Ο Φούντας σκόραρε δύο φορές και ο ΟΦΗ έφυγε νικητής από το Περιστέρι με το 2-1 επί του Ατρομήτου, βρίσκοντας πλέον θέση στο γκρουπ «5-8».

Ο ΟΦΗ συνεχίζει την ανοδική του πορεία με τον Χρήστο Κόντη στον πάγκο, αφού πέρασε και από το Περιστέρι με σπουδαία νίκη με 2-1 κόντρα στον Ατρόμητο. Πρωταγωνιστής του τεράστιου διπλού που φέρνει τους Κρητικούς στα playoffs για τις θέσεις 5-8 ήταν ο Ταξιάρχης Φούντας.

Με τον Έλληνα τεχνικό στο νέο έτος ο ΟΦΗ έχει τρεις νίκες σε τέσσερα ματς πρωταθλήματος και την πρόκριση επί της ΑΕΚ στο Κύπελλο. Ο Ατρόμητος, αντίθετα, μετά την ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί την έδρα του κι έτσι έμεινε στο -4 από τον ΟΦΗ.

Η διάταξη των ομάδων

Ο Ατρόμητος ξεκίνησε με τον Χουτεσιώτης στο τέρμα, δεξί μπακ ήταν ο Μουντές, αριστερό ο Ούρονεν και στόπερ ήταν οι Σταυρόπουλος, Μανσούρ. Στα χαφ οι Τσιγγάρας, Μουτουσαμί, δεξιά ο Γιουμπιτάνα, αριστερά ο Μπάκου και ο Τσούμπερ έπαιξε κοντά στον Τσαντίλα.

Ο ΟΦΗ είχε τον Χριστογεώργο στο τέρμα, δεξί μπαχ χαφ ήταν ο Γκονζάλες, αριστερό ο Χατζηθεοδωρίδης και τριάδα στην άμυνα οι Πουγγούρας, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας. Στα χαφ έπαιξαν οι Ανδρούτσος, Αποστολάκης, δεξιά ο Φούντας, αριστερά ο Νους και στην κορυφή ο Ισέκα.

Γκολ ο Φούντας

Ο ΟΦΗ ήταν πιο απειλητικός στο ξεκίνημα και μόλις στο 3' άγγιξε το γκολ. Ο Νους πέρασε στο σπριντ τον Σταυρόπουλο, πέρασε και τον Χουτεσιώτη και ο Μανσούρ έδιωξε σε κόρνερ, πριν σπρώξει ο Αργεντινός τη μπάλα στα δίχτυα.

Στο 15', όμως, έγινε το 1-0 για τους Κρητικούς. Ο Χουτεσιώτης έκανε φάουλ έξω και δεξιά από τη μεγάλη περιοχή. Ο Γκονζάλες αντί για γέμισμα έστρωσε στο ημικύκλιο και ο Φούντας με δεξί πλασέ έστειλε τη μπάλα στην αριστερή γωνία του Χουτεσιώτη. Θαυμάσιο γκολ.

Απάντησε ο Μουτουσαμί

Ο Ατρόμητος δεν άργησε να απαντήσει. Σε πίεση ψηλά στο 22' ο Ο Μπάκου έστρωσε στον Μουτουσαμί, αυτός από το ημικύκλιο έκανε το αριστερό πλασέ, η μπάλα κόντραρε στον Πούγγουρα, κρέμασε τον Χριστογεώργο και κατέληξε στην αριστερή γωνία.

Ο ΟΦΗ στο 36' σκόραρε, αλλά το γκολ δεν μέτρησε. Ο Αποστολάκης έκανε την κάθετη στον Νους, αυτός έσκαψε πάνω από τον Χουτεσιώτη, η μπάλα βρήκε το αριστερό δοκάρι και στην επαναφορά ο Αργεντινός την έστειλε στα δίχτυα, αλλά ήταν εκτεθειμένος.

Νέο χτύπημα του Φούντα

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε άσχημα για τους Περιστεριώτες. Στο 48' τραυματίστηκε κι αντικαταστάθηκε ο Γιουμπιτάνα. Πριν προλάνουν οι γηπεδούχοι να προσαρμοστούν, δέχθηκαν το 2-1 στο 49'. Κάθετη του Ανδρούτσου, αριστερό πλασέ του Αποστολάκη, ο Χουτεσιώτης βρήκε τη μπάλα, αυτή πήγε στο αριστερό δοκάρι και ο Φούντας στην επαναφορά με κεφαλιά την έστειλε στα δίχτυα.

