, ντρίμπλαρε και δημιούργησε χώρο απέναντι στον αντίπαλό του κι εκτέλεσε άψογα στην απέναντι γωνία του Ραμίρες ανοίγοντας το σκορ. Ο Έλληνας φορ πέτυχε έτσι το πρώτο γκολ με την φανέλα του Παναθηναϊκού, την ώρα που ο Αργεντινός ασίστ έδωσε την πρώτη του ασίστ στο ντεμπούτο του.

Αντί να χρησιμοποιήσει το προβάδισμα αυτό ως καύσιμο, ο Παναθηναϊκός συνέχισε να μην πατάει καλά μη δημιουργώντας άλλη επικίνδυνη τελική, πέρα από ένα «ψαλιδάκι» του Τεττέη στο 32ο λεπτό, επιτρέποντας στην Κηφισιά να φτάσει τρεις φορές στην περιοχή του με αξιώσεις.

Πρώτα στο 33' με μία επικίνδυνη σέντρα σουτ του Πόμπο, έπειτα στο 35' με τον Μίγιτς, που εκτέλεσε μέσα από την περιοχή, αλλά τον πρόλαβε με τάκλιν ο Κυριακόπουλος και τέλος στο 42ο λεπτό, όταν ο Πόμπο εκτέλεσε από τα όρια της περιοχής, αλλά η μπάλα πέρασε λίγο άουτ.

Η Πόμπο το έχασε, ο Πετκόφ αποβλήθηκε και ο Παναθηναϊκός κλείδωσε το ματς

Η Κηφισιά ξεκίνησε καλύτερα και στο δεύτερο μέρος, με τον Λαφόν όμως να διατηρεί το προβάδισμα για τον Παναθηναϊκό σταματώντας δύο φορές τους αντιπάλους του, μία τον Αμανί και μία τον Πόμπο.

Πρώτα στο 54', όταν από μία κόντρα σε μία πάσα του Σιώπη, έφυγε στην πλάτη της άμυνας των «πρασίνων», ο Ιβοριανός κίπερ απέκρουσε και τέσσερα λεπτά αργότερα όταν ο Ισπανός σούταρε και ο κίπερ του «τριφυλλιού» έδιωξε ξανά με δυσκολία.

Ο Παναθηναϊκός απάντησε στις ευκαιρίες της Κηφισιάς με μία ωραία συνεργασία μεταξύ Κοντούρη και Ζαρουρί, που είχε ως αποτέλεσμα την εκτέλεση του πρώτου από το σημείο του πέναλτι, την οποία μπλόκαρε ο Ραμίρες με διπλή προσπάθεια.

Στο 63ο λεπτό ο Πέτκοφ, που είχε περάσει στο ματς ως αλλαγή στο 11ο λεπτό στην θέση του τραυματία Ποκόρνι, αντίκρισε δεύτερη κίτρινη, μετά από σκληρό φάουλ στον Σιώπη με αποτέλεσμα να αφήσει την ομάδα του με δέκα παίκτες.



Η εξέλιξη αυτή έδωσε πλεονέκτημα στο «τριφύλλι» που στο 77ο λεπτό λίγο έλειψε να κλειδώσει το ματς, αλλά ο Μπακασέτας αστόχησε μέσα από την περιοχή της Κηφισιάς από πολύ καλή θέση έπειτα από την πάσα που του έκανε ο Ζαρουρί.

Ότι δεν πέτυχε εκεί ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, το κατάφερε ο Σφιντέρσκι λίγα λεπτά μετά. Ο Καλάμπρια έβγαλε με υπέροχη μπαλιά στην πλάτη της άμυνας της Κηφισιάς τον Πολωνό φορ κι εκείνος τελείωσε υποδειγματικά τη φάση για το 2-0 σε μία συνεργασία ανάλογη με εκείνη που είχαν κάνει ο δυό τους στο «Κλ. Βικελίδης».

Τρία λεπτά μετά ο Ταμπόρδα έδωσε διαστάσεις στη νίκη των «πρασίνων» κάνοντας το 3-0. Ξανά ο Σφιντέρσκι ξέφυγε από την άμυνα της Κηφισιάς, γύρισε κι εκτέλεσε αντί να δώσει στον Ρενάτο, η μπάλα κόντραρε και στην εξέλιξη της φάσης ο Ταμπόρδα πήρε το ριμπάουντ και σκόραρε, διαμορφώνοντας έτσι το τελικό σκορ της αναμέτρησης.

MAN OF THE MATCH: Ανδρέας Τεττέη. Η μοίρα τα έφερε έτσι ώστε να σκοράρει το πρώτο του γκολ με τον Παναθηναϊκό απέναντι στην μεγάλη του αγάπη, την Κηφισιά. Εντελώς προσωπικό γκολ αυτό που άνοιξε τον δρόμο για την σημερινή νίκη του Τριφυλλιού. Φανταστική προσπάθεια και τελείωμα από την Έλληνα στράικερ. Διέλυσε δύο γραμμές άμυνας του αντιπάλου.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ: Σωτήρης Κοντούρης. Πολύ καλό ντεμπούτο για τον Έλληνα κεντρικό μέσο. Έκοψε, μοίρασε, δημιούργησε με μακρινές και κοντινές μεταβιβάσεις, απείλησε και έκανε ένα γεμάτο ματς στον άξονα του Παναθηναϊκού. Στην ίδια κατηγορία και ο Σαντίνο Αντίνο που ενώ θέλει χρόνο προσαρμογής, κατάφερε να δώσει την ασίστ στον Τεττέη και να έχει μια καλή εικόνα. Δεν γίνεται να μην συμπεριλάβουμε και τον Λαφόν, ο οποίος κράτησε το μηδέν σε τρεις περιπτώσεις στην έναρξη του δευτέρου μέρους.

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Ο Πέτκοφ με μία εντελώς πρόχειρη ενέργεια πάνω στον Σιώπη, άφησε την Κηφισιά με παίκτη λιγότερο από το 62', έχοντας δει δύο κίτρινες κάρτες σε λιγότερο από πενήντα λεπτά.

Η ΓΚΑΦΑ: Ο Πόμπο στο 54' είχε όλο τον χρόνο και τον χώρο για να εκτελέσει στο τετ α τετ με τον Λαφόν. Άργησε χαρακτηριστικά, έδωσε την δυνατότητα στον Γάλλο κίπερ να βγει από την εστία του και να μπλοκάρει.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Χωρίς προβλήματα η διαιτησία του Παπαδόπουλου απόψε στη Λεωφόρο. Δεν του... έκατσε η δύσκολη φάση, δεν είχε θέματα στον πειθαρχικό έλεγχο με εξαίρεση μια φάση όπου έδειξε κίτρινη σε λάθος παίκτη της Κηφισιάς και το διόρθωσε.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Με τους νέους να είναι ωραίοι(Τεττέη, Κοντούρης, Αντίνο) και τον Λαφόν να δείχνει τα αντανακλαστικά του όποτε χρειάστηκε, ο Παναθηναϊκός νίκησε την Κηφισιά και επέστρεψε στις νίκες στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Ενδεκάδες:

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Ίνγκασον, Γεντβάι, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Σιώπης (68' Μπακασέτας), Κοντούρης (79' Ταμπόρδα), Ρενάτο, Παντελίδης (58' Ζαρουρί), Αντίνο (79' Τσέριν), Τεττέη (79' Σφιντέρσκι).

Κηφισιά: Ραμίρες, Ποκόρνι (11' Πετκόφ), Σόουζα, Σιμόν, Μαϊντάνα (61΄Κονατέ), Ρούμπεν (46' Αμανί), Έμπο, Πόμπο, Χριστόπουλος (46' Αντονίσε), Σόουζα, Μίγιτς (56' Θεοδωρίδης).