Με κεφαλιά του Μπάρναμπας Βάργκα στο 57' η ΑΕΚ προηγήθηκε, αλλά ο Ολυμπιακός ισοφάρισε στο 90' +16' με πέναλτι του Ταρέμι που καταλογίστηκε μέσω VAR για ανατροπή του Λουίζ από τον Μουκουντί.

Ντέρμπι για γερά νεύρα στη Νέα Φιλαδέλφεια, με τον Ολυμπιακό να ισοφαρίζει στο 106' με εύστοχο πέναλτι του Ταρέμι και να παίρνει στο φινάλε τον βαθμό της ισοπαλίας (1-1). Η ΑΕΚ είχε προηγηθεί στο 59' με τον Βάργκα που είχε περάσει μόλις στο ματς, είχε δοκάρι με τον Πινέδα λίγο αργότερα, αλλά στο τέλος με το πέναλτι που δόθηκε μέσω VAR στην εκπνοή των καθυστερήσεων ΑΕΚ και Ολυμπιακός μοιράστηκαν από έναν βαθμό.

ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Έτσι ξεκίνησαν

Ο Μάρκο Νίκολιτς επανέφερε τον Ζίνι στην ενδεκάδα της ΑΕΚ πλάι στον Γιόβιτς στην επίθεση. Ο Στρακόσα ήταν στο τέρμα, οι Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα αποτελούσαν την τετράδα στην άμυνα, με τους Μαρίν και Πινέδα στον άξονα της μεσαίας γραμμής και τους Γκατσίνοβιτς και Λιούμπισιτς στην αριστερή και δεξιά πλευρά αντίστοιχα. Για τον Ολυμπιακό ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ξεκίνησε με τον Τζολάκη στην εστία, τους Ορτέγα, Ρέτσο, Μπιανκόν, Κοστίνια τετράδα στην άμυνα, τους Σιπιόνι και Έσε στον άξονα της μεσαίας γραμμής, με τον Τσικίνιο μπροστά τους, τους Ποντένσε και Ροντινέι αριστερά και δεξιά αντίστοιχα και τον Ταρέμι στην κορυφή της επίθεσης.

Ο Ολυμπιακός με «όπλο» το πρέσινγκ είχε το πάνω χέρι απέναντι στην ΑΕΚ

Καθ' όλη τη διάρκεια του πρώτου μέρους ο Ολυμπιακός δημιουργούσε μεγάλο πρόβλημα στην ΑΕΚ στο πρέσινγκ που ασκούσε ψηλά στην άμυνά της δυσκολεύοντας την πολύ στο build up. Η πρώτη σημαντική ευκαιρία στο ντέρμπι ανήκε στους ερυθρόλευκους με τον Στρακόσα να σώζει την Ένωση. Στο 19' ο Ορτέγα γύρισε μέσα στην περιοχή, ο Πήλιος έχασε το μαρκάρισμα του Ροντινέι στο δεύτερο δοκάρι και ο τελευταίος πήγε με τη μία να σκοράρει, αλλά ο Αλβανός γκολκίπερ της ΑΕΚ απέκρουσε πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή.

Η ΑΕΚ απάντησε δύο λεπτά αργότερα, στο 21', με τον Γκατσίνοβιτς να γυρίζει μέσα στην περιοχή για τον Ζίνι και τον Ανγκολέζο φορ να ξεφεύγει από τον Μπιανκόν και με γυριστό να βρίσκει σε ετοιμότητα τον Τζολάκη που μπλόκαρε. Ο Ολυμπιακός άρχισε να παίρνει όλο και περισσότερο μέτρα στο γήπεδο, παίζοντας συνεχώς στο μισό της ΑΕΚ, η οποία δεν μπορούσε να χτυπήσει στην κόντρα, ούτε και να πάρει δεύτερες μπάλες στον άξονα.

Στο 30' ο Τσικίνιο από πλεονεκτική θέση μέσα στην περιοχή πλάσαρε πάνω στον Στρακόσα, ενώ στο 38' από γύρισμα του Ορτέγα, ο Ταρέμι «όπλισε», αλλά ο Ρέλβας με καθοριστικό τάκλιν έκοψε την πορεία της μπάλας. Η ΑΕΚ από την πλευρά της πέραν της φάσης με τον Ζίνι δεν είχε καμία άλλη αξιόλογη στιγμή έχοντας μεγάλο πρόβλημα στο να κρατήσει μπάλα και να σπάσει την ερυθρόλευκη πίεση.

Ο Βάργκα σκόραρε με το που μπήκε στο ματς, αλλά ο Ταρέμι στο τέλος έσωσε τον Ολυμπιακό

Με την έναρξη του δευτέρου μέρους ο Νίκολιτς άλλαξε τον Λιούμπισιτς, περνώντας στο ματς τον Κοϊτά, με τον Μαυριτανό να παίζει αριστερά και τον Γκατσίνοβιτς δεξιά. Ο Ολυμπιακός είχε ξανά την μπάλα στα πόδια του και στο 51' μετά τη σέντρα του Ποντένσε, ο Ταρέμι έπιασε την κεφαλιά, αλλά ο Στρακόσα μπλόκαρε σταθερά. Ο Νίκολιτς προχώρησε πριν βγει η μια ώρα παιχνιδιού και σε δεύτερη αλλαγή με τον Βάργκα να αντικαθιστά τον Ζίνι στην επίθεση και το ένστικτο του σκόρερ του Ούγγρου φορ μίλησε δύο λεπτά αργότερα. Ο Μάριν εκτέλεσε το κόρνερ και ο Βάργκα στο 59' με δυνατή κεφαλιά νίκησε τον Τζολάκη και έκανε το 1-0 για την Ένωση, σκοράροντας το πρώτο του τέρμα με την κιτρινόμαυρη φανέλα.