Ο Ατρόμητος προσπάθησε ν' απαντήσει ξανά, αλλά οι Κρητικοί αμύνονταν καλά. Στο 58' κόρνερ του Ούρονεν, πλασέ του Σταυρόπουλου στη μικρή περιοχή, έφυγε αρκετά μέτρα άουτ η μπάλα και στο 59' γύρισμα του Μουντέ από δεξιά, πλασέ του Τσαντίλα στο ύψος του πέναλτι, κόντραρε στον Πούγγουρα.

Ακυρώθηκε κόκκινη

Στο 65' ο Τσούμπερ πέρασε στον Τσαντίλα, αυτός δέχθηκε το τράβγημα του Λαμπρόπουλου πριν μπει στην περιοχή και ο Φωτιάς έδωσε φάουλ και κόκκινη στον στόπερ του ΟΦΗ. Η φάση ελέγχθηκε και η κόκκινη ακυρώθηκε, αφού ο φορ των γηπεδούχων, όπως φάνηκε στο ημιαυτόματο είχε για εκατοστά πιο μπροστά το γόνατό του.

Στο 67' ο Φούντας άγγιξε το χατ τρικ. Ο Σταυρόπουλος γύρισε με το κεφάλι απρόσεκτα, ο Φούντας απέφυγε τον Χουτεσιώτη, αλλά από πλάγια δεξιά πλάσαρε στην εξωτερική πλευρά των διχτύων.

Στο 70' ο Μπάκου σούταρε ο Χριστογεώργος απέκρουσε, αλλά δόθηκε οφσάιντ στον παίκτη του Ατρόμητου, που φάνηκε να καλύπτεται. Στο 71' αριστερό σουτ του Τσιγγάρα λίγο εκτός περιοχής, έφυγε άουτ η μπάλα.

Ο Κέρκεζ έριξε στη μάχη και τον Φαν Βέερτ για να βρει την ισοφάριση. Στο 84' από πλάγιο του Μουντέ, η μπάλα πέρασε από Φαν Βέερτ, Χριστογεώργο, δεν βρέθηκε άλλος παίκτης των γηπεδούχων στη φάση, ο Γκονζάλες απομάκρυνε ένα μέτρο από τη γραμμή δίνοντας ύψος στη μπάλα και μπλόκαρε ο γκολκίπερ του ΟΦΗ. Στο 87' κεφαλιά του Μπάκου από τη μικρή περιοχή κατέληξε στην εξωτερική πλευρά των διχτύων.

Ο Ατρόμητος έψαξε με... λύσσα στο φινάλε το 2-2. Στο 93' δεξί σουτ του Μπάκου κόντραρε στον Αποστολάκη κι έφυγε κόρνερ και στην εξέλιξη σουτ του Τσούμπερ κόντραρε στα σώματα και πέρασε ξανά κόρνερ. Στην εξέλιξη και του νέου κόρνερ κεφαλιά του Τσαντίλα, ενώ είχε καλύτερη ισορροπία ο Τσακμάκης, έφυγε άουτ. Στο 95' έφυγε ψηλά άουτ το σουτ του Τσακμάκη από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής.

MVP: Ο Ταξιάρχης Φούντας με δύο γκολ που έδωσαν και τη νίκη στην ομάδα του είναι φυσικά ο μεγάλος πρωταγωνιστής.

Στο ύψος τους: Αποστολάκης, Νους, Γκονζάλες έκαναν μεγάλο ματς.

Αδύναμος κρίκος: Οι Μανσούρ, Σταυρόπουλος ανασταλτικά είχαν θέματα και ο Τσούμπερ επιθετικά δεν έδωσε αυτά που μπορεί, σύμφωνα με την ποιότητά του.

Η γκάφα: Στο πρώτο γκολ όλος ο Ατρόμητος «κοιμήθηκε» και δεν υπήρχε παίκτης να κινηθεί στο ημικύκλιο. Στο δεύτερο, τόσο οι χαφ, όσο και οι κεντρικοί αμυντικοί αδράνησαν.

Το στραγάλι: Ο Φωτιάς δεν είχε ιδιαίτερα προβλήματα.

Το ταμείο του GAZZETTA: Δίκαιη η νίκη του ΟΦΗ, ο οποίος ήταν πιο απειλητικός κι έβγαλε ποιότητα σε συγκεκριμένα σημεία που του έφεραν και τα γκολ.

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Σταυρόπουλος, Τσιγγάρας (80' Φαν Βέερτ), Γιουμπιτάνα (48' Τζοβάρας), Μούντες, Τσαντίλας, Ούρονεv, Μπάκου, Μανσούρ (73' Τσακμάκης), Τσούμπερ, Μουτουσαμί.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Γκονζάλες, Χατζηθεοδωρίδης (77' Βούκοτιτς), Πουγγούρας, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας (68' Χριστόπουλος), Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Φούντας (68' Σενγκέλια), Νους (85' Νέιρα), Ισέκα (77' Θεοδοσουλάκης).