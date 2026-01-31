Ο Αρης με το γκολ του Φαμπιάνο… απέδρασε νικητής (0-1) από το Αγρίνιο, κόντρα στον Παναιτωλικό που έπαιζε από το 24’ με δέκα παίκτες και βυθίζεται βαθμολογικά μετά την 6η σερί ήττα του!

Ο Άρης πέρασε από την έδρα του Παναιτωλικού με 0-1. Εκεί που δεν σκόραραν οι επιθετικοί του έβαλε γκολ ο Φαμπιάνο και ενώ ο Παναιτωλικός είχε μείνει με 10 παίκτες λόγω της αποβολής του Χότζα στο 24'.

Παναιτωλικός - Άρης: Πως ξεκίνησαν οι 2 ομάδες

Η διάταξη του γηπεδούχου Παναιτωλικού απέναντι στον Άρη κινήθηκε σε προσέγγιση 3-4-1-2: Κουτσερένκο ο γκολκίπερ, άμυνα με Μλάντεν, Ουναϊ Γκαρσία και Γκράναθ, κέντρο με Μανρίκε, Μποουχαλάκη, Νικολάου και Μαυρία και Ματσάν πίσω από τους Σμυρλή και Χότζα.

Από την άλλη ιδού ο σχηματισμός του Άρη σε 4-2-3-1: Αθανασιάδης γκολκίπερ, άμυνα με Φαντινγκά, Σούντμπεργκ, Φαμπιάνο και Τεχέρο. Κέντρο με Μόντσου και Ράτσιτς, Γιένσεν πίσω από τον φορ Μορόν και στα 2 άκρα οι Μισεουί και Πέρεθ.

Αποβολή ο Χότζα και μεγάλες επεμβάσεις ο Κουτσερένκο και οι 1-11 τελικές

Στο πρώτο 45λεπτο ο Παναιτωλικός έμεινε με 10 παίκτες και εκεί που θα μπορούσε να γίνει πιο απειλητικός άρχισε να δέχεται πολύ πιο μεγάλη πίεση από τον Άρη. Στο 13' υπήρξε απίθανη φάση με τον Μισεουί. Βρήκε την μπάλα με το καλάμι και όχι γεμάτα από θέση βολής και την έστειλε έξω.

Στο 20' αποκρούστηκε πολύ δύσκολα το φάουλ του Παναιτωλικού. Εκτελεστής στο φάουλ ήταν ο Ματσάν. Στο 21' είχε χαμένο τετ α τετ ο Μορόν Τέσσερα λεπτά μετά την φάση του Ματσάν (στο 24' δηλαδή) αποβλήθηκε ο Χότζα για επικίνδυνο μαρκάρισμα από πίσω στον Μισεουί. Ο ρέφερι Παπαπέτρου τον απέβαλλε σε 2ο χρόνο μετά από on field review.

Στο 27' υπήρξε τεράστια επέμβαση του πορτιέρε του Παναιτωλικού στο φάουλ του Μόντσου. Ο Κουτσερένκο έβγαλε και το σουτ του Πέρεθ στο 33'. Λίγο πριν το τέλος του πρώτου μέρους ο Μισεουί - είχε και αυτός - σουτ έξω με τον Άρη να κλείνει το πρώτο 45λεπτο με 11 τελικές υπέρ του και ενώ ο Παναιτωλικός είχε μία.

Φανταστικός Κουτσερένκο και στην επανάληψη αλλά ο Άρης βρήκε το γκολ

Ο Ουκρανός γκολκίπερ του Παναιτωλικού ήταν φοβερός και στο 2ο μέρος. Στο 53' ο Κουτσερένκο είχε δύο νέες μεγάλες επεμβάσεις. Μία σε τετ α τετ του Μορόν και μία στην ίδια φάση πάνω στον Ράτσιτς. Ακολούθως ο Μορόν επιχείρησε ξανά να απειλήσει.

Στο 78' ο Άρης βρήκε την λύση στο γκολ. Ένα 'γέμισμα' της μπάλας ο Ντουντού και ο Φαμπιάνο με κεφαλιά που βρήκε και στον Γκράναθ έκανε το 0-1. Ο Άρης έψαξε και 2ο γκολ με τον Μορόν αλλά ο Κουτσερένκο ήταν πάλι εκεί.

MVP: Ο Κουτσερένκο. Φοβερή εμφάνιση και έως ένα σημείο έβγαζε τα πάντα. Νικήθηκε από την κεφαλιά του Φαμπιάνο που άλλαξε και κάπως πορεία πάνω στον Γκράναθ.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Ο Φαμπιάνο για το γκολ του για το 0-1 στο παιχνίδι Άρης - Παναιτωλικός. Κυρίως για αυτό. Μεγάλη η προσπάθεια των αμυντικών των Αγρινιωτών που αδράνησαν πάντως στο γκολ του Άρη.



ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Η μεσοεπιθετική γραμμή του Παναιτωλικού. Με εξαίρεση ένα φάουλ του Ματσάν δεν δημιούργησε σωστά και δεν απείλησε. Εδώ μπαίνει και ο Μορόν που είτε ήταν κακός στις τελικές του προσπάθειες είτε νικήθηκε από τον Κουτσερένκο.

Η ΓΚΑΦΑ: Η κίνηση του νεαρού Χότζα, πιθανώς λόγω απειρίας του, να πάει πίσω από τον Μισεουί με τέτοιον τρόπο. Κατόπιν τούτου αποβλήθηκε με κόκκινη. Εδώ μπαίνει και η φάση του 0-1.



ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Υπήρξαν ορισμένα λάθη σε επίπεδο φάουλ και καρτών στον αγώνα. Στην φάση της αποβολής του Χότζα ο Παπαπέτρου κλήθηκε για on field review και έδωσε κόκκινη σε 2ο χρόνο.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ο Άρης ειδικά από την στιγμή που ο Παναιτωλικός έμεινε με 10 παίκτες ήταν ανώτερος και έφτιαξε αρκετές φάσεις. Θα μπορούσε να είχε νικήσει και με πιο μεγάλο σκορ από το 0-1.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ: Κουτσερένκορ, Μλάντεν (83' λ.τρ. Αποστολόπουλος), Ουναϊ Γκαρσία, Γκράναθ, Μανρίκε, Μποουχαλάκης (90+ Μπελεβώνης), Νικολάου (46' Κόγιτς), Μαυρίας, Ματσάν (73' Μίχαλακ), Σμυρλής και Χότζα.

ΑΡΗΣ: Αθανασιάδης, Φαντινγκά (74' λ.τρ. Φρίντεκ), Σούντμπεργκ, Φαμπιάνο, Τεχέρο, Μόντσου, Ράτσιτς, Γιένσεν (60' Μπουσαϊντ), Μορόν, Μισεουί (46' λ.τρ. Ντουντού) και Πέρεθ (60' Δώνης).