Η ΑΕΚ είχε πάρει ψυχολογία και στο 68' από μια ακόμα στατική φάση άγγιξε το δεύτερο γκολ. Ο Μαρίν εκτέλεσε το φάουλ, ο Βάργκα πήρε την κεφαλιά, ο Τζολάκης απέκρουσε με το ένα χέρι την προβολή του Γιόβιτς και ο Πινέδα από κοντά σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι. Ο Μεντιλίμπαρ έβγαλε Κοστίνια και Τσικίνιο και πέρασε Ζέλσον Μαρτίνς και Αντρέ Λουίζ στο ντεμπούτο του, ενώ ο Νίκολιτς λίγο πιο μετά πέρασε τον Ζοάο Μάριο αντί του Γκατσίνοβιτς φέρνοντας τον Κοϊτά δεξιά. Οι ερυθρόλευκοι εξακολουθούσαν να πρεσάρουν ψηλά την άμυνα της ΑΕΚ, χωρίς όμως να μπορούν να το εκμεταλλευτούν, με ένα σουτ του Αντρέ Λουίζ στο 76' να περνάει αρκετά εκτός εστίας.

Μπαίνοντας στο τελευταίο τέταρτο ο Ολυμπιακός όντας πίσω στο σκορ προσπάθησε να πάρει μπάλα και να βγει μπροστά, με την ΑΕΚ να ψάχνει την κόντρα. Ο Μεντιλίμπαρ άλλαξε Έσε και Ποντένσε με Μουζακίτη και Γιαζίτζι, με τον Νίκολιτς να απαντάει με Κουτέσα αντί Γιόβιτς. Ο τέταρτος έβγαλε 11 λεπτά καθυστερήσεων και στο τέταρτο οι ερυθρόλευκοι είχαν τεράστια στιγμή για να ισοφαρίσουν, αλλά ο Στρακόσα ήταν σε ετοιμότητα στη γωνία του. Στο δέκατο λεπτό των καθυστερήσεων πάλι ο Στρακόσα είχε απάντηση σε κοντινό πλασέ του Γιαζίτζι, ωστόσο ο Μάκελι κλήθηκε στο VAR για να δει το μαρκάρισμα του Μουκουντί στον Αντρέ Λουίζ. Ο Ολλανδός τσέκαρε, έκρινε πως υπήρχε παράβαση. Ο Ταρέμι εκτέλεσε ψύχραιμα στο 106', έγραψε το 1-1 και ο Ολυμπιακός έφυγε με την ισοπαλία από τη Νέα Φιλαδέλφεια.

MVP: Φοβερό ματς από τον Ρέλβας στο κέντρο της άμυνας της ΑΕΚ, όπου καθάριζε τα πάντα.

Στο ύψος τους: Μεγάλες αποκρούσεις από τον Στρακόσα που ήταν ακόμα μια φορά εξαιρετικός στην εστία της ΑΕΚ. Πολύ καλό παιχνίδι από τον Εσε στον άξονα με αρκετές κερδισμένες μονομαχίες και δεύτερες μπάλες για τον Ολυμπιακό.

Αδύναμος κρίκος: Ο Λιούμπισιτς ήταν σε κακή βραδιά και σωστά αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο με τον Κοϊτα που έδωσε πολλή ενέργεια.

Η γκάφα: Την έκανε η ερυθρόλευκη άμυνα στη στατική φάση που έφερε το προβάδισμα της ΑΕΚ με την κεφαλιά του Βάργκα.

Το στραγάλι: Στην ΑΕΚ φώναξαν για κόκκινη στον Ποντένσε για χτύπημα εκτός φάσης στον Ρότα στο 60'. Ο Μάκελι έδειξε κίτρινη στον Πορτογάλο, ενώ δεν υπήρξε κάποια παρέμβαση του VAR. Στο τέλος οι κιτρινόμαυροι ήταν έξαλλοι με την απόφαση του Μάκελι που κλήθηκε στο VAR από τον Ντιέπερινκ για να δει τη φάση του Μουκουντί με τον Αντρέ Λουίζ, δείχνοντας τελικά την άσπρη βούλα.

Το ταμείο του Gazzetta: Ο Ολυμπιακός είχε το πάνω χέρι στο πρώτο ημίχρονο δημιουργώντας μεγάλο πρόβλημα στην ΑΕΚ με το πρέσινγκ ψηλά, αλλά τα τελειώματα του δεν ήταν καλά. Στο δεύτερο η ΑΕΚ βρήκε γκολ με τον Βάργκα με το που πέρασε στο ματς, πήρε ψυχολογία και με τις αλλαγές του Νίκολιτς έδειξε πολύ βελτιωμένο πρόσωπο, απέναντι σε έναν Ολυμπιακό που δεν μπορούσε να δημιουργήσει σοβαρές απειλές. Τελικώς οι ερυθρόλευκοι κατάφεραν με το πέναλτι στο φινάλε να φύγουν με τον βαθμό της ισοπαλίας από την Allwyn Arena.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Μαρίν, Πινέδα, Γκατσίνοβιτς (75' Ζοάο Μάριο), Λιούμπισιτς (46' Κοϊτά), Ζίνι (57' Βάργκα), Γιόβιτς (85' Κουτέσα)

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ορτέγα (92' Μπρούνο), Ρέτσος, Μπιανκόν, Κοστίνια (71' Ζέλσον Μαρτίνς), Σιπιόνι, Έσε (85' Μουζακίτης), Ποντένσε (85' Γιαζίτζι), Ροντινέι, Τσικίνιο (71' Αντρέ Λουίζ), Ταρέμι