Με τους φίλους της να έχουν μετατρέψει σε Λάρισα το Πανθεσσαλικό, η ΑΕΛ Novibet επικράτησε 2-0 στον Βόλο, με τον Τούπτα να σκοράρει δύο φορές και την αποβολή του Κάργα να κάνει ακόμη πιο εύκολη την αποστολή των «βυσσινί» που ονειρεύονται το «5-8».

Δεν σταματάει να καλπάζει το... αλογάκι. Η ΑΕΛ Novibet πέρασε και από το Πανθεσσαλικό επικρατώντας με 2-0 του Βόλου και πετυχαίνοντας την τρίτη συνεχόμενη νίκη της έφτασε τους 19 βαθμούς πιάνοντας την Κηφισιά στην 9η θέση και έκανε πέντε τα συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς να χάσει. Οι Βολιώτες με την σειρά τους έμειναν στους 25 και την 7η θέση. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Τούπτα που κέρδισε πέναλτι, το έχασε και πέτυχε και τα δύο γκολ!!!

Πως κατέβηκαν οι δύο ομάδες

Ο Χουάν Φεράντο κατέβασε τον Βόλο με 4-2-3-1 και τον Σιαμπάνη στο τέρμα, τον Σόρια δεξί μπακ, τον Αμπάντα αριστερό και τους Κάργα και Χέρμανσον στα στόπερ. Αμυντικά χαφ ήταν οι Γροσδής και Κόμπα με τον Τζόκα δεξί εξτρέμ, τον Λάμπρου αριστερό και πίσω από τον Μακνί τον Χουάνπι.

Από την πλευρά του ο Σάββας Παντελίδης κατέβασε την ΑΕΛ Novibet με 3-4-3. Ο Αναγωνστόπουλος ήταν κάτω από τα δοκάρια, οι Ηλιάδης, Μπατουμπινσικά και Φερίγκρα στα σρόπερ με τον Μασόν να έχει όλη την δεξιά πλευρά και τον Όλαφσον όλη την αριστερή. Αμυντικά χαφ ήταν οι Πέρες και Σουρλής με τους Τούπτα, Σαγάλ και Μούργο να είναι η τριπλέτα μπροστά αλλάζοντας συνεχώς θέσεις.

Από δύο ευκαιρίες για Βόλο και ΑΕΛ Novibet

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο ημίχρονο. Ένα ημίχρονο στο οποίο αρχικά υπήρχε ισορροπία με τις δύο ομάδες να έχουν από δύο καλές ευκαιρίες για να ανοίξουν το σκορ. Αρχικά στο 14' ο Λάμπρου βρέθηκε απέναντι από τον Αναγνωστόπουλο με τον τερματοφύλακα των φιλοξενουμένων να τον νικάει με εξαιρετική επέμβαση.

Έξι λεπτά αργότερα η ΑΕΛ Novibet έφτασε κοντά στο γκολ, αλλά ο Τούπτα μετά την ωραία πάσα του Πέρες δεν μπόρεσε να σκοράρει στέλνοντας τη μπάλα άουτ. Οι άλλες φάσεις ήταν με τον Μακνί να πιάνει την κεφαλιά αλλά να στέλνει τη μπάλα άουτ και τον Σαγάλ να προλαβαίνει με το κεφάλι τον Σιαμπάνη αλλά ο Κάργας να διώχνει πριν η μπάλα καταλήξει στα δίχτυα.

Χαμένο πέναλτι και γκολ στο επόμενο λεπτό ο Τούπτα

Έτσι, χωρίς γκολ φτάσαμε στο 33' λεπτό στο οποίο κρίθηκε ένα μεγάλο μέρος του αγώνα. Συγκεκριμένα και μετά από φάση διαρκείας ο Τούπτα έκανε το σουτ με τον Κάργα να διώχνει τη μπάλα με το χέρι πάνω στην γραμμή. Αρχικά ο Κατοίκος δεν έδωσε πέναλτι, αλλά το έκανε μετά από εξέταση του VAR δείχνοντας και κόκκινη στον κεντρικό αμυντικό του Βόλου.

Ο Σλοβάκος εκτέλεσε κάκιστα την εσχάτη των ποινών με τον Σιαμπάνη να τον νικάει, αλλά στο κόρνερ που εκτελέστηκε ο Τούπτα με κοντινή κεφαλιά στο 39' έκανε το 1-0 για τους «βυσσινί».

Και πάλι ο Σλοβάκος μίλησε στο τέλος των καθυστερήσεων

Τα πράγματα για τους φιλοξενούμενους έγινε ακόμα καλύτερα στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων όταν μετά από ασίστ του Μούργου ο Τούπτα έκανε το 2-0 πετυχαίνοντας το δεύτερο προσωπικό του τέρμα.

Διαδικαστικό το δεύτερο με την ΑΕΛ να κρατάει με άνεση και να παίρνει τη νίκη

Στο δεύτερο ημίχρονο η άμυνα Παντελίδη, αυτή που έχει φέρει την ΑΕΛ Novibet να κρατάει ένα αήττητο σερί 5 ματς, κράτησε με άνεση το μηδέν πίσω παίρνοντας μια πολύ σημαντική νίκη!

MVP: Με χρονική σειρά, έχασε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία της ομάδας του, κέρδισε πέναλτι, το έχασε και πέτυχε δύο γκολ. Ε τι άλλο να κάνει ο Λιούμπομιρ Τούπτα για να αναδειχθεί πολυτιμότερος του αγώνα;

Στο ύψος τους: Ο καλός τερματοφύλακας φαίνεται όταν είναι εκεί την στιγμή που η ομάδα του τον χρειαστεί και ο Αναγνωστόπουλος στις λίγες φορές που χρειάστηκε ήταν εξαιρετικός. Φυσικά και όλη η άμυνα μαζί με τους πλάγιους (Όλαφσον, Μασόν) στάθηκαν στο ύψος τους.

Αδύναμος κρίκος: Θα βάζαμε τον Κάργα με το πέναλτι που έκανε, αλλά από την άλλη η μπάλα πήγαινε στα δίχτυα και προσπάθησε να γλιτώσει την ομάδα του.

Η γκάφα: Την έκανε ο MVP Τούπτα καθώς το πέναλτι που εκτέλεσε ήταν όντως τραγικό.

Το στραγάλι: Η αλήθεια είναι πως ο Κατοίκος κανείς δεν μπορεί να καταλάβει γιατί χρειάστηκε το VAR για να δώσει το χέρι του Κάργα.

Το ταμείο του GAZZETTA: Η ΑΕΛ Novibet συνεχίζει να καλπάζει από την στιγμή που ανέλαβε ο Παντελίδης. Το έκανε και στο Πανθεσσαλικό κερδίζοντας απόλυτα δίκαια τον μέτριο Βόλο φτάνοντας έτσι τους 19 βαθμούς.

Οι συνθέσεις του αγώνα

Βόλος (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Σόρια, Χέρμανσον, Κάργας, Αμπαντά (53′ Φορτούνα), Κόμπα, Γρόσδης (46′ Μύγας), Τζόκα (74′ Ουρτάδο), Χουάνπι (41′ Αγιάκουα), Λάμπρου, Μακνί (53΄Γκονζάλες).

ΑΕΛ (Σάββας Παντελίδης): Αναγνωστόπουλος, Φερίγκρα, Ηλιάδης (73′ Ατανάσοφ), Μπατουμπινσικά, Μασόν, Όλαφσον, Σουρλής (73′ Γκαράτε), Πέρες (85′ Χατζηστραβός), Μούργος (60′ Ναόρ), Τούπτα, Σαγάλ (85′ Κοσσονού